Семейный отдых за игрой в карты может быть полезен и для старшего поколения, и для детей

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Недавно на глаза попалась публикация Сью Шелленбаргер в газете Wall Street Journal, в которой она рассказывает о таком виде досуга, как семейные посиделки за карточным столом и о положительных моментах такого времяпрепровождения. И ведь действительно, эта замечательная традиция уходит в прошлое... Между тем, по мнению психологов и социологов, большинство карточных игр (и некоторые настольные) помогают улучшать память и математические навыки, способствуют развитию стратегического мышления, а общение и дружеское соперничество скрепляют семью. А это полезно для всех поколений!
Несомненно, взаимодействие между членами семьи разных возрастов – дети, родители, бабушки и дедушки – во время совместной игры имеет массу положительных сторон для всех участников. Конечно, когда нет возможности собрать всю семью вместе, взрослые могут развлечься и потренироваться в карточных играх, а также и на игровых автоматах в различных виртуальных казино (например, на gold-eldorado.com ). А вот для внуков и детей младшего возраста игра в карты и настольные развлечения подойдут лучше. Ведь уже многими разными исследователями доказано, что игры помогают в развитии математических способностей. Кроме того, они учат общению, соблюдению правил (ребенок должен ждать своей очереди, чтобы сделать ход) и даже повышают самооценку детей. Все дело в том, что правила карточной игры едины для всех, но выиграть может любой. Победа младшего по возрасту придаст ему уверенности в себе, а поражение научит достойно проигрывать, в дружеской семейной обстановке это легко.
Даже самым малолетним членам семьи обычная колода карт принесет немало пользы. С ее помощью малыши смогут тренироваться в счете и учиться распознавать образы, а во время перемешивания колоды и сдачи карт улучшается мелкая моторика. Дети постарше смогут развить свои социальные навыки, ведь в некоторых карточных играх для победы может потребоваться, например, умение блефовать («верю-не верю»). Кстати, обычно внуков очень удивляет способность некоторых бабушек и дедушек запоминать карты, которые уже вышли из игры и благодаря этому выигрывать ("дурак"). Ну чем не стратегическое мышление, которому можно обучить младшие поколения!
Вот несколько примеров карточных игр, в которые можно играть всем поколениям. Игра "Запоминайка" - отличный способ потренировать память. Колоду из 36 карт нужно разложить рубашками вверх, а затем каждый поочередно переворачивает по две карты. Задача – найти пары, например, две шестерки или два короля. Если не угадана пара, карты вновь переворачиваются, а если угадана – убираются в сторонку, а игрок получает очко. Для развития наблюдательности, сдержанности и актерского мастерства подойдет игра "Ведьма" (3-6 участников). Игрокам раздаются все карты, кроме дамы пик, после чего каждый отбрасывает из своих карт парные, а остальные раскладывает перед собой рубашками вверх. Затем по очереди вытаскивает у соседа по одной карте, и если находит пару – отбрасывает. Потом тянет соперник. Карты вытягиваются до тех пор, пока у кого-то не останется на руках та самая дама пик – «ведьма». Подойдут для семейных посиделок также игры «головоломка», «дурак», «пьяница», «девятка» и многие другие. Играйте и общайтесь с родными почаще!
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