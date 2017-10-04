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Тряхнуть стариной

Игорь Елков, "Российская газета"   
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Согласно опросу ВЦИОМ, 25% россиян боятся старости, пишет "Российская газета".

Для скандинавской ходьбы нет никаких возрастных ограничений

Для скандинавской ходьбы нет никаких возрастных ограничений.

Перспективы после выходна на пенсию

При этом смерть пугает только одного из десяти. Еще люди страшатся болезней и плохого здоровья (таких треть), маленьких пенсий (столько же), одиночества (20%).

С другой стороны, старость не пугает почти три четверти опрошенных, а большинство находят в надвигающейся пенсии преимущества.

Наглядное подтверждение - Спартакиада пенсионеров, которая завершилась в Пензе. В этапах отбора участвовали больше 42 тысяч человек. На финал прибыли команды из 70 российских регионов и из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии.

В Пензе вместе с участниками Спартакиады на старт по скандинавской ходьбе и гимнастике вышла тысяча пенсионеров из спортклубов области. Пенсию все больше людей уже не воспринимают в качестве "выхода на заслуженный отдых".

Сейчас у нас в стране 43 млн пенсионеров, то есть эта тенденция затрагивает едва ли не каждого третьего. А с учетом того, что в каждой семье есть пожилые люди, то можно сказать - проблема активной жизни на пенсии касается всех.

Существует стереотип: для долгой жизни нужны лишь свежий воздух, здоровая еда и отсутствие стрессов. На самом деле формула счастливого долголетия несколько сложнее. Геронтологи добавляют, что важно быть полезным (стране и семье), заниматься самообразованием, не иметь лишних килограммов, вести активный образ жизни, завести увлечение, выделить время на физкультуру, хорошо высыпаться. И самое главное: постоянно помнить о том, что жить - это здорово.

Мнение

То, что доктор прописал

Ольга Ткачева, главный гериатр* РФ

- Таких мероприятий должно быть больше. Ведь кроме физических аспектов активности есть психологические: положительные эмоции, что очень хорошо для пожилого человека. Есть примеры, когда люди в возрасте осваивали экстремальные виды физической активности. Например, у меня есть знакомая, которая в 76 лет увлеклась подводным плаванием. Сейчас ей 87: каждое лето занимается дайвингом. Ей это приносит только радость и отрицательно не сказывается на здоровье. Есть случаи, когда 70-летние бегают марафон. Хотя как врач замечу, что в пожилом возрасте бежать марафон не очень физиологично. Но если ты в хорошей форме - почему нет? Почти все пенсионеры могут заниматься физкультурой. Физическая активность необходима даже людям, которые не встают с кровати. Для каждого случая с участием врача разрабатывается специальная программа физических упражнений.

* Гериатр - специалист, оказывающий медицинскую помощь пожилым и старым людям.

Компетентно

Бегом от старости

Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России:

- Мы пропагандируем не рекорды, а активный образ жизни и долгожительство. Владимир Киреев из Орла в свои 80 лет ежедневно проходит 18 км до дачи и обратно. Александр Савельев из Ульяновска в 71 год делает 80 отжиманий и 20 подтягиваний каждый день. Спартакиада дает им силы, азарт и вдохновение. Так они сами говорят.

А что привлекает иностранцев?

Валерий Рязанский: Для многих из них откровение, что вообще где-то проводят такие соревнования. Несмотря на кажущийся высокий уровень жизни пенсионеров в ЕС, для них многое - настоящее потрясение.

Смотрю результаты: в командном первенстве - первое место заняла Пензенская область, второе - Архангельская, на третьем - команда Бурятии. Иностранцы фигурируют лишь в специальных номинациях.

Валерий Рязанский: Во многих дисциплинах участие зарубежных команд - это скорее налаживание культурных обменов. За исключением, пожалуй, сербов. Сербы - особые гости, у них схожая с нами ментальность, язык очень понятный и спортивные результаты ближе к нашим. А еще отличились: в настольном теннисе - Аида Арутюнян из Армении, в шахматах - Виталий Докторов из Белоруссии, в стрельбе - Любовь Антоновская из Финляндии.

Прямо скажу, не финская фамилия.

Валерий Рязанский: Среди представителей зарубежных стран есть и бывшие соотечественники. Также приезжают смешанные семьи: жена - россиянка, муж - финн.

На ваш взгляд, наши пенсионеры понимают, что пенсия - это не только заслуженный отдых, но и жизнь в новом качестве?

Валерий Рязанский: Безусловно. Хочешь жить дольше и качественнее - нагружай интеллект, продолжай обучение, открывай для себя что-то новое. Какое-то министерство и ведомство тебя не оторвет от телевизора, не поднимет с дивана. Ты сам должен включиться. Хочешь прожить дольше, хочешь прожить интереснее - поднимайся! Ты еще нужен стране! Заведи увлечение, занимайся физкультурой, продолжай работать в меру сил и возможностей.

Петросян в 72 года танцует на сцене, Кобзон в 80 поет, Познер в 83 ведет рейтинговую телепрограмму... Всегда были люди, которые добивались успеха вне зависимости от возраста. Но складывается впечатление, что сегодня таких много, как никогда.

Валерий Рязанский: Да, это так. Наглядный показатель того, что средняя продолжительность жизни растет. И не просто жизни, а полноценной жизни!

С чего начать пенсионеру, чтобы влиться в движение сверстников-физкультурников?

Валерий Рязанский: Главное - решиться. А дальше все просто: практически в каждом регионе есть территориальные организации Союза пенсионеров. Есть сайт, если сами не в ладах с компьютером, то попросите помочь внуков. Не найдете нашу организацию - не беда, воспользуйтесь другими общественными объединениями. Нужно преодолеть одиночество, найти соратников. Подчеркну: речь не только о физической активности и тем более не только о спорте. Займитесь чем угодно: языками, цветами, стихами, запишитесь в клуб по интересам.

Еще не поздно попасть в команду на следующую Спартакиаду?

Валерий Рязанский: Не поздно. Для человека на пенсии главное правило: никогда и ничего не поздно.

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