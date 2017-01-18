ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Терапия танцами. Интересные подробности. Как это?

Агнесса Ли   
Изменить размер шрифта

Просматривая танцевальные шоу по телевидению, мюзиклы, конкурсы или просто наблюдая за танцующими людьми на вечеринках или дискотеках, мы видим в первую очередь красивую картинку со счастливыми, энергичными людьми. Искусство танца воспринимается как способность танцора мастерски управлять своим телом, передавая с помощью движений и жестов эмоции, чувства и даже целые художественные произведения. Однако при всем этом, зачастую упускается важная составляющая танцев - их влияние на внутренний мир и душевное равновесие танцоров. По своей эффективности и влиянию на психическое состояние танцы сравнимы с занятиями йогой, а регулярные танцевальные тренировки вполне можно рассматривать как терапевтическое средство в борьбе с физическими и психологическими проблемами.

Жизнь современного человека зачастую связана с постоянными стрессами и тревогами, особенно если он занят тяжелой и напряженной деятельностью, физической, либо умственной. И здесь на помощь приходят танцы! Занятия в танцевальной школе – это поистине эффективная терапия, приходящая на помощь, когда в голову начинают пробираться депрессивные мысли, а тревоги, страхи и комплексы мешают жить полноценно. Изучение танцевального мастерства, освоение техники танца, помогает раскрыться, проявить свой внутренний мир и свои способности, изучить свои очевидные и скрытые возможности.

8d8032 dc0e2ced34674c59baae3603cc97641d~mv2

Если углубиться в историю, можно проследить, что первые упоминания об уроках танцев, как о терапии, связаны с появлением танца модерн и, в дальнейшем, контемпорари дэнс и джаз модерна. С появлением первых танцоров современного танца, таких как Айсидора Дункан, он быстро распространился и занял свое место в танцевальном искусстве. С помощью многообразия движений и средств выражения, он значительно расширил диапазон возможностей хореографии. Основы танцевальной терапии упоминаются в работах знаменитых психотерапевтов, которые установили в своих трудах цикличную зависимость: большинство болезней зачастую вызвано мышечными зажимами, которые вызывают последующее прогрессирование заболевание. А избавиться от этого могут помочь танцы.

Занятия в школе танцев помогают избавить суставы от мышечных зажимов, применяя различные техники и методики. По мере того, как танцор все сильнее проникается такими тренировками и осваивает возможности своего тела, формируется его собственная культура движений. Начинает постигаться язык тела и развиваться специфическая, уникальная, техника танца.

Основная задача терапии танца - это обретение человеком гармонии, спокойствия и уверенности, с помощью изучения возможностей тела. Проблемы разного рода, будь то физические или же психологические, отлично решаются с помощью динамичного движения под музыку.

Эффективность терапии танцев основана на достижении равновесия между тремя основными составляющими человеческого организма: физической, интеллектуальной и эмоциональной. Достижение такого равновесия приводит к невероятной продуктивности во всех начинаниях.

Танцы для начинающих танцоров в окружении единомышленников помогают избавиться от комплексов, страхов и тревоги. С помощью динамичных движений под музыку легко избавиться от боязни контактировать с другими людьми, легко заводить новые интересные знакомства. В результате регулярных уроков преодолевается излишняя робость и зажатость, приобретается уверенность в себе и как следствие - спокойствие и гармония. Успехи на танцевальном поприще заметно развивают самооценку и помогают избавляться от депрессивных настроений, заменяя общий настрой на более радостный и солнечный. По мере достижения значительных результатов, хорошее настроение становится регулярным спутником, приходя на смену грусти и неуверенности в себе. С помощью танцев раскрывается и творческий потенциал, развивается фантазия, воображение и умение импровизировать: все это положительно влияет на вас.

Танцуя, человек сбрасывает с себя груз проблем, накопившихся за день, обретает свободу и легкость. Танцы - это отличная помощь в разрешении психологических проблем и избавлении от комплексов и депрессивных состояний, это отличный способ обрести гармонию с собой и своим телом и сделать жизнь насыщеннее и радостнее!

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 