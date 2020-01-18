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Святочные гадания с точки зрения психологии и культуры: рискованное дело!.
|По инф. rosbalt.ru
|18 Января 2020 г.
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Святки — период с 12 по 19 января — на Руси издревле связывали с возрождением природы и разрывом между мирами. Чтобы пересотворить мир, человек прибегал к обрядовым практикам в виде гаданий, рассказал Дмитрий Баранов, заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея в Петербурге.
«Старый год уходит, новый вступает в права, образуется разрыв во времени. Это стык между годами и мирами. Период, когда исчезает граница между прошлым и будущим, мертвым и живым. И в этом состоянии временного хаоса люди пытались запрограммировать удачу с помощью обрядовых действий, узнать будущее, прибегая к гаданиям. Кстати, во всех культурах гадание осуждают, так как знать будущее человек не должен», — объясняет этнограф.
По словам Дмитрия Баранова, если в культуре есть запрет, всегда существуют пути его обхода. И гадание означает выход из этой культуры навстречу постороннему миру.
«Во всех популярных гаданиях обыгрывается тема смерти. Гадающий словно моделирует состояние омертвения. К примеру, распространено было такое гадание: девушки на ночь клали под подушку гребешок и звали суженого-ряженого расчесать волосы. Кто приснится, тот и будет мужем. Только вот спали в эту ночь девушки в верхней одежде — как покойник в гробу», — отмечает Баранов.
Еще одно популярное гадание — в бане с зеркалом. Девушка должна была призвать суженого, и все это время смотреть в зеркало немигающим взглядом — взглядом покойника.
«Почти все святочные гадания связаны с пограничными местами, границей между живым и мертвым миром. Так, башмачок девушки бросают за окно, чтобы посмотреть, куда он смотрит носком и определить, будет свадьба или нет. Но окно всегда ассоциировалось с выходом в иной мир, когда-то даже покойников выносили из дома через окно. Нечистым местом считалась баня, в которой гадали. Пограничным местом является и перекресток, на который девушки выходили спрашивать у прохожих имя суженого. „Слушали“ свое будущее тоже на ночном перекрестке: колокольчик прозвенит — замужеству быть», — рассказывает этнограф.
Гадания всегда связаны с историями о пережитом ужасе. По словам Дмитрия Баранова, гадающий отказывается от своей культуры, сопровождая это знаковыми действиями: расплетает косу, снимает крест, пояс. После того как он испытывает страх, понимает, как важно оставаться под защитой своей культуры и бога. Так внутри него происходит обновление ценностей, по-новому воспринимаются церковные предписания и запреты, отметил эксперт.
«Сейчас гадают полусерьезно-полушутя — дома, с картами, тенями, зеркалами. Воск льют на воду. Это уже связано с восприятием окружающего мира как текста — люди пытаются прочитать послание, в котором зашифровано их будущее», — уверен Дмитрий Баранов.
Однако, по словам этнографа, лучше все же не гадать, так как эта практика провоцирует неизбежность: пока не нагадал, у тебя остается право выбора. Как только предсказание прозвучало, свернуть с пути очень сложно.
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