Счастливая старость: миф или реальность?

Когда люди становятся старше, они испытывают множество серьезных изменений в жизни, включая выход на пенсию, потерю близких, физические недомогания, связанные со старением. Эти перемены вторгаются в их жизнь, вызывая стрессы и приводя к депрессии. И не важно, коснулось ли подобное нас самих, или у нас, еще молодых и полных энергии, захандрили наши пожилые родители. Мы должны сделать все возможное, чтобы не впустить депрессию в свои будни или в жизнь дорогих нам людей.

Становиться старше без страха

Счастливое старение — это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Это сохранение целеустремленности и интереса к жизни. Представьте себе, может быть и старость в радость! Конечно, составляющие здорового старения могут быть различными для каждого, но общими факторами всегда будут хорошее психоэмоциональное состояние и способность справляться со стрессом. Ведь ни для кого не секрет, что позитивный настрой и внутренняя гармония — залог счастливого существования в любом возрасте. Зная основные формулы здорового старения, вы сможете помочь себе или близким жить полноценно.

Расстанемся с заблуждениями и мифами!

Бороться с любыми изменениями всегда трудно, независимо от того, сколько вам лет. Для пожилых людей основной проблемой является огромное количество перемен, которые растут, как снежный ком. Это потеря карьеры, здоровья, друзей, спутника жизни и даже своей независимости. Естественно, что все это переживается тяжело. Но в любом возрасте именно радости могут смягчить тяжесть утрат. Сбалансировать чувство потери положительными компонентами жизни — это и есть главная заповедь «формулы» радостной старости и старения.

Что же такое счастливая «осень жизни»? Прежде всего, это продолжение физической и социальной активности и умение адаптироваться к переменам. К сожалению, для многих мысли о старости приносят тревогу и страх. «Как я буду заботиться о себе? Что, если я потеряю своего супруга? Что будет происходить со мной?» — именно такие невеселые размышления почти всегда тревожат пожилых людей. Однако многие из этих опасений связаны с распространенными заблуждениями о старении, которые зачастую являются слишком преувеличенными или попросту не соответствуют действительности. Правда в том, что вы намного сильнее и жизнеспособнее, чем думаете. Попробуем мифы о том, как немощна старость, развенчать конкретными фактами — докажем, что она может быть счастливой.

Пожилой возраст означает плохое состояние здоровья, часто даже инвалидность. Это вовсе не обязательно. Конечно, есть некоторые болезни, которые чаще встречаются на склоне лет. Тем не менее, старость не означает, что вы автоматически становитесь дряхлыми или вынуждены пересесть в инвалидную коляску. Множество пожилых людей продолжают сохранять отличное самочувствие. Превентивные меры, такие как правильное питание, физические упражнения, активный образ жизни и управление стрессом, помогут снизить риск развития хронических заболеваний и связанное с этим ухудшение уровня дальнейшей жизни.

Потеря памяти является неизбежной частью старения. Действительно, возраст накладывает определенный отпечаток на мозговую активность человека. Если вам больше тридцати лет, то вы наверняка заметили, что запоминаете уже не так легко, как раньше. Тем не менее, значительная потеря памяти не является неизбежным результатом старения. Укреплять ее можно в любом возрасте, а упражнения для тренировки мозга не так уж и сложны. Вы можете разгадывать кроссворды или наслаждаться головоломками, стараясь при этом постепенно усложнять задания. Каждый день делайте что-то новое, и неважно, пойдете ли вы к продовольственному магазину новой дорогой или же почистите зубы другой рукой. Чем сильнее вы напрягаете ваш мозг, тем больше преимуществ получите.

Нельзя научить старую собаку новым трюкам. В одном из самых разрушительных мифов о том, что же представляет собой старость, говорится о невозможности после определенного возрастного рубежа пробовать что-то неизвестное, а это приводит к постепенному выпадению из жизни. Совсем наоборот! Психологи не советуют воспринимать старость как время спада и регресса.

Изучив познавательные способности людей в возрасте от шестидесяти до девяноста лет, специалисты пришли к выводам, что они могут не только сохранить имеющиеся навыки и знания, но и успешно освоить и развить новые. Оказывается, в пожилом возрасте очень многое делает за нас прежний богатый опыт. Именно он отвечает за приобретение новых знаний. Пожилые люди так же способны учиться чему-то незнакомому и процветать в непривычных условиях, как и молодые. Если вы верите в себя, то ваша убежденность и твердость готовят благоприятную почву для позитивных изменений в жизни. И это вне зависимости от возраста!

Как чувствовать себя молодой и жить полной жизнью?

Ключевой компонент в рецепте «Как сделать старость счастливой?» — это умение находить смысл и радость. С возрастом наша жизнь обязательно изменится, и мы будем терять то, что до сих пор занимало большую ее часть. Например, придется оставить любимую работу или дети уедут далеко от родного дома. Но это не значит, что нужно останавливать свое движение вперед. Если вы пока не знаете, с чего начать свою новую «осеннюю» главу, попробуйте что-нибудь из перечисленного, например:

вспомните о своем давнем хобби, на которое раньше не хватало времени, и займитесь любимым делом всерьез;



проводите больше времени со своими внуками или с домашним питомцем, ведь искренне и беззаветно любящие существа заразят вас своей энергией и жизнелюбием;



изучайте что-нибудь новое для себя: игру на музыкальном инструменте, иностранный язык, освойте работу на компьютере;



примите участие в общественной жизни: посещайте городские мероприятия, станьте активным членом женсовета;



вступите в какой-нибудь клуб по интересам;



совершите в выходной поездку в место, где вы ещё никогда не бывали;



проводите больше времени на природе: погуляйте в парке, насладитесь живописным видом;



приобщитесь к искусству: посещайте музей, сходите на концерт или спектакль.

Возможности бесконечны. Важно выбрать то, что будет для вас наиболее интересным и доставит радость. Если вы будете находить время для духовного роста, в вашей душе не останется места для щемящей пустоты, а значит и подступающая старость не испугает своей неизбежностью. Дальнейшая жизнь может быть полна других захватывающих событий, если только вы этого захотите.

Как остаться активным членом общества?

Одной из серьезнейших проблем пожилых людей является обособленность и потеря связи с обществом. Когда вы становитесь старше, поддерживать отношения с окружающими на прежнем уровне все труднее даже для тех, кто до сих пор вел активную социальную жизнь. Выход на пенсию, смерть друзей и близких — все это сужает пространство для общения. И чем старше вы становитесь, тем больше людей и отношений с ними вы теряете. В этой ситуации очень важно оставаться открытым для новых связей. Нужно заставить себя понять, что одиночество и изоляция могут представлять реальную угрозу вашему благополучию. Хорошей новостью можно назвать то, что есть много способов, как сохранить активные связи с миром, несмотря на старость.

Поддерживайте постоянное общение с друзьями и семьей. Чаще проводите время с людьми, которые вам нравятся и которые создают для вас оптимистический настрой, щедро делясь позитивом. Возможно, таким человеком окажется ваша соседка, и с ней можно погулять в соседнем парке. Не отказывайтесь и от обеда со старой подругой в ознаменование какой-либо общей годовщины или отправьтесь по магазинам вместе с вашими детьми и внуками. Даже если вы далеко друг от друга, продолжайте часто общаться по телефону или электронной почте, чтобы ваши отношения оставались по-прежнему крепкими.

Сделайте усилия, чтобы завести новых друзей. Когда вы теряете людей из привычного круга, очень важно, чтобы появились другие связи, чтобы ваше пространство для общения не сужалось. Старайтесь дружить с людьми, которые гораздо моложе вас. Приятельницы, которые младше по возрасту, оживят ваш мир и помогут взглянуть на жизнь свежим взглядом.

Потратьте время на то, чтобы общаться по крайней мере с одним человеком каждый день. Телефон или электронный контакт не могут быть полной заменой живому разговору с людьми. Регулярное общение лицом к лицу — одна из важнейших радостей в пожилом возрасте, которая поможет вам защититься от депрессии и остаться позитивным человеком, несмотря на старость.

Войдите в группу поддержки больных людей. Если вы сами или ваш близкий человек смогли приспособить свою жизнь к какому-либо серьезному хроническому заболеванию, помогите советом и своим примером справиться с проблемами другим страдающим этим недугом людям.

Противостоять изменениям нужно достойно

Возраст и преклонные годы ведут за собой периоды радости и стресса. А реалии современной жизни не балуют даже молодых и крепких духом людей. Поэтому приближающаяся старость свидетельствует о том, что именно сейчас важно повысить свою устойчивость к стрессу и научиться находить здоровые способы решения проблем. Это поможет вам достойно вступить в зрелую пору жизни, и вы сможете быть в числе тех многих людей, кому приближающаяся «осень жизни» улыбнется солнечными днями и подарит настоящее «бабье лето».

Будьте благодарны каждому новому дню. Научитесь с радостью встречать рассветы и провожать закаты без грусти. Несомненно, чем дольше мы живем, тем больше мы теряем. Но чем больше мы теряем, тем драгоценнее становится жизнь! Когда вы перестанете принимать её как нечто само собой разумеющееся, то научитесь ещё больше ценить её и наслаждаться тем, что у вас есть.

Позволяйте себе выражать сильные чувства. Когда у вас случаются трудные минуты и одолевают сильные эмоции, возможно, вы посчитаете нужным держать их в себе. Многим кажется, что всплеск чувств, слёзы — удел слабых людей. Но тщательно скрываемые переживания могут привести к сильной депрессии. Не держите чувства в себе, найдите возможность их выразить. Это можно сделать, например, выговорившись перед близким человеком или сделав запись в личном дневнике.

Примите то, что вы не можете изменить, и постарайтесь посмотреть на это под другим углом зрения. Многие вещи в жизни находятся вне нашего контроля. Вместо того, чтобы на них концентрироваться, сосредоточьте внимание на вещах, подвластных вам. А неприятности нужно принимать с достоинством и некоторой долей юмора. Этот принцип можно использовать и для того, чтобы встретить грядущую старость без страха и депрессии.

Ищите в плохом хорошее. Как говорится, «что нас не убивает, то делает сильнее». Когда сталкиваетесь с серьезными проблемами, попробуйте посмотреть на них как на возможность для личностного роста. Если ваши собственные действия привели вас к проблеме, поразмышляйте над ними и поучитесь на собственных ошибках, ведь возраст и старость не могут быть помехой для объективных и верных выводов.

Не прячьтесь от сложных проблем. Позиция страуса еще никого и никогда не выручала. Конечно, если проблема кажется слишком большой, порой бывает проще «спрятать её под ковёр». Но подобное игнорирование не дает вам возможности от неё избавиться, оно только позволяет родиться вашим тревогам и стрессу. А ведь старость — не лучшее время для этого. Просто раз за разом делайте по одному небольшому шагу к разрешению проблемы. И пусть постепенно, но вы сможете пройти длинный путь к укреплению собственной уверенности и к пониманию того, что вы не бессильны.

Что говорят соцопросы и психологические исследования?

Поскольку старость — неотъемлемый жизненный этап на пути каждого человека, то интерес к тому, насколько счастливой она может быть, волнует общество давно. Поэтому понятно, почему социологи, психологи и геронтологи много сил и времени уделяют ответу на этот животрепещущий вопрос. И вот к каким выводам они пришли. Бесспорно, счастливая старость — это не миф, а реальность. Но так говорят о своих ощущениях те люди, которые сумели сохранить в себе тягу к обновлению привычных взглядов и интересов, а также готовы переосмыслить прежний жизненный опыт, адаптируя его к новым реалиям.

Все старики, безусловно, испытывают ностальгию по безвозвратно ушедшей молодости. Но одни из них бессмысленно горюют о ней, а другие бережно листают страницы своей памяти, извлекая из нее радостные моменты и счастливые переживания, дающие вдохновение и радость. Проще и спокойнее относятся к своему преклонному возрасту те из нас, кто ведет активную жизнь в настоящем и не отказывается от планов на ближайшее будущее.

Тем самым пожилые люди имеют возможность обрести гармонию внутри самих себя и сформировать впоследствии главную основу, позволяющую им стареть счастливо. Заключается она в истинной мудрости, которая приходит лишь с годами и дает нам возможность относиться к жизни созерцательно, по-философски воспринимая мысль о том, что жизнь не вечна.

Несомненно, большое значение в принятии собственной старости и в правильном отношении к ней имеет и то, к какому типу личности принадлежит человек. Меланхолики склонны видеть в преклонном возрасте трагедию, перечеркивающую все жизненные планы. Люди флегматичного склада, пожалуй, не увидят в грядущей старости повода для терзаний, поскольку привыкли воспринимать происходящее в свойственной им манере, то есть, спокойно и без лишних эмоций.

Холерики, всегда дающие выход своим бурным чувствам, могут искать крайних и воевать со всем миром из-за того, что им в транспорте вдруг уступили место со словами: «Бабушка, присядьте! Вам же, наверное, тяжело стоять?» Сангвиники, что вполне ожидаемо, выход на пенсию из-за возраста вообще воспримут с энтузиазмом. Еще бы, ведь это избавит их от утомительной необходимости изо дня в день ходить на работу, когда вокруг много других интересных дел, можно, например, прочесть новый детективный роман или вышить панно.

Именно поэтому для одних старость, смерть близких, ощущение собственной физической слабости или невнимание со стороны родных может стать поводом для депрессии, а то и невроза. А более сильные личности, обладающие жизненной стойкостью, способные адекватно оценивать действительность и умело приспосабливаться к ней, не теряют самоуважения и философски смотрят на то, что изменить им не под силу.

Многих ученых беспокоит и тот факт, что хорошая физическая форма, благоприятный семейный фон и безбедная жизнь вовсе не гарантируют человеку возможности спокойно принять собственное старение. Ведь часто бывает, что отсутствие большинства из перечисленных факторов вовсе не препятствует пожилым людям жить в согласии со своим преклонным возрастом. Какими же секретами обладают эти, по-своему счастливые, старики?

Специалисты нашли ответ и на такой непростой вопрос. Помимо общих психотипов, успешная адаптация к «осени жизни» зависит и от того, как на протяжении всех лет формировался человек, под влиянием каких обстоятельств складывался его характер, что легло в основу его духовных ценностей и внутренних установок. Ученые пришли к выводу, что творческим натурам, не мыслящим своей жизни без любимого дела, легче адаптироваться к старости.

Речь не идет только о художниках, актерах или писателях. Нет, те же педагоги вполне могут называться людьми творческими, если увлечены своей профессией и с выходом на пенсию стараются продолжить любимое дело, занимаясь, например, частными уроками, или принимают активное участие в жизни собственных внуков, развивая их и воспитывая. В результате пожилые люди с такой жизненной позицией сохраняют остроту ума и эмоциональные качества, что позволяет им спокойнее воспринимать свой возраст.

Согласитесь, успешный и состоявшийся в профессиональной жизни человек, имеющий опыт насыщенных и ярких переживаний, ухудшение здоровья и другие проблемы, связанные со старением, воспримет с конструктивом, пониманием и терпением. А вот неудачник, привыкший обвинять в своих невзгодах всех вокруг, кроме себя, с возрастом станет угрюмым брюзгой, способным попортить немало крови близким. Поэтому для счастья в старости нужно суметь реализовать себя в молодые годы.

Нужно сказать, что с наступлением преклонного возраста люди часто впадают в две крайности. В первом случае стареющий человек старается всячески отвергать происходящее. Это может выражаться в повышенной сексуальной активности или бурной деятельности в домашнем хозяйстве, стиле одежды и вкусах. Опасность второй крайности в том, что достаточно здоровый пожилой человек с осознанием своего возраста вдруг начинает искать у себя признаки мнимых болезней. Если это женщина, она постоянно пребывает в упадническом настроении, а на все замечания реагирует фразой: «Что вы хотите от старухи?», тем самым доставляя много огорчений близким.

В первом случае поможет время и терпение, а чтобы справиться со второй крайностью, лучше всего увлечь ваших престарелых родственников новым делом, например, заботой о внуках. Займитесь вместе сменой интерьера в квартире или на даче, начните обустраивать и озеленять приусадебный участок, заведите собаку, наконец. Не важно, какое дело вы придумаете, — главное в том, чтобы оно представляло интерес для родного человека и сумело отвлечь его от грустных мыслей.

Время бежит неумолимо, наша жизнь плавно перетекает из детства в юность, молодость переходит в зрелость, а там и старость не за горами. Таков высший закон существования, которому подчинено все вокруг. К сожалению, мы не можем остановить течение времени, но мы в состоянии управлять качеством жизни. Мы — хозяева своей судьбы, и только нам решать, будем ли мы счастливы в преклонном возрасте.

Источник: jlady.ru

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