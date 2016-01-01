Удивительная Кармен Делль‘Орефиче. 86-летняя красавица на страницах «Vogue»

Об этой удивительной женщине просто невозможно молчать. Она чарует своей красотой – многие девушки, увидев очередную ее фотосессию, говорят, что хотели бы выглядеть так же в восемьдесят шесть лет. Кармен Делль’Орефиче – это один из эталонов женской красоты.

Вся жизнь – борьба

В свои «надцать лет» ее приглашают на сьемки в различных телепередачах, роликах и фильмах. Но кроме этого, Кармен активно посещает модные показы и не только для того, чтобы прикупить новый модный лук, но и для того, чтобы его показать. Итак, сегодня мы расскажем вам о восьмидесяти шестилетней красотке, которая покорила, покоряет и будет покорять наш мир еще долгое время.

Из грязи в балерины

Детство Кармен не было столько светлым и радужным. Родилась она в очень бедной семье. Ее мать венгерка была балериной, а отец итальянец – скрипачом. Спустя некоторое время после рождения малышки, пара рассталась. Жить Кармен осталась с матерью. Уже с самого детства, по словам модели, ее мать очень хотела, чтобы она пошла по ее стопам и стала известной балериной. Поэтому несложно предугадать, в какой кружок она пошла с раннего возраста. Кармен говорила, что ее мать была крайне недовольна ее внешностью. Поначалу она лишь хмурилась и кривилась, но как-только девочка подросла, в ее сторону раз за разом летели колкие упреки о том, что ее уши слишком широкие и похожи на сиденья седана, а ноги прямо как ласты. Отношения Кармен с матерью были натянуты, но тем ни менее, она любила ее. Сама модель говорила, что в детстве ее обзывали «гадким утенком» и «шпалой». Девочки презрительно смотрели ей в сторону, а мальчики то и дело пытались ее задеть.

После развода со своим мужем маме Кармен было очень тяжело. Она упорно работала и временами отдавала своего ребенка в интернат. Там будущая звезда подиума могла проводить от одного дня и до месяца. Несмотря на все это, Кармен понимала, что она обязана добиться всего того, что наметила, а именно – стать великой балериной. Но жизнь распорядилась иначе. Девочка перенесла в детстве ревматизм, и этот эпизод на сто восемьдесят градусов повернул ее планы.

Счастливая случайность

В 1945 году Кармен было 14 лет, и именно в этом возрасте начались перемены. Девочка, выходя из автобуса, познакомилась с женщиной, которая предложила пройти пробы на модель. Как оказало, муж той женщины был известным фотографом в одном очень популярной журнале «Harper’sJuniorBazaar». Его звали Герман Ландшофф, и он как раз был в поисках «новых лиц». Фотосессия прошла не совсем успешно, и в скором времени Кармен пришло письмо от фотографа, в котором он писал, что попробует сделать ей парочку снимков, когда она подрастет. Но на этом ничего не остановилось. Крестный отец КарменДель’Орефиче решил показать отснятые фотографии своей знакомой из журнала «Vogue», и уже спустя неделю, Кармен пригласили на сьемки.

Казалось бы, что пора жить счастливо и припеваючи, но нет. Как говорит знаменитая модель, она получала по 7,50 долларов в час, а этого катастрофически не хватало. Чтобы сэкономить на проезде, до места работы она добиралась на роликовых коньках, а по вечерам подрабатывала пошивом одежды. Со временем ее лицо стало появляться на обложках журналов, и ей стали платить по 10 -25 долларов в час. Потихоньку ее финансовое положение стало налаживаться.

Женское счастье

Кармен Делль’Орефиче вышла замуж в пятидесятых за Билла Майлза. Как рассказывает сама модель, в начале их совместной жизни она была на «седьмом небе» от счастья. Ей казалось, что она нашла того самого мужчину, с которым создаст крепкую семью и проживет прекрасную жизнь. Но ее мечтам не суждено было сбыться. К сожалению, для Билла Кармен была лишь выгодным проектом и «банком». Он каждый раз забирал у нее все заработанные деньги и оставлял ей пятьдесят долларов на неделю. Но, несмотря на это, Кармен решила родить ребенка. Но счастье не продлилось долго. Как только родилась малышка Луиза, Билл ушел от своей жены.

В 1958 году Кармен познакомилась с новым мужчиной. Он был фотографом, и уже через шесть месяцев Кармен и Ричард Хеймон обручились. Счастье пары опять не продлилось долго. Кармен предприняла попытку уйти из модельного бизнеса, но Ричарда этот вариант не устроил, и он ушел.

Третий брак Кармен был с Ричардом Капланом – известным архитектором. В замужестве она была практически девять лет. Увы, но четвертый брак модели тоже оказался недолгим.

Вся жизнь этой потрясающий женщины – борьба. Несмотря на удивительную карьеру, она так и не нашла своего личного счастья. Ее отношения с дочерью желают лучшего, но, несмотря на это, она никогда не опускает руки.

Источник: stil.mirtesen.ru

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