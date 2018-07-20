"Я продвинутая бабушка": российские пенсионеры о смартфонах

Смартфоны настолько стремительно меняют нашу жизнь, что мы порой не замечаем самих изменений.

Однако те, кто пользуется ими недавно, перемены чувствуют очень остро.

Истории пожилых россиян, в жизнь которых смартфоны вошли недавно.

Ольга, 69 лет. Пользуется смартфоном полтора года.

Ольга не любит портить друзьям настроение плохими комментариями и "двойками" в сетях

Сначала мне было непросто, но теперь, если мне что-то нужно, могу найти все. Я продвинутая бабушка. В основном пользуюсь браузером, WhatsApp и "Одноклассниками". Из видео смотрю передачи Владимира Соловьева, он мне нравится.

В "Одноклассниках" разглядываю фотографии, общаюсь. "Двойки" там не ставлю, не люблю портить настроение. Негативно отношусь к плохим комментариям: нам и так жить не особо радостно, особенно пенсионерам, не нужен лишний негатив.

Если мне нужно отправить друзьям что-то смешное, я в поисковике пишу "приколы", перехожу по первой ссылке и отправляю найденные картинки. Из последнего смешного такую отправляла: там сидят три бабушки, и надпись "самая лучшая полиция".

Раньше, 20 лет тому назад, подружки ходили на свидания, я их ждала у остановки, переживала. А теперь бегать не нужно - написал сообщение, и все. Сейчас прогресс далеко зашел! То, что есть в смартфоне, - это сверхнорма! Только тяжеловато разбираться.

Надежда, 77 лет. Пользуется смартфоном меньше года.

Надежда узнает о новостях своих 10 внуков из чата

Я как-то увидела, что близкие сидят в семейном чате, у меня это вызвало зависть - тоже захотела. Решила - с очередной пенсии я покупаю себе смартфон. Потом внучка купила мне его. И вот потихонечку начала осваиваться. Начала чатиться. У меня 10 внуков, и узнаю все про них в смартфоне, в чате.

Еще у меня скачаны некоторые книжки. Я их читаю, но мне больше нравятся обычные книги. Вот разгадываешь кроссворд, там вопрос про масть лошадей. Вспоминаю, что про них было в книге "Москва и москвичи" Гиляровского, листаю-листаю... А удобнее в обычной книге - я помню, в какой главе, нужное бы нашла.

Как бывшая преподавательница я не против, что школьники пользуются телефонами. Иногда, правда, вместо уроков они сидят за телефоном, теряя золотые годы детства.

Анатолий, 82 года. Пользуется смартфоном больше трёх лет.

Анатолий только разбирается в смартфонах, но сильно ими впечатлен

Мне кажется, нет необходимости проводить много времени за телефоном. Я пока только думаю о том, чтобы начать пользоваться мессенджером на телефоне.

Я люблю что-то руками делать. Недавно так обрадовался, что дома сломался душ - есть чем заняться!

Я вообще восхищен, что телефон есть у каждого и там столько всего. В моем детстве ни у кого во дворе телефона не было. В будущем будет еще лучше, я уверен! Еще было бы здорово, если были бы большие экраны у телефонов. Тяжело, когда экраны маленькие, а зрение плохое.

Римма, 76 лет. Пользуется смартфоном около трёх лет.

Римма хочет отказаться от домашнего телефона в пользу мобильного

Смартфоны - это здорово! Я хочу отказаться от городского телефона. Помню, два месяца был отключен у меня. Я сообщения писать могу, поговорить с кем-то, домашний телефон не нужен.

У меня есть приятельница, она отказалась от городского телефона. Мы с ней переговариваемся в Viber, болтаем там. Еще есть приятельницы, но как их туда вставить, я не знаю.

Я пользуюсь "Инстаграмом". Мне не нравятся видео там, в которых поют и танцуют - это очень шумно. Много очень артистов в "Инстаграме". Вот Варум со своим мужем постоянно попадаются, Пугачева мелькает. Мне интересно смотреть фото и читать описания к ним.

Если я долго сижу за экраном, у меня глаза быстро устают. А вообще хорошо, что сейчас я могу посмотреть любой город в интернете, смотреть на фото близких.

Единственное, мне не нравится, что не разбираюсь правильно в этих вещах.

Татьяна, 69 лет. Пользуется смартфоном около трех лет.

Для Татьяны телефон - помощник в изучении итальянского языка

Все делаю через телефон - в телефоне же теперь целый компьютер. Пользоваться смартфоном меня учила внучка, еще многое перекликается с компьютером, поэтому мне было просто.

Чаще всего пользуюсь WhatsApp, Viber. Я учу итальянский язык. В групповой переписке с одногруппниками обсуждаем задания, общаемся на итальянском. Списывать друг другу не даем, мы уже не в том возрасте - занимаемся для удовольствия. Самое смешное это, кстати, то, как телефон исправляет слова, когда пишешь сообщения.

Еще музыку слушаю. Преимущественно итальянцев. Не могу вспомнить конкретно кого и на каком сервисе. Знаете это как в анекдоте, часто бывает не сразу все вспоминается: "Как вас зовут? Сейчас нужно сказать или через час можно?"

Источник: baba-deda.ru

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