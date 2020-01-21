Мало света? Есть растения, которым хватит и этого

Для любителя комнатных растений иногда бывает проблематично подобрать необходимые условия освещения для того или иного растения. Но есть и такие растения, которые могут успешно расти (и иногда даже цвести) при минимальном освещении.

1. Бамбук Счастья (Lucky Bamboo)

Недавно я разговаривал с одним садоводом, который мне рассказал, как он решил провести эксперимент с этим растением и выращивал его в совершенно темной спальне. Так вот два года спустя растение все еще преуспевало и совсем не собиралось увядать. Так что, пожалуй, это самое лучшее растение, не требующее освещения, в мире.

2. Хлорофитум (Chlorophytum, Spider plant)

Эти растения выдерживают любые условия, их можно выращивать в подвешенном состоянии, можно постоянно перемещать с места на место. Они долгое время могут расти в условиях, далеких от идеальных, в том числе и при слабом искусственном освещении.

3. Сциндапсус (Эпипремнум) Золотистый (Epipremnum pinnatum 'aureum')

Я до сих пор удивляюсь, когда вижу, в каких условиях выращивают эти растения: без поливов, при постоянном затенении. Если у Вас проблемы с освещением Ваших растений, то можете попробовать приобрести горшочек с Эпипремнумом.

4. Папоротники (Ferns)

Конечно, не все папоротники будут процветать в затененных углах, но без опасений скажу, что большинство самых интересных и эффектных из этих растений вполне подходят для мест со слабым освещением.

5. Сансевьера (Sansevieria)

Некоторые разновидности сансевьеры – одни из самых лучших растений для мест со слабым освещением. Они изумительно выглядят и легко растут при не лучших условиях и слабом свете.

6. Драцена (Dracaena)

Виды этого растения, например Драцена дракон (Dracaena draco), и многие другие разновидности отлично живут при слабом освещении.

















7. Эхмея (Aechmea)

Удивлены, увидев тропическую Эхмею в списке? Можете поэкспериментировать и с этим растением. Эхмея обычно продается уже цветущей, и она будет продолжать цвести в течение многих месяцев при самом плохом и слабом искусственном освещении.

8. Аспидистра (Aspidistra)

Это очень выносливое растение, в тех местах, откуда оно родом (Восточная Азия) оно растет в лесах и часто в полной тени. Развивается растение очень медленно и поэтому постоянное затенение для него не проблема. Кроме того, при слабом освещении растение даже умудряется цвести. Жаль только, что эти цветки практически не заметны и декоративной ценности не представляют.

9. Плющ (Hedera)

Плющ - очень теневыносливое растение, прямые солнечные лучи для него вообще губительны. Только вот разновидности с пестрой окраской листьев при плохом освещении становятся просто зелеными.

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Источник: vk.com