Счастье позднего материнства

«Мама» – это слово звучит по-разному. Иногда с тёплотой и нежностью, иногда с болью и отчаянием. Бывает капризное «ма-а-а-ма» или кокетливое – «мами». Каждая (как обычно говорят) нормальная женщина желает услышать в свой адрес «моя мамочка». Но в некоторых случаях это слово даётся очень дорогой ценой.

Некоторое время назад было стыдно становиться малолетней матерью, но ещё более стыдно быть «старородящей». Не той, которой около тридцати, а когда от сорока пяти и тем более выше.

Зрелые мамочки стыдливо опускали глаза – «так получилось, сами не думали», краснели, когда «добрые языки» называли их бабушками.

Не случилось...

Каждый подобный случай уникален по-своему. Что касается Светланы, то в молодости всё у неё было в порядке – видная, интересная, активная девушка. И от женихов отбоя не было, и в походы-кино-путешествия сопровождали. Но сердцу не прикажешь, полюбился Светлане молодец и лицом хорош, и умом силён. Спортивный, находчивый. Подружки умирали от зависти. Вспыхнула страсть, разгорелась любовь. Но в одночасье все мечты рухнули: после ссоры (какие обычно случаются между влюблёнными) молодой человек исчез. Не на день-другой, а совсем. Его объявили пропавшим без вести. Эта тема до сих пор вызывает у женщины самые сложные эмоции.

С тех пор не удалось встретить второго такого же. Если смазливый, то обязательно глупый, если рукастый, то пьющий... Теперь Света говорит: «Делайте всё вовремя, не ждите чудес от судьбы, иначе везде опоздаете!» Так у неё и случилось. Когда пришло решение родить «для себя», оказалось, что возраст уже не тот.

Взять кроху из детского дома – это гуманное цивилизованное решение. Но это ещё и большая ответственность. Нужно, по крайней мере, своё жильё, приличный доход и наличие свободного времени. А когда живёшь у родителей, волей-неволей подчиняешься их «уставу». Но наша героиня не робкого десятка. Руки есть и голова в порядке. Работает сама на себя, управляется с мастерской по ремонту одежды. И шьёт, и кроит, и руководить может. Нужно жильё? Будет!

Долго ли, коротко... заработала Света и купила уютную квартиру в хорошем районе города. Сделала красивый ремонт, печёт пироги... Только некого угостить своими вкусняшками, не о ком заботиться.

– Завтра же пойду в опеку и попрошу себе девочку лет пяти! – уверенно сообщила Светлана приятельнице. И пошла. Но девочку не взяла, зато узнала, что нужно пройти Школу приёмных родителей. Стала учиться в школе, заодно собирать документы на опеку.

Наконец-то наступил тот светлый день, когда курсы пройдены, документы собраны, дело за малым – увидеть «свою» девочку из множества глазастых, озорных малявок.

Хождение по мукам

– А что дальше? – спросила Светлана у представителя опеки.

– Ходите, знакомьтесь, выбирайте, – равнодушно ответила женщина, протягивая листок с адресами детских домов и сайтов. – В банке данных вы можете найти интересующего вас ребёнка. По всем вопросам звоните нам.

И началось. В детских домах отвечают: «Детей нет!» По городу и области проходят многочисленные акции, в которых участвуют дети-сироты, а все желающие могут прийти, пообщаться и, совершив все необходимые процедуры, забрать малыша домой. Но и во время акции оказывается, что представленные дети не могут быть взяты под опеку по разным причинам. Одна из распространённых причин – у ребёнка есть родители, и они, рано или поздно, восстановятся в правах. Другое препятствие звучит так: «У девочки четверо братьев-сестёр, детей мы не делим, нравится девочка, берите всех».

Не добившись результата в Иркутске, движимая материнским инстинктом, Света поехала в Ангарск, затем в Слюдянку, в Черемхово... Летело время, непонятным образом растворялись немалые суммы денег (подарки деткам нужны, проезд стоит недёшево, рабочие дни превращаются в нерабочие). Но, кроме того, нервы были на пределе и, самое страшное, ослабела надежда.

В какой-то момент женщина ощутила непреодолимое бессилие и опустошение. Больше года поисков не дали ничего, кроме недоброго опыта и усталости. Всё бросить? Отказаться от своей цели и встречать одинокую старость, подбирая бездомных котиков? Тогда ради чего всё?

Несколько лет назад, ещё по нынешним меркам молодая, полная сил женщина решила осуществить детские мечты. Она встала на лыжи, на коньки, записалась на восточные танцы. Летом освоила велосипед и колесит теперь по плотине и дальше в своё удовольствие. Не любит людей, которые ноют, опускают руки, не делают ничего, чтобы жизнь стала лучше. «Когда понимаешь, что всего пара лет до пенсии, начинаешь ценить время. Ты уже не размениваешься на ерунду, типа, собирать с подружками сплетни. Оглядываешься вокруг и понимаешь, что жизнь яркая и многогранная. Научилась шить кукол, хожу на мастер-классы по лепке... Столько всего интересного. И знаний накоплено немерено, хочется кому-то всё это передать».

Отчаявшись найти девочку, Светлана согласилась на мальчика. «Нашёлся Антошка, славный такой, рыженький. Сообразительный, глазки живые. И ёкнуло у меня что-то. Но мне сказали, что у него серьёзные психические проблемы. И брали его не раз, но через небольшой промежуток времени возвращали обратно. Мальчонка душевно травмирован, нужен опытный человек, чтобы побороть проблему. Сначала я загорелась, но, вернувшись домой, всё обдумала и решила не спешить».

Сертификат курсов Школы приёмных родителей выдаётся на два года, но даже этого времени оказалось катастрофически мало. Ещё чуть-чуть и заново нужно будет учиться. Был вариант получить желаемого ребёнка за деньги. Ещё раз собравшись с духом, женщина в очередной раз пришла в отдел опеки и попечительства:

– По городу висят баннеры с хорошенькими ребятишками, на набережной кругом социальная реклама, но я почти два хода хожу от порога к порогу, и всё безрезультатно. Где эти детки, почему их не показывают?

– На фотографиях детки хорошенькие, а вы знаете, какие у них проблемы? В лучшем случае у мамы шизофрения...

– Она обязательно проявится у ребёнка?

– Проявится – не проявится, а вам оно надо? Есть девочки со второй группой здоровья (практически здоровые), но с ними прицепом ещё несколько родных, есть с третьей группой, но это уже проблемы.

– Давайте с третьей! Читать-писать научится?

– Научится, наверное.

Светлане дали очередной адрес детского дома. Снова на пару дней она отправилась в другой город.

– И что ты думаешь? – рассказывает она с нескрываемым возмущением, – понравилась мне Юленька, а воспитатели всё ту же песню заводят про шизофрению.

И эта поездка закончилась душевными муками и тяжкими воспоминаниями.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Удача – награда за смелость

До нового, 2019 года оставался месяц, сертификат истекает через два... И вдруг звонок:

– Здравствуйте, с вами говорит заведующая Детского дома № N города NN. Вам девочка нужна?

– Нужна! – от неожиданности Света не могла подобрать слова. – Мне нужна.

– Приезжайте в пятницу, посмотрите, пообщайтесь.

– В пятницу? Приеду.

– Только имейте в виду: мама алкоголичка, лежит в психушке и не лишена прав. Бабушка пьёт, но может исправиться. Папаши хоть нет.

– А как тогда? А если они заберут? А мы привыкнем...

– Приезжайте, обсудим.

И она поехала. Миниатюрная малышка-первоклассница, с тонюсенькими хвостиками, в больших круглых очках мгновенно забралась на руки:

– Вы меня посмотреть или забрать хотите?

– Давай, ты поедешь в гости и, если тебе понравится, останешься со мной.

– Понравится, конечно, понравится! А ты богатая? А мы бабушку мою заберём? А в магазин пойдём? А медведя большого мне купишь? – вопросы сыпались градом.

31 декабря мама и дочка заснули в обнимку. Полный холодильник приготовленных совместно салатиков. На комоде – большой розовый мишка. И приятная усталость от праздничной суеты. Всё, как в обычной семье.

– Хоть и пугали меня, что с таким здоровьем наша жизнь будет проходить в больницах, хоть и утверждали, что нам не положены социальные выплаты, – всё это оказалось не так. И со здоровьем порядок, и выплаты нам положены, а главное, что девочка моя учится хорошо и период адаптации прошёл без «сюрпризов». И чиновники не все хладнокровные, например, в Слюдянке работают люди с душой, переживают за каждого ребёнка. И опекунам советы дают дельные.

Долго мы беседуем со Светланой. Много у нас общих интересов, много схожих забот:

– Света, что у вас с пенсией?

– Наш год пойдёт на пенсию на два года позже. Если честно, на пособие я надеюсь несильно. Это одной мне, с подработкой, возможно, хватало бы. Но теперь красавицу мою поднимать нужно, а это – бассейн, продлёнка, вокал. Какие деньжищи нужны! Буду работать, сколько хватит сил.

– Не смущает, что возраст? Вдруг сверстники будут насмехаться над девочкой?

– Для насмешек всегда можно найти повод. Но я считаю, что материнство не имеет возраста. Если чувствуешь в себе силы, если знаешь, что сумеешь вложить в детскую головушку что-то лучшее, то ничего не страшно. Конечно, нельзя брать ребёнка, если думаешь на этом обогатиться. Нам пособий едва хватает на необходимые мелочи, трусики-колготки. Со всей ответственностью нужно подойти и к вопросу наследства.

– Вас с дочкой поддерживает кто-то из родных?

– Сначала все восприняли в штыки. Я решила никого не переубеждать – сама решила, сама в ответе. Со временем стало легче: бабушка оттаяла и в полной мере выполняет функции «бабушки», двоюродная сестра с удовольствием выходит с нами на прогулки. Бывает, что малышка скучает, вспоминает родных маму и бабушку, но со временем всё реже.

Из беседы становится ясно, что трудностей достаточно и «то ли ещё будет». И непонимание тяготит, и отчаяние иногда накатывает.

– Мама, ты долго ещё? Я уже скучаю.

– Иди к нам. Вот, познакомьтесь, моя принцесса.

Принцесса обнимает мамочку, а потом и меня. Она открыта всем вокруг и считает, что люди бывают только хорошие. Некоторое время обсуждаем учёбу, наряды, игрушки. Когда приходит время прощаться, девочка протягивает мне мягкую розовую сумочку: «Для вашей лялечки, меня мама уже и шить научила». Я не могу сдержать слёз. Это слёзы умиления и радости. И всё-таки, они очень счастливые – молодая мама, пусть даже пенсионного возраста, и миниатюрная девочка-мышонок, которой в конце концов улыбнулась судьба.

P. S. На следующий день Светлана позвонила мне и торопливо сообщила, что нужно сказать о самом важном: «Если вы захотели сделать доброе дело, то это не только взять ребёнка. Добрых дел множество: запишитесь в волонтёры, выгуливайте собак из питомника, в конце концов посадите дерево. Взять ребёнка нужно только тогда, когда вы готовы стать родителями, когда вы готовы отдать малышу всё: ваше время, ваше сердце, ваше имущество. Когда ни на секунду не засомневаетесь в вашей любви к нему (да-да, вы должны полюбить его, ещё не зная, какой он). Несколько лет назад в семье дальних родственников случилось несчастье, в результате которого маленькая девочка осталась сиротой. Тогда я очень хотела забрать эту девочку себе, но меня никто не поддержал в этом решении, и я проявила слабость, отказавшись от своего желания. Но фокус судьбы в том, что теперь моя доченька такого же возраста, как та девочка и, удивительно, что имя у неё такое же».

Позднее материнство – это продлённая молодость. Это косички, наряды, уроки и хорошее настроение. Своему чаду вы можете дать то, чего не было у вас. Вместе вы можете кормить голубей, кататься на самокате и слушать самую популярную музыку. Ребёнок научит вас управляться с новомодными гаджетами и выкладывать фотографии в социальные сети, отличать чикенбургер от чизбургера. И не слушайте тех, кто нудит, что с детьми сплошные хлопоты и неприятности. Ведь все мы помним, что «Дети – это цветы жизни». А мамы, как известно, любят цветы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ