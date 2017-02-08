Скоро лето! Худеем правильно

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Многие женщины уже научились мириться с тем фактом, что взаимосвязь между возрастом и весом прямопропорциональна: чем больше лет нам «стукнуло», тем более мы становимся склонны к набору лишнего веса. Вот почему важно именно в зрелом возрасте активнее заниматься собой, даже если вы никогда раньше не прилагали особых усилий, чтобы выглядеть стройно. Главное, худеть нужно с умом и постепенно, делая скидку на возраст.
Итак, если вы замечаете все больше складок на теле, вам стало труднее надевать обувь, а одышка появляется не только при подъеме на этажи, но и от простой ходьбы – пора задуматься о похудении. Можно, конечно, придать образу элегантности при помощи грамотного выбора одежды, к примеру, женская одежда больших размеров Томилочка Возможно склонение заявки! позволит даме практически любой комплекции выглядеть стильно и свежо. Однако во имя здоровья стоит все-таки пересмотреть свой рацион и образ жизни. Но обо всем по порядку.
Прежде всего, рассмотрим причины, по которым люди пожилого возраста начинают быстро набирать вес. Дело в том, что примерно каждые 10 лет в организме человека уменьшается расход энергии процентов на десять, ведь деятельность дыхательной и сердечнососудистой системы уже не так интенсивна. Соответственно, примерно столько же процентов лишнего веса мы набираем за эти 10 лет. Что касается конкретно женщин, то здесь добавляются еще гормональные изменения, связанные с менопаузой, после которых у большинства тип фигуры меняется с «груши» на «яблоко». К тому же, жизнь с возрастом становится все более спокойной, уже лишний раз не хочется выходить из дома, одной из самых доступных радостей становится что-нибудь вкусненькое. Есть еще и довольно парадоксальная причина набора веса – диеты. В первую очередь, те, которые связаны с голоданием. Возможно, в молодые годы голодовки помогали быстро сбрасывать лишнее, но в зрелом возрасте обменные процессы работают иначе, так что после «голодных» диет вес вернется, даже больше.
Как же худеть женщинам зрелого возраста? Тут важно помнить один главный принцип: похудение должно быть постепенным, не более чем на пару килограммов в месяц. Основной упор делается на пересмотр рациона. Людям пожилого возраста рекомендуется переходить к дробному питанию – кушать 5-6 раз в день небольшими порциями. Как бы трудно не было, но необходимо отказаться от некоторых пищевых привычек. Сложнее всего, например, будет отказаться от основы стола, к которому привыкло старшее поколение - хлеба, картофеля, майонеза, макарон. Гораздо лучше для людей старшего возраста подойдут овощи – их нужно есть побольше. Только помните, что с годами организм хуже переваривает клетчатку, поэтому питайтесь вареными, тушеными, печеными и протертыми овощами. Не отказывайтесь от молочных изделий, но выбирайте обезжиренные. И, само собой, пожилому человеку стоит постараться увеличить физическую нагрузку, хотя бы почаще ходить пешком, отлично подойдет плавание, да в общем-то, любые упражнения, к которым у вас нет противопоказаний.
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