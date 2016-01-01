Знакомства для пожилых – не выходя из дома

Истории знакомств на сайте для пенсионеров «Мои года».

...Первой эту идею подкинула Надя, старшая сестра Веры. В свои 72 она оставалась в практическом полном неведении о замужестве, ибо рыцарь так и не явился, а являлись только разные Валерики, как бывший муж Веры.

Валерик убежал к другой женщине 10 лет назад, когда Вера вошла в возраст «баба ягодка опять», да там и сгинул – упахала кобылка молодая. Сын давно женился и уехал к супруге в Красноярск, где сейчас работал над созданием третьего внука, но преподносил наследников редко, раз в год, когда приезжали в отпуск на Байкал. С работы Веру проводили по причине пенсионного возраста, соседки жили своей жизнью, вот и общалась она с сестрой.

В тот день пили чай у Нади, в Первомайском. Вера по дороге прикупила газету объявлений (надо было за какой-то надобностью) и оставила её на столе. Надя подобрала газету и сразу наткнулась на рекламу в рубрике «Знакомства». «Знакомства в интернете для тех, кому за 50? Боже, какая распущенность!» – сказала сестра, сильно разволновалась и уехала на дачу наводить порядок среди окончательно распустившихся роз и пионов.

Знакомства для пожилых

Познакомиться можно не только на море, но и на сайте для пенсионеров "Мои года". Фото Фото pixabay.com

Так уж было у них заведено: что для Нади смертельно, то для Веры – мечта. Нельзя сказать, что Вера и раньше не думала о знакомствах по переписке, но в этот погожий день она вдруг решилась. Только обращаться в газету не стала, а зашла в интернет со старого компьютера, оставленного сыном за ненадобностью. Остаток дня изучала, где какие сайты и как вообще подаются объявления. А в воскресенье придумала себе красивый ник, выбрала роскошную фотографию (с сыновьей свадьбы) – и окунулась в море аплодисментов.

Вот только аплодисменты оказались жидкими и какими-то специфическими. Первый кандидат был действительно кандидатом – то ли физик, то ли химик, Вера уже не помнит. На вид вроде бы приличный мужчина 60-ти лет.

Переписывалась три дня. Вера, существо от природы легкое и ветреное, дала волю фантазии. Говорила о себе по принципу «навру с три короба, пусть удивляются». Кандидат не удивлялся, но словно каменел, наливался решимостью. На четвертый день (была суббота) договорились встретиться. Где? Конечно же, на «шпиле», то бишь у памятника Самодержцу Всея Руси.

Поклонник явился без цветов, но с решительным хохолком на рыжеватой обмелевшей макушке. На фото он был с густыми усами, а в жизни – почти что выбрит, так что Вера не сразу его узнала. Одет был так, будто только что с дачи, и первым делом спросил:

– Куда поедем? Ко мне? Или к тебе?

– А поговорить? – пошутила Вера.

Он задумался, насупился и умолк. Маньяк, поняла Вера.

Погуляли, подышали. Мороженое не предложил. Все эти сорок минут Вера думала лишь о том, как бы сбежать незаметно. По счастью, кандидат сам ушёл – наверно, поспешил писать докторскую.

Потом были ещё два «свидания», в том же духе. По всему выходило, что народ к разврату готов, а вот к нормальным человеческим отношениям – не очень.

Было от чего приуныть, но грустить не хотелось. Вера закрыла свою страничку на сайте знакомств и открыла новую – на другом сайте. Это как переставить мебель в квартире, думала она.

Так, да не так. Новую страничку она открыла под своим именем. Фото поставила обычное, без сурового парикмахерско-косметического шарма. Так, лишь немного подчеркнула следы врождённой красоты. Через день откликнулся мужчина 63-х лет, бывший военный, офицер, из Хабаровска. Коренной иркутянин. Тоскует о родном городе.

Говорили они обо всем, просто и откровенно. Сочинять о себе Вере совсем не хотелось, должно быть потому что человек этот, Григорий, был серьёзным и каким-то очень настоящим. И понеслось. Три месяца переписки, Новый год встретили вместе.

Знаете, Лев Толстой был прав, когда сказал, что все счастливые семьи похожи. Они еще не стали семьей, но уже были счастливы и похожи на всех людей, нашедших вторую половинку. Вера не особенно рассказывает об этом, только лучится светлой улыбкой. Они поженились в марте.

Примечание редакции

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Геннадий Захаров, сайт «Мои года»



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