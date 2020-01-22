Собаки: мохнатые лекари души

Ученые из Университета Джона Хопкинса установили, что шизофрения и биполярное расстройство гораздо реже встречаются у людей, которые в первые годы жизни постоянно контактировали с собакой. Благотворное влияние домашних питомцев на здоровье человека подтверждается и многими клиническими исследованиями.

Собаки – лучшие «терапевты»

Недавнее исследование американских ученых о взаимосвязи психических расстройств и общения человека с питомцами – не первое и, вероятно, не последнее в истории медицины. Ученые давно выявили положительное воздействие на здоровье человека длительного контакта с самыми разными домашними животными, включая даже морских свинок и кроликов.

Замечено, что ручные звери хорошо помогают при депрессиях, психозах, аутизме, эпилепсии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ДЦП, деменции... Усатых и хвостатых используют в реабилитации после травм и инсультов, в хосписах для оказания паллиативной помощи.

Лидерами среди «терапевтов» являются собаки. Впервые канистерапию (лечение собаками) применили в далеком 1792 году в английской больнице для душевнобольных. В России пионером зоотерапии считается психолог и экспериментатор Валерия Сергеевна Мухина. В 50-е годы для реабилитации психически больных детей она использовала целую команду зверей – бывших «работников» цирков.

Хвостатые помогают больным в хосписах

В России пет-терапия (западный вариант термина «зоотерапия», «пет» – обобщенное название домашних животных) до сих пор распространена меньше, чем в Европе и США, но и у нас есть специалисты, которые помогают людям с помощью животных.

– Мы занимаемся социально-психологической реабилитацией, коррекционной работой с детьми с ментальными нарушениями, – рассказывает канистерапевт Станислав Перешеин, президент Национальной ассоциации «Объединенные энималтерапевты». – Собака является проводником и мотиватором к действию. Канистерапевт – это не собака, а человек, который владеет методиками и умеет использовать собаку в своей работе, чтобы увеличить эффективность методик. При работе с детьми с ментальными нарушениями канистерапия помогает в налаживании у них социальных связей с внешним миром.

На таких занятиях собака может переносить на себе предметы или даже просто присутствовать – все зависит от целей и задач. Вместо собак можно использовать и кошек, но они, по словам Станислава, не так быстро адаптируются в новой обстановке.

Российские канистерапевты в рамках двух проектов помогают снимать стресс студентам перед экзаменами и пассажирам самолетов перед вылетом. Они ездят со специально обу-ченными собаками в хоcписы к больным. Четвероногие улучшают эмоциональный фон как у самих пациентов, так и у их родственников. Речь, конечно, не об излечении (оно вряд ли возможно в такой ситуации), а об изменении эмоционального состояния и в конечном счете повышении качества жизни.

Стоит ли заводить усатого лекаря

Исследованиями установлено, что постоянное присутствие в жизни человека собак положительно влияет на такие базовые показатели, как кровяное давление, частота сердечных импульсов, психофизическая активность мозга, уровень холестерина в крови и т.д. Хороший повод, чтобы завести верного Хатико.

– Конечно, жить с питомцем всегда лучше, чем без питомца, – говорит Станислав Перешеин. – Но только в том случае, если вы всё взвесили и готовы нести за него ответственность, обеспечить ветеринарную поддержку, кормить в соответствии с состоянием его здоровья, собаку выгуливать два-три раза в день.

Все-таки заботиться нужно не только о своем здоровье, но и о здоровье тех, кого мы приручили.

Что еще

Дельфинотерапия

Дельфинов используют для помощи детям с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, задержкой психического и речевого развития, синдромом дефицита внимания и другими неврологическим расстройствами.

Иппотерапия (лечение лошадьми)

Успешно применяется при лечении и реабилитации людей с ДЦП, синдромом Дауна, артритом, рассеянным склерозом, перенесших инсульт и травмы.

Фелинотерапия (лечение кошками)

Кошки эффективны при сердечно-сосудистых, простудных заболеваниях, неврозах, панических атаках, депрессии, синдроме хронической усталости. Особо благотворное воздействие оказывает их мурчанье. Пушистики издают звук с частотой 16–44 Гц, этот частотный диапазон наиболее приятен для человека.

Больше о взаимоотношениях человека и домашних животных:

По инф. sobesednik.ru

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