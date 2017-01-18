Терапия танцами. Интересные подробности. Как это?

Просматривая танцевальные шоу по телевидению, мюзиклы, конкурсы или просто наблюдая за танцующими людьми на вечеринках или дискотеках, мы видим в первую очередь красивую картинку со счастливыми, энергичными людьми. Искусство танца воспринимается как способность танцора мастерски управлять своим телом, передавая с помощью движений и жестов эмоции, чувства и даже целые художественные произведения. Однако при всем этом, зачастую упускается важная составляющая танцев - их влияние на внутренний мир и душевное равновесие танцоров. По своей эффективности и влиянию на психическое состояние танцы сравнимы с занятиями йогой, а регулярные танцевальные тренировки вполне можно рассматривать как терапевтическое средство в борьбе с физическими и психологическими проблемами.

Жизнь современного человека зачастую связана с постоянными стрессами и тревогами, особенно если он занят тяжелой и напряженной деятельностью, физической, либо умственной. И здесь на помощь приходят танцы! Занятия в танцевальной школе – это поистине эффективная терапия, приходящая на помощь, когда в голову начинают пробираться депрессивные мысли, а тревоги, страхи и комплексы мешают жить полноценно. Изучение танцевального мастерства, освоение техники танца, помогает раскрыться, проявить свой внутренний мир и свои способности, изучить свои очевидные и скрытые возможности.

Если углубиться в историю, можно проследить, что первые упоминания об уроках танцев, как о терапии, связаны с появлением танца модерн и, в дальнейшем, контемпорари дэнс и джаз модерна. С появлением первых танцоров современного танца, таких как Айсидора Дункан, он быстро распространился и занял свое место в танцевальном искусстве. С помощью многообразия движений и средств выражения, он значительно расширил диапазон возможностей хореографии. Основы танцевальной терапии упоминаются в работах знаменитых психотерапевтов, которые установили в своих трудах цикличную зависимость: большинство болезней зачастую вызвано мышечными зажимами, которые вызывают последующее прогрессирование заболевание. А избавиться от этого могут помочь танцы.

Занятия в школе танцев помогают избавить суставы от мышечных зажимов, применяя различные техники и методики. По мере того, как танцор все сильнее проникается такими тренировками и осваивает возможности своего тела, формируется его собственная культура движений. Начинает постигаться язык тела и развиваться специфическая, уникальная, техника танца.

Основная задача терапии танца - это обретение человеком гармонии, спокойствия и уверенности, с помощью изучения возможностей тела. Проблемы разного рода, будь то физические или же психологические, отлично решаются с помощью динамичного движения под музыку.

Эффективность терапии танцев основана на достижении равновесия между тремя основными составляющими человеческого организма: физической, интеллектуальной и эмоциональной. Достижение такого равновесия приводит к невероятной продуктивности во всех начинаниях.

Танцы для начинающих танцоров в окружении единомышленников помогают избавиться от комплексов, страхов и тревоги. С помощью динамичных движений под музыку легко избавиться от боязни контактировать с другими людьми, легко заводить новые интересные знакомства. В результате регулярных уроков преодолевается излишняя робость и зажатость, приобретается уверенность в себе и как следствие - спокойствие и гармония. Успехи на танцевальном поприще заметно развивают самооценку и помогают избавляться от депрессивных настроений, заменяя общий настрой на более радостный и солнечный. По мере достижения значительных результатов, хорошее настроение становится регулярным спутником, приходя на смену грусти и неуверенности в себе. С помощью танцев раскрывается и творческий потенциал, развивается фантазия, воображение и умение импровизировать: все это положительно влияет на вас.

Танцуя, человек сбрасывает с себя груз проблем, накопившихся за день, обретает свободу и легкость. Танцы - это отличная помощь в разрешении психологических проблем и избавлении от комплексов и депрессивных состояний, это отличный способ обрести гармонию с собой и своим телом и сделать жизнь насыщеннее и радостнее!

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