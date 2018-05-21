«Я хочу разрушать стереотипы о слепых»

Незрячий человек может быть видеоблогером, путешественником и фотографом. Илья Овсянников и Модест Гришин доказывают, что невозможное возможно.

Слепой человек может быть программистом, журналистом, гидом и делать тысячи вещей, которые, как многим кажется, ему недоступны. Пример тому — Илья Овсянников. Он работает менеджером по соцсетям в городской компании. В свободное время старые разбитые ноутбуки превращает в рабочие, а еще — ведет видеоблог на YouTube о своей жизни, друзьях и путешествиях.

«Я много лет был копирайтером. А сейчас работаю менеджером по соцсетям в компании, которая производит системы для слепых, — говорит Илья. — Мой компьютер полностью озвучен. А буквы я набираю всем известным методом слепой печати».

Илья потерял зрение в 17 лет. Но это не сильно изменило его образ жизни. Например, он по-прежнему готовит еду сам. А чтобы вдохновить других слепых людей — ведь многие боятся работать на кухне — сделал кулинарный подкаст. Готовил и рассказывал, как и что он делает. Признается, что без крепкого словца не обходилось — чтобы передать атмосферу.

Как и раньше, Илья много путешествует. «Многие зрячие люди удивляются, зачем нам путешествовать. Но каждый город — особый. И ты можешь почувствовать его уникальную атмосферу — она складывается из звуков, запахов, общения с людьми, внутренних ощущений, — поясняет он. — Например, Москва мне кажется легкой и свободной, Белгород — простым и светлым, Казань — немного «пластмассовой». В Петербурге тяжелая атмосфера, хотя люди здесь очень открытые... Путешествие заключается в том, что ты ловишь эмоции и получаешь новые впечатления. Ты всегда можешь послушать, что люди рассказывают о своем городе, проникнуться шумом улиц, что-то потрогать в музее».

Несколько лет назад Илья заинтересовался YouTube-каналами и решил стать блогером. Он создал канал под названием Strange Cook, где начал рассказывать о повседневной жизни, о людях и путешествиях.

«Раньше я мог видеть, поэтому хорошо представляю, как должен быть выстроен кадр. Ориентируясь на звуки, на внутренние ощущения, что-то спрашиваю у людей. Есть очень простые вещи. Например, если мне нужен парапет Невы — я его и тростью найду. Если я в незнакомом месте, например, в московском парке и вышел к реке, то понимаю, что вид должен быть хороший», — говорит он.

Для обработки видео Илья пользуется теми же программами, что и зрячие люди, с той только разницей, что все озвучено.

Несколько нехитрых приемов помогают ему в работе. Например, после того, как включит камеру, он считает вслух от одного до пяти, чтобы зафиксировать начало съемки. Потом этот момент обрезает во время редактирования видео. Чтобы съемка удалась, Илья использует сильную экшн-камеру — у нее большой угол захвата.

Блогер признается, что все делает «по наитию»: «Иногда ты уже продумал сценарий влога, но зашел куда-то и понял, что хочешь достать камеру именно здесь. Например, я снимал достопримечательности Казани, а потом оказался в спальном районе, вышел из пешеходного перехода и подумал, что вот это может быть интересно зрителям. Непарадная Казань — с ее машинами, дворами и магазинами. И я стал снимать».

Иногда Илье помогают люди с полноценным зрением. Например, могут подсказать ошибки при монтаже видео и вообще оценить результат. А вот попытки посторонних помочь, когда он идет по улице, ему, наоборот, мешают: «Когда ты идешь по улице, ты хочешь думать о своих вещах, чтобы тебя не отвлекали. Помощь не всегда полезна. Я обратил внимание, что люди не подходят к тебе, когда ты делаешь что-то необычное. Когда нам с женой сильно надоедало чужое внимание, мы устраивали перформансы. Например, пускали кораблики по воде или для фотоконкурса укладывали еловую ветку с елочным шаром в лужу из растаявшего снега и снимали это. Люди боялись помешать — и не подходили к нам. Просто смотрели».

Зрячие друзья, зная характер Ильи, отнеслись к его увлечению с пониманием. А вот незрячие считают его рисковым человеком. «По их мнению, ходить с камерой — опасно, можно же врезаться во что-то и упасть», — добавляет он. Но Илью это все не пугает.

Влог не приносит дохода. Да и цель, которую преследует Илья, совсем другая.

«Я хочу показать, что незрячие люди — это не те, кто плачет и смотрит телевизор, — подчеркивает он. — И я не оговорился: в мире незрячих принято говорить «смотреть кино». «Слушать фильм» — так скажет только неуверенный в себе человек. Мы смотрим фильмы. Но это не единственное, что нам доступно. Незрячие люди — вполне интегрированное в цифровую сферу сообщество. Они работают, общаются, как и все остальные. Я хочу разрушить стереотипное отношение к незрячим как к «несчастным людям».

Одним из героев влога Ильи стал его друг, незрячий фотограф Модест Гришин. Илья провел день с Модестом. Показал, как работает фотограф, какой техникой он пользуется и узнал, зачем ему это нужно.

Модест видит лишь несколько процентов изображения одним глазом. Но использует эту возможность по максимуму.

Его основная работа — редактирование набранных брайлем текстов в библиотеке для слепых и слабовидящих. А еще Модест преподает информационные технологии. Фотография же — его хобби. И если смотреть на его серию роз в воде или на снимки города, то никогда не подумаешь, что это снял человек, который почти ничего не видит.

В свободное время Модест часто фотографирует мероприятия, которые проходят в библиотеке. Но больше всего ему нравится пейзажная съемка и фото архитектурных сооружений. Фотограф, как и Илья, много путешествует и делает съемки в разных городах. Причем некоторые его работы публиковались в СМИ.

Возможно, увлечение передалось Модесту по наследству — его отец был фотографом. Но осваивал искусство съемки Модест без помощи родителей. Он учился в школе фотомастерства Галины Лебедевой. Причем с самыми обычными учениками. И вот уже три года оттачивает мастерство на практике.

Трудности, конечно, есть. «Бывают моменты, когда понимаю, что надо фотографировать, но не успеваю этого сделать. И настроить фотоаппарат не всегда просто: где-то при помощи лупы смотришь, где-то — по памяти делаешь», — признается он.

На вопрос о том, почему именно фотография, а не что-то другое, Модест отвечает, что раньше он пробовал заниматься рисованием, но это ему не особо удавалось. «Объектив делает мир приятнее. И потом, фотография — это искусство, а оно помогает расти и развиваться», — скромно заключает он.

P. S. Петербуржцы смогли познакомиться с Ильей Овсянниковым 19 мая во время Ночи музеев. Встреча прошла в библиотеке для слепых и слабовидящих на Стрельнинской улице, 11. В это же время состоялась встречи и с другими незрячими успешными людьми — журналистом, художницей, гобоистом и проводником темного зала ресторана.

По инф. rosbalt.ru

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