Возраст - он для женщин не помеха

Живите здесь и сейчас, находите во всем взаимопонимание. Жизнь интересна, и она продолжается, мы еще многое на пенсии успеем сделать.

Возраст спорту не помеха

Как лучше сохранить бодрость духа и здоровье

Вам 92 года? В ночной клуб!

Пенсионерка из Шотландии Флора Мюррей очень любит танцевать. Каждый год 92-летняя пенсионерка выступает в одном из ночных клубов мексиканского курортного города Канкун. И танцует не просто, а в специальной кабине на высоте 9 метров над землей.

Менеджер ночного заведения заметил танцующую бабушку пять лет назад. Он был так впечатлен ее ритмичными движениями, что предложил ей выступать перед посетителями. Для танцев ночной клуб выделил пенсионерке лучшее место – специальная клетка в 9 метрах от земли. Однако высота старушку нисколько не напугала. С тех пор она ездит в Мексику ежегодно, с друзьями или родственниками. По словам пенсионерки, возраст – не помеха ее любви к танцам.

Сейчас Флора живет в Америке, куда переехала, выйдя замуж за морского пехотинца. Кстати, познакомились они когда-то именно на танцах. Заводные па от бодрой старушки смотрите в видео.

***

Выглядеть шикарно в 80? Да.

Кармен Делль’Орефайс родилась в 1931 году, в Нью-Йорке. В июне 2011 года ей исполнилось 80 лет.

Её судьба примечательна тем, что начав карьеру модели совсем юной девушкой, Кармен до сих пор выходит на подиум.

Кармен родилась в бедной семье, иногда она проводила время в интернате, куда мать отдавала ребёнка, за неимением средств к существованию.

В модельный бизнес Кармен попала совершенно случайно. Её приметила женщина, чей муж делал фотографии для Harper’s Bazaar.

Сделав пробные снимки и отослав их юной особе, в письме было сказано, что к сожалению Кармен не очень фотогеничная, поэтому дальнейшая карьера модели была под вопросом.

Родственники Кармен не согласились с этим мнением и отправили снимки редактору журнала Vogue.

Через неделю юная модель уже позировала для этого именитого издания. Гонорары росли, и она смогла содержать свою семью самостоятельно.

Кармен проработала в модной индустрии до 47 лет и задумалась о смене деятельности.

Судьба распорядилась иначе: на одной из светских вечеринок к ней подошёл её приятель — фотограф Норман Паркинсон.

Он предложил Кармен снятся для него, мотивируя своё желание тем, что такой шарм и утончённость не могут просто так уйти в забвение. Проще говоря, он сказал: «Вы чертовски привлекательная старая кошёлка, я хочу вас снимать».

Они сделали пробную фотосессию. В то время Кармен начала седеть, но вместо того что бы покрасить волосы, она высветлила их ещё больше, снявшись совершенно седой! Это был переворот в мире модной фотографии!

Кармен Делль’Орефайс дефилировала на подиуме в 2000-ом году, участвуя в модном показе Джона Гальяно, для Christian Dior.

Она попала в книгу рекордов Гинесса, как «подиумная модель с самой долгой карьерой» . После этого последовали участия в шоу Jean-Paul Gaultier, Hermes, Donna Karan и Moschino.

Кармен можно назвать эталоном элегантности и стиля. Для своего возраста она выглядит великолепно.

Источник: 3vozrast.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ