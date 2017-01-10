Лечение наркомании в Ростове на сайте revansh-rostov

Реабилитационный центр «Реванш» уже многие годы успешно работает с наркозависимыми людьми, помогая им преодолевать трудные периоды своей жизни. Лечение наркомании проходит несколько этапов от снятия эффекта «ломки» до ресоциализации. Борьба с подобной трудностью может быть результативной.
Методика 12 шагов
К сожалению, многие семьи сталкиваются с проблемой зависимости одного из родственников. Попробовать самостоятельно изменить взгляды человека, попавшего под влияние наркотических веществ, крайне сложно, поэтому наш центр предлагает свои услуги, реализуемые в 12 этапов.
Первой ступенью станет признание собственной проблемы. Именно с этого пункта и начинается реабилитация. Простыми словами нельзя склонить к подобной откровенности, поэтому мы предлагаем помощь опытных психологов, которые поспособствуют адекватному восприятию сложившихся обстоятельств и осознанию всей серьезности ситуации, в которую попал пациент.
Второй шаг включает в себя поиск вариантов выхода из тупика, нахождение альтернатив. Потеря доверия и поддержки близких часто толкает людей на отчаянные поступки. Работники центра научат определять разновидности решения сложностей и возможности сближения с родными, не прибегая к наркотикам.
Следующие десять этапов направлены на открытие перед наркозависимым разнообразных преимуществ реальной жизни. Задействованы индивидуальные и групповые занятия, сеансы с психотерапевтами. Лечение наркомании в Ростове не изолирует, а, наоборот, стимулирует к социализации. Постепенно меняется режим дня, пациенты задействуются в общественной работе, а затем могут посещать семью и даже помогать другим людям с похожими проблемами.
Длительности детоксикации и последующей реабилитации будет напрямую зависеть от результатов работы с пациентом. Но немаловажную роль имеет и общение с родными, знакомыми, ведь после центра человек снова попадет в прежнее окружение и условия. Очень важно в этот период близким понимающе относиться к проблеме, а пациенту – не нарушать рекомендаций наркологов и психологов
Особенности работы центра
Клиника «Реванш» гарантирует полную конфиденциальности и анонимность. Наша терапия основана на современных методиках психологии и психотерапии и даёт положительные результаты. Реабилитация в центре не длится годами, как считалось ранее, а осуществляется в довольно краткие сроки.
Проводятся также сеансы с созависимыми – семьёй и близкими пациента, которые в ходе занятий научатся правильно относиться к проблеме, помогать родному человеку преодолевать тяжелый путь и поддерживать его. Квалифицированные врачи, используя современное оборудование последней модели, готовы предоставить своё содействие.
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