Всегда кстати: цветы – традиционный и универсальный подарок

Совсем скоро прозвучат теплые слова поздравлений и пожеланий для наших замечательных мужчин. А затем наступит черед принимать словесные и материальные комплименты слабой половины человечества. Женщине выбрать подарок легко, сейчас буквально в шаговой доступности можно приобрести в качестве презента и косметические наборы, и товары для дома, которым будет рада любая хозяйка, и абонемент на полезные процедуры в косметический салон или на тренировки в фитнес-центр. Вариантов хоть отбавляй. Но традиционным подарком, а также отличным дополнением к приготовленному сюрпризу всегда будут являться цветы.

Если подарок объемный, весомый, можно ограничиться одним красивым цветком. А если сюрприз небольшого размера, можно в дополнение к нему вручить женщине, к примеру, букет лилий, роз, хризантем или композицию из нескольких видов цветов. Кстати, лилии являются универсальным цветком. Это красивое растение можно вручать по поводу и без как прекрасным дамам, так и мужчинам.

Есть такое понятие, как «цветочный этикет», правила которого учат, как следует дарить цветы.

К примеру, если в подарок предполагается один цветок, он должен быть редким и необычным. Если выбор остановлен на букете, то количество цветков должно быть нечетным. Три, пять, семь, девять, одиннадцать и дальше по нарастающей, если есть возможности.

Перед вручением цветы нужно освободить от упаковки. Исключение – если упаковка вместе с букетом составляет единую композицию, тогда разъединять элементы друг от друга не надо.

Иногда ситуация требует, чтобы цветы преподносились левой рукой, а правая была свободна для предполагающегося рукопожатия. Но это область высших церемоний, и если в обычной жизни вряд ли подобное потребуется, то просто знать о таком нюансе все равно будет полезно.

Сильной половине человечества дарят цветы только одного вида.

Если намечается визит парня к девушке домой, то букет нужно преподнести не только своей подруге, но и ее маме. Цветы в букетах могут быть отличны друг от друга, но точно должны иметь приблизительно равную ценность.

Когда цветы предполагается заказать и отправить адресату из магазина, то в букет или корзину стоит вложить ориентирующую визитку или записку.

Собираясь в гости к новоселам, лучше захватить в качестве презента или дополнения к нему горшечный цветок. Какой придется кстати и точно обрадует хозяев, об этом лучше узнать заранее.

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