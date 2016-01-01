Размышляя о старости

Проблемами старости занимаются различные науки. Какова доля пожилых людей в общем составе населения страны, района, города? Это прерогатива социологов, демографов, политиков. Нас же интересует психологический и нравственный аспект этой проблемы. Принятие своего возраста через принятие себя в возрасте и возраста других.

Так что такое старость?

Это проблема отношения к себе и к другим через возраст. Причем у каждого мифа есть свои символы. Мы не хотим выглядеть стариками, мы относимся к процессу старения как к чему-то ужасному и мерзкому, тем не менее это естественная часть жизненного цикла.

Некоторые люди считают старость проклятием, иные благословением. Многие оплакивают старость, лишь некоторые ее воспевают, Старость обладает своими радостями, не меньшими, чем радость юности — просто другими. Существуют проблемы старости, психологии пожилого возраста, однако важнее остановиться на ситуациях, в которые попадают старики. Старость характеризуют, прежде всего, некоторые особенности внутреннего и внешнего порядка — одна из которой близость к смерти. За последние десятилетия появилось много книг, посвященных смерти, точнее ее реабилитации, поскольку в течение длительного времени не упоминание о смерти было наложено» табу. Смерть пугает нас страхом физической боли; безвестностью, отсутствием знаний, что нас ожидает после нее.

Мы можем верить в бессмертие души, в ад, в рай — но веру неотступно сопровождает сомнение. «Божественная комедия» Данте — чистая и проницательная книга о смерти. В ней описывается все то, что мы проецируем на загробную жизнь. Включая страхи, упование и неспособность осознать абсолютное «ничто». За смертью лежит неизвестное, и это страшит. Пожилой человек соприкасается с двумя пугающими аспектами реальности — медленным угасанием и неминуемой смерть. Мы не ведаем, как умрем мгновенно или страдая годами. Смерть может сопровождаться страхом или безмятежностью, религиозным смирением или агностицизмом и сомнением. В конце концов, неизвестно, что такое смерть — благословение или наоборот — проклятие. Наше отношение к смерти двойственно. С одной стороны — страх ее, с другой — объективное стремление к ней.

Не все готовы к восприятию этих противоречивых чувств. Христианские мученики с ликованием встречали смерть, современные террористы «бесстрашно» разрывают себя на куски взрывчаткой. Так или иначе, смерть непреодолимая реальность, избежать которую пожилому человеку не удается. Для старости характерно физическое и духовное увядание. Слабеют мускулы, притупляется чувствительность, снижается слух и зрение, слабеет память, замедляются рефлексы. Пожилые люди теряют физические, интеллектуальные, а также эмоциональные способности. Пожилому человеку трудно запоминать и концентрировать свое внимание, учиться чему-то новому, быстро вникать в суть дела.

Старики зачастую рассказывают одни и те же истории одним и тем же людям по несколько раз. В старости в значительной мере утрачивается интеллектуальную гибкость, умение ориентироваться в совершенно непредсказуемых ситуациях, сохраняя дар слова, энциклопедические знания, терпение. Никто не отрицает, что старики медлительны. Но они много на что способны. Важным критерием при определении доминирующих черт пожилого возраста является общее физическое состояние — то есть следующая опасность, угрожающие старости болезни. Близость к смерти, физическое и духовное увядание, болезни — три опасности, угрожающие старости. Поэтому стареть — значит сталкиваться со смертью, физическим разложением и болезнями. Вот здесь-то и приходят на ум общеизвестные выражения и поговорки типа «человеку столько лет, на сколько он себя ощущает», кто ведет здоровый образ жизни — тот остается в форме до глубокой старости» и т.д.

Пугают безрадостные аспекты пожилого возраста. Стареть — значит переживать нарастающий физический и психический кризис, сдаться под натиском болезней, страшиться духовной и телесной неполноценности и быть изолированным от окружающих людей. Несмотря на существование этих безрадостных аспектов есть и другой образ — достоинства старости — мудрость старцев. Образ «мудрого старца» и «мудрой пожилой женщины» весьма популярны.

Первое достоинство старости — мудрость. Мудрость стариков связывают с богатым жизненным опытом. Пожилые владеют сокровищницей профессиональных и личных переживаний. Да и сами они любят напоминать о своем житейском опыте. Вторым достоинством старости принято полагать, что пожилые люди более сознательно смотрят на мир с высоты своего возраста. Однако чтобы быть полезными обществу — необходимо держать руку на пульсе современности. Возникает вопрос — что же такое мудрость? Или мудрость н является синонимом старости? Не существует теста на мудрость, так как она не поддается точному определению.

Тестовые методы позволяют обнаружить удовлетворенность, жизнерадостность, депрессивные качества, оценить способность, выявить стресс, но как быть с мудростью? Образ мудрого старца привлекателен, а черты пожилого возраста вызывают ужас. А может быть образ мудрого старца — компенсация, средство позволяющее избавиться от страха перед старостью, что-то вроде транквилизатора. Люди всегда стремятся компенсировать то, чего они всего более желают и боятся. Индивиды, ведущие чрезмерно упорядоченный образ жизни страдают от страха перед хаосом. Дружелюбные люди нередко скрывают под маской добродушия значительную агрессивность. Ассоциируя мудрость со старостью мы получаем массу психологических преимуществ и, прежде всего, смягчаем страх перед грядущими старческими болезнями. В этом аспекте образ мудрого старца представляет собой защитный механизм против старости. Бывает, что пожилые люди стремятся любой ценой сохранить свою власть над окружающими.

Если им удается сохранить ее — она начинает действовать на пожилых людей как наркотик. Они перестают страдать от страха смерти и превращаются в тиранов развращенных иллюзиями. Старики теряют способность трезво оценивать свое поведение, не принимая замечаний в свой адрес. Мудрость живет среди людей. Но к старости мудрость не имеет никакого отношения. Мудрыми могут быть люди среднего возраста, старшие и даже дети. Истории феноменально одаренные широко известны. Страх перед старостью уменьшается под воздействием мифа о мудрости пожилых людей. Существует миф о наивных старцах, когда стареющий человек способный воспринимать «зловещие» аспекты своего возраста (к которым относятся психические и физические недуги включая старческое слабоумие) начинают пестовать сворю душу, что важнее чем пресловутая мудрость.

Отношение к старости имело свои традиции. После достижения 60-летнего возраста античные римляне облачались в старческие тоги. В день своего 60-летия японцы отмечали традиционный праздник с переодеванием в красный детский жилет. Одежда стариков и старух в России приближалась по своему типу к детской. Она носилась без всяких украшений и шилась из материи белого или темного цвета. Приблизительно начиная с 60-летнего возраста, человек смирялся с тем, что его считали стариком. Политические традиции государственного отношения к старости также различны. В «благополучных» странах финансовая независимость позволяет пожилым людям больше думать о себе, жить, чтобы жить и давать жить другим, вместо того, чтобы стремиться доказать окружающим свою значимость, что они еще в форме.

Нередко у людей к старости обнаруживаются дремавшие таланты, нереализованные способности, страсть к путешествиям, которые они могут себе позволить. Пожилой человек нашей действительности ощущает себя жертвой политики государства. Очень немногие могут сохранять в наши дни благодушие, добродушие, живость ума и творческую работоспособность как Солженицын или Лихачев. В целом современные старики, прошедшие этап активной политизации в очередной раз оказались обманутыми. И поэтому проблема оставленности, заброшенности, ненужности стариков на сегодняшний день особенно остра.

Главная задача государства в отношении них — милосердие, которого нет в политическом лексиконе. Уничтожены национальные традиции быта, большой семьи, уважения и почтения к старости. Ушли в прошлое колыбельные песни, как одна из форм передачи традиционного мировоззрения, как общения поколений между собой. Во многих пожилых людях кроется огромный потенциал — они признаны привносить в жизнь внутреннюю независимость и спокойствие. Старость — это свобода. В истории любого государства существует множество мифов. К числу малоизученных относится миф о старости.

Каждое общество имеет свое сложившееся веками традиционное отношение к возрасту, юности, старости, рождению, возмужанию, умиранию. Это прослеживается в мифах, сказках, пословицах. Необходимость соответствовать определенным стандартам сегодня, навязываемым общественным мнением, средствами массовой информации, культом здоровья и молодости — это тоже не более чем мифы. Как относишься к пожилым людям, так будут относиться и к тебе. И если есть определенные представления о пожилом возрасте, именно с ними будет резонировать наше подсознание. В этом аспекте мудрость- это способность разобраться в системе собственных убеждений, взаимоотношений и представлений.

Процесс старения организма начинается с того времени, когда человек сам для себя решает, что достиг среднего возраста. На рубеже ХХ века 50-летний человек считался старым. В конце ХХ века 80-летний возраст не является пределом. Необходимо вернуть старшее поколение на его законное почетное место, ведь старость заслуживает признания и уважения. Необходимо освободить свое сознание от комплекса жертвы. Пока мы ждем, что правительство наладит дела, увеличит пенсии, мы не добьемся успеха как социальная группа.

Необходимо объединяться с конструктивными решениями своих проблем. Неважно, какой направленности будут общественные организации, созданные пожилыми людьми, главное чтобы шла инициатива снизу. А передать знания, опыт молодому поколению есть кому. Кроме того, пожилые люди должны сыграть свою роль в концепции национального примирения и согласия. Не стыдиться и не стесняться старости, хотя бы потому что, наша сегодняшняя жизнь без них была бы серой и бледной.

Источник: industry60plus.ru

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