Старикам и здесь не место

Чтобы оценивать жизнь пенсионеров в России, не нужны ни рейтинги, ни международные эксперты. Достаточно поговорить с любым пожилым человеком.

Жизнь пенсионеров в России

Россия признана одним из самых некомфортных государств для пенсионеров — в Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis Global Asset Management наша страна заняла 40-е место из 43 возможных. Тут, конечно, сразу надо заметить, что речь идет именно о пенсионерах, а не пенсионной системе в целом. Потому что, например, в Китае общенациональной системы пенсионного обеспечения просто нет — едва ли не большая часть населения вообще никаких денег после завершения трудовой карьеры от государства не получают. Но те китайцы, которые пенсии себе все же обеспечили, по мнению составителей рейтинга, оказываются в немного лучшем положении, чем их российские «коллеги».

Да, во многих странах, где нет вообще никакой системы пенсионного обеспечения, возможно, все плохо. Так что на их фоне Россия, наверное, выигрывает. Но в сравнении с большинством других государств, где человек может гарантировать себе какие-то доходы, которые он будет получать на старости лет, все более чем печально.

В пятерку самых удобных для жизни пенсионеров государств вошли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США на 17-м месте, а ниже России — Индия и Бразилия. Большинство европейских стран — посередине, поскольку там действуют классические общенациональные системы пенсионного страхования, которые, как и российская, имею множество проблем. В том числе, они серьезно зависят от состояния национальной экономики и сейчас переживают кризис в связи с ростом числа пенсионеров и резким снижением количества работающих граждан.

Что касается России, то для того, чтобы оценивать положение дел в ней, не надо быть крупным международным экспертом. Достаточно поговорить с любым знакомым пенсионером. Хуже всего дела обстоят со здравоохранением и бюрократией, разумеется, не хватает и денег. Точно такие же данные предоставляет и глобальный рейтинг. Если бы замеряли не 18 параметров, а только здравоохранение, финансово-бюрократическую организацию пенсионного обеспечения и доходы на душу населения, а также продолжительность жизни, Россия вполне могла бы вообще оказаться на первом месте — только с конца. При этом денег на будущие пенсии с россиян (в соотношении с реальными доходами) берут больше, чем с жителей куда более экономически развитых стран.

Удивительно ли после этого, что естественная убыль населения в России, причем даже по официальным данным Россстата, стремительно растет? Только за январь—май текущего года в России умерло почти на 112 тыс. человек больше, чем родилось. А компенсируется это преимущественно за счет мигрантов. Хотя, по сравнению с 2016 годом, даже переселившихся официально к нам иностранцев, вместе с родившимися в России детьми, уже оказалось меньше, чем умерших.

Уровень жизни россиян в последние годы прямо на глазах ощутимо снижается и в результате падает и миграция. За первую половину 2017 года в РФ переехало гораздо меньше граждан таких стран как Узбекистан (-38%), Азербайджан (-40%), Молдавия (-54%). Небольшой рост числа мигрантов, например, из Сирии, общий отток явно не компенсирует. А это значит, что Россия и во втором полугодии 2017 года продолжит «идти на убыль».

И это естественно, потому что среди умирающих большинство, конечно, это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Те самые, кому недостаточно комфортно живется в России, кто, несмотря на официальные заявления разных чиновников от медицины, не получает достаточной помощи.

Кстати, это результат не только ухудшения экономической или административно-бюрократической ситуации в России. Как видно из многочисленных статей и материалов блогеров на социальные темы, это результат серьезного ухудшения климата в обществе. Многие россияне, в том числе, медики и сотрудники разных социальных служб, относятся к пенсионерам как к «отработанному материалу», как бы цинично и грубо это ни звучало. Санитары «скорой помощи» не просто не приедут ни за какие 8 минут, как они это якобы делают по данным официальной статистики в той же Москве, но и скажут, что «этого» (или «эту») уже «нет смысла везти в больницу».

Именно от равнодушия и недостатка эмпатии Россия и идет «на убыль». А международные рейтинги и данные Росстата только отражают это положение дел.

По инф. rosbalt.ru

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