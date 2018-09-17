Риск-Менеджмент и темы по выходу из кризиса жизни человека

Мозаика важнейших событий истории жизни одного адвоката или анонс важнейших в её жизни событий 2018 года, в которых удалось принять участие – проектов «Тесла Мира Финансов» (finpaper28.com) и «Адвокат Времени» reshetina28.com, finhelplaw.com.

Из чего состоит мозаика? Которая украшает с древнейших времен как дворцы и храмы, так и маленькие часовенки и домики с цветными крышами поселений затерянных на бескрайних просторах планеты Земля? Из цветных стекол, которые выделяют главное изменением цвета, не искажая окружающий мир. В мире, который имеет привычку утопать то в цветах, то в крови, такое выделение главного очень полезно.

Красное стекло мозаики или "Введение"

Финансовые рынки, зона корпоративного управления и защиты экономических интересов, защита от рейдерства – в конечном счете не только зона повышенного риска, но и зона больших соблазнов и испытаний – тест человека на возможность остаться человеком.

И главный источник нашей силы – это Знание. Знание ключевых моментов законодательства, или Знание вовремя, что вас не любят – это, поверьте стоит иногда вашей жизни и жизни вашего бизнеса.

Зеленое стекло мозаики (Новейшая история в форме Дружбы темы Риск-Менеджмента и темы по выходу из Кризиса жизни человека «... Опа – и я не в дамках...»)

Примечательно, что мероприятие по Риск-Менеджменту от Альфа-Банка по теме применения законодательства в части снижения риска блокировки счета 22.08.2018 и Презентация книги Довлатова по теме выхода из «...опы» 23.08.2018 почти совпали по датам и прошли друг за другом, день за днем.

Тема, на самом деле – одна и та же: как не попасть в кризисную ситуацию, а если уже попали – как выйти с минимальными потерями.

«Это как-то совпало с моей темой формирования выпуска журнала в части актуальности финансового просвещения с точки зрения развития не только финансовой составляющей, но и этики делового оборота, а также - с темой моббинга, темой травли сворой, а также с темой социально-адаптированной психопатологии, которая, почему-то повадилась выдавать миру то маньяков, то тех, кто занимается организацией и попустительством травли человека человеком, которая уже принесла миру многолмиллиардные убытки», – отмечает Решетина Елена, адвокат, Председатель экспертного совета Журнала «Финансовое просвещение и Защита прав инвесторов», кандидат юридических наук, – «и как раз совпали темы внешнего и внутреннего мира: как не допустить, например, остановки бизнеса потому что что-то сделано не так или – не вовремя, в частности с точки зрения бесперебойности работы банковских счетов».

Семинар «Риски Вашего бизнеса по 115-ФЗ» для руководителей и владельцев бизнеса

В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, нужно знать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также о том, как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.

Итак, Применение Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в том числе - в контексте международного права.

Зачастую блокировка счета – это вообще как гром среди ясного неба, особенно – если жена-муж-дети-внуки и иже с ними затеяли неожиданный раздел имущества в момент резкого роста бизнеса или резкого телодвижения в сторону развития...

Что-что? Слишком резко и никакой политики? Так ничего личного, только бизнес...

При этом, в контексте выступлений и ответов на вопросы аудитории, выяснилось, и даже подтвердилось, что главное при вашей добросовестности и стремлении сохранить и развивать бизнес – это доказанная экономическая цель ваших сделок, в основании которых проводятся платежи.

Часто бывает так, что не только на семинарах, но и в судах, при переговорах – цитирование международного законодательства и международных правил считается чем-то лишним. Однако именно международные нормы часто скрывают в себе то главное, что помогает просто «железно» обосновать свою позицию.

Например, Международный стандарт Финансовой отчетности IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» содержит то главное, которое является очевидным для банков и регуляторов – главное в доказывании вашей добросовестности – это максимальная очевидность экономической цели сделки, во исполнении которой проводятся платежи через счет. А экономическая цель прямо неразрывно дружит со справедливой стоимостью, не смотря на то, что даже самый добросовестный бизнес, зачастую, стремится купить подешевле, а продать подороже на основании тех же правил Адама Смита.

Справедливая стоимость – это оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация.

Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна – определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству).

То есть весь мир финансового контроля и бесперебойности добросовестного бизнеса крутится вокруг экономической (финансовой цели) как мир в идеале должен крутиться вокруг чувства любви и страсти, что дает жизнь следующим поколениям.

Однако, как часто жизнь человека висит на волоске, так и экономическая реальность слишком далека от идеала и требует от нас педантичного соблюдения правил настолько, насколько это возможно.

Синее стекло мозаики (Новейшая история в форме Дружбы темы Риск-Менеджмента и темы по выходу из Кризиса жизни человека «… Опа – и я не в дамках…»)

При этом, признаки сомнительных операций (Письмо ЦБ РФ №161-Т) и признаки необычных операций (Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П ) в контексте правил Федеральныого закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ базируются именно на экономической цели сделок, которая в свою очередь основывается на рыночной (справедливой) стоимости товаров или услуг и/или цели оказания этих услуг.

Подробнее по данной теме можно узнать на портале: finpaper28.com.

Решетина Елена, адвокат, Председатель экспертного совета Журнала «Финансовое просвещение и Защита прав инвесторов», кандидат юридических наук.

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