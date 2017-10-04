Тряхнуть стариной

Согласно опросу ВЦИОМ, 25% россиян боятся старости, пишет "Российская газета".

Для скандинавской ходьбы нет никаких возрастных ограничений.

Перспективы после выходна на пенсию

При этом смерть пугает только одного из десяти. Еще люди страшатся болезней и плохого здоровья (таких треть), маленьких пенсий (столько же), одиночества (20%).

С другой стороны, старость не пугает почти три четверти опрошенных, а большинство находят в надвигающейся пенсии преимущества.

Наглядное подтверждение - Спартакиада пенсионеров, которая завершилась в Пензе. В этапах отбора участвовали больше 42 тысяч человек. На финал прибыли команды из 70 российских регионов и из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии.

В Пензе вместе с участниками Спартакиады на старт по скандинавской ходьбе и гимнастике вышла тысяча пенсионеров из спортклубов области. Пенсию все больше людей уже не воспринимают в качестве "выхода на заслуженный отдых".

Сейчас у нас в стране 43 млн пенсионеров, то есть эта тенденция затрагивает едва ли не каждого третьего. А с учетом того, что в каждой семье есть пожилые люди, то можно сказать - проблема активной жизни на пенсии касается всех.

Существует стереотип: для долгой жизни нужны лишь свежий воздух, здоровая еда и отсутствие стрессов. На самом деле формула счастливого долголетия несколько сложнее. Геронтологи добавляют, что важно быть полезным (стране и семье), заниматься самообразованием, не иметь лишних килограммов, вести активный образ жизни, завести увлечение, выделить время на физкультуру, хорошо высыпаться. И самое главное: постоянно помнить о том, что жить - это здорово.

Мнение

То, что доктор прописал

Ольга Ткачева, главный гериатр* РФ

- Таких мероприятий должно быть больше. Ведь кроме физических аспектов активности есть психологические: положительные эмоции, что очень хорошо для пожилого человека. Есть примеры, когда люди в возрасте осваивали экстремальные виды физической активности. Например, у меня есть знакомая, которая в 76 лет увлеклась подводным плаванием. Сейчас ей 87: каждое лето занимается дайвингом. Ей это приносит только радость и отрицательно не сказывается на здоровье. Есть случаи, когда 70-летние бегают марафон. Хотя как врач замечу, что в пожилом возрасте бежать марафон не очень физиологично. Но если ты в хорошей форме - почему нет? Почти все пенсионеры могут заниматься физкультурой. Физическая активность необходима даже людям, которые не встают с кровати. Для каждого случая с участием врача разрабатывается специальная программа физических упражнений.

* Гериатр - специалист, оказывающий медицинскую помощь пожилым и старым людям.

Компетентно

Бегом от старости

Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России:

- Мы пропагандируем не рекорды, а активный образ жизни и долгожительство. Владимир Киреев из Орла в свои 80 лет ежедневно проходит 18 км до дачи и обратно. Александр Савельев из Ульяновска в 71 год делает 80 отжиманий и 20 подтягиваний каждый день. Спартакиада дает им силы, азарт и вдохновение. Так они сами говорят.

А что привлекает иностранцев?

Валерий Рязанский: Для многих из них откровение, что вообще где-то проводят такие соревнования. Несмотря на кажущийся высокий уровень жизни пенсионеров в ЕС, для них многое - настоящее потрясение.

Смотрю результаты: в командном первенстве - первое место заняла Пензенская область, второе - Архангельская, на третьем - команда Бурятии. Иностранцы фигурируют лишь в специальных номинациях.

Валерий Рязанский: Во многих дисциплинах участие зарубежных команд - это скорее налаживание культурных обменов. За исключением, пожалуй, сербов. Сербы - особые гости, у них схожая с нами ментальность, язык очень понятный и спортивные результаты ближе к нашим. А еще отличились: в настольном теннисе - Аида Арутюнян из Армении, в шахматах - Виталий Докторов из Белоруссии, в стрельбе - Любовь Антоновская из Финляндии.

Прямо скажу, не финская фамилия.

Валерий Рязанский: Среди представителей зарубежных стран есть и бывшие соотечественники. Также приезжают смешанные семьи: жена - россиянка, муж - финн.

На ваш взгляд, наши пенсионеры понимают, что пенсия - это не только заслуженный отдых, но и жизнь в новом качестве?

Валерий Рязанский: Безусловно. Хочешь жить дольше и качественнее - нагружай интеллект, продолжай обучение, открывай для себя что-то новое. Какое-то министерство и ведомство тебя не оторвет от телевизора, не поднимет с дивана. Ты сам должен включиться. Хочешь прожить дольше, хочешь прожить интереснее - поднимайся! Ты еще нужен стране! Заведи увлечение, занимайся физкультурой, продолжай работать в меру сил и возможностей.

Петросян в 72 года танцует на сцене, Кобзон в 80 поет, Познер в 83 ведет рейтинговую телепрограмму... Всегда были люди, которые добивались успеха вне зависимости от возраста. Но складывается впечатление, что сегодня таких много, как никогда.

Валерий Рязанский: Да, это так. Наглядный показатель того, что средняя продолжительность жизни растет. И не просто жизни, а полноценной жизни!

С чего начать пенсионеру, чтобы влиться в движение сверстников-физкультурников?

Валерий Рязанский: Главное - решиться. А дальше все просто: практически в каждом регионе есть территориальные организации Союза пенсионеров. Есть сайт, если сами не в ладах с компьютером, то попросите помочь внуков. Не найдете нашу организацию - не беда, воспользуйтесь другими общественными объединениями. Нужно преодолеть одиночество, найти соратников. Подчеркну: речь не только о физической активности и тем более не только о спорте. Займитесь чем угодно: языками, цветами, стихами, запишитесь в клуб по интересам.

Еще не поздно попасть в команду на следующую Спартакиаду?

Валерий Рязанский: Не поздно. Для человека на пенсии главное правило: никогда и ничего не поздно.

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