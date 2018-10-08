Встречаем осень ярко: модные женские перчатки

Помимо зонтиков, шарфов, шапочек и сапожек незаменимым осенним атрибутом считаются женские перчатки: теплые и кокетливые. С одной стороны они дополняют образ, придавая ему завершенность, или, напротив, могут выступать единственным ярким аксессуаром. С другой стороны они защищают ручки, за которыми после 50 лет нужно заботиться намного интенсивнее, чем за лицом.

Кожа, замша, трикотаж

Самыми актуальными перчатками этого сезона становятся те, что изготовлены из натуральных материалов: кожи, замши и трикотажа. Такие аксессуары не только действительно сохраняют тепло, но и отличаются большей практичностью. Не уступают этим перчаткам и модные варианты, связанные из шерсти. Независимо от длины и цвета, они прекрасно сочетаются с короткими куртками, стегаными жакетами и полушубками без рукавов.

Акцент на длину

Модные дома в этом сезоны едины в стремлении к мини. Именно короткие перчатки становятся не только самыми модными, но и самыми востребованными этой осенью.

Короткие модели, закрывающие только пальчики и ладошки, представили в своих коллекциях Marc Jacobs и Givenchy, Haider Ackermann и Oscar de la Renta.

Примечательно, что подобные варианты подходят к любому возрасту и стилю.

Если же вы готовитесь к выходу в свет, но поверх таких аксессуаров допустимо надевать массивные кольца и браслеты, сочетать их как с коктейльными платьями, так и мехами.

Внимание на руки

Возвращаясь к выходу в свет, вы можете выбрать тончайшие митенки, которые хотя и не греют, но полноценно компенсируют это своей декоративной функцией. Такой аксессуар привлекает внимание к рукам женщины, подчеркивает стиль и индивидуальность, добавляет образу шика. И именно митенки неустанно рекомендуют такие гуру моды, как Dolce & Gabbana и Ashley Williams.

Подбираются они в тон к шарфу, палантину, накидке или головному убору, а также к сапожкам или к ремню. Купленные грамотно митенки заменят браслеты и крупные кольца, инкрустированные стразами, а также такие атрибуты, как вышивку, кружева и шнуровку.

На вкус и цвет

Помимо размера, материала и фактуры при выборе перчаток обращайте внимание на цвет. И здесь есть простор для воображения: яркие и умереннее, насыщенные и пастельные оттенки. Не ограничивайте себя в выборе. Но помните о принципе сочетаемости цветов и фактур.

Однако если вы хотите быть самой модной в этом сезоне, то прислушайтесь к дизайнерам, которые сделали ставку на яркие оттенки - фуксию и изумрудно зелёный цвет. Примечательно, что на протяжении многих лет не сдает своих позиций модная анималистичная тема. На пике популярности натуральная кожа рептилий и ее имитация.

Внимание к деталям

Для зимы выбирайте теплые перчатки с меховой отделкой. Не менее красиво и дорого будут смотреться комбинированные модели, где, к примеру, замша или кожа сочетается с мехом, как c натуральным, так и с искусственным. Последний, кстати, все более уверенно восходит на пьедестал почёта. По-прежнему востребованы различные ремешки, стежки и элементы декора, украшающие перчатки снизу, сверху или по всей длине.

Выбирая перчатки, как в принципе и любой другой предмет гардероба, помните, что в элегантном возрасте на первое место выходят удобство, комфорт и личные ощущения и только потом следует мода. Берегите свои ручки, ухаживайте за ними и помните, что именно они способны выдать ваш истинный возраст. А значит, все, что нужно этим сезоном – грамотный уход и правильно подобранные аксессуары.

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