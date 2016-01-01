Пять главных врагов женской молодости

Боитесь выглядеть старше своих лет? Мы поясним, как правильно составить гардероб и какой макияж делать.
Враги женской красоты и молодости
Многие женщины пытаются проявить чудеса изобретательности, чтобы сбавить себе годков. Хотя бы внешне. И действительно, есть правила, которые стоит соблюдать, чтобы не попасться в ловушку и хотя бы не выглядеть старше.
Одежда
1. Большинству из нас известно, что темные цвета делают старше и, напротив, светлые молодят. Старайтесь избегать оливковых, болотных и прочих землистых тонов, которые придают лицу нездоровую бледность. А вот светлые тона, например розовато-персиковые, прекрасно освежают цвет лица.
2. Будьте осторожны с черным. Действительно, есть мнение, что этот цвет старит. Но с другой стороны, женщина в черном выглядит элегантнее. Есть выход – всегда можно освежить образ с помощью платка, шарфа или блузы (в случае с костюмом), цвет которых будет вам к лицу.
3. Приверженность некоторых леди к роскошным тканям, таким как бархат, атлас, люрекс, особенно в дневное время, прибавляет солидности.
4. Нет ничего хуже, когда женщина тащит за собой образ своей юности – яркий макияж из 80-х, кримпленовые платья из 70-х и т.д. К чему, как говорится, привыкла. Не обязательно соблюдать все последние тренды, достаточно хотя бы уловить общие тенденции – длину юбки, силуэт, цветовую гамму, чтобы выглядеть современно.
5. Избегайте различных балахонов и другой одежды, сильно размывающей контуры фигуры. Выбирайте правильную длину. Большинству женщин идет юбка длиной чуть ниже колена, которая делает любые ноги стройными.
Аксессуары
Простота – лучший друг. Желание выглядеть чересчур украшенной может сделать вас смешной. Важно не переборщить. Это касается большинства ювелирных украшений – как бриллиантов, так и изделий из стразов, стекла и бисера.
Макияж
Вы думаете, что чем ярче краски, тем больше неотразимости? Деликатный макияж, подчеркивающий достоинства вашего лица – то, что украсит любую женщину, перешагнувшую определенный рубеж.
Прическа
Женщинам, которым за 40, недостаточно просто вымыть и высушить волосы. Если хочется распустить волосы, то лучше накрутить локоны. Гладко зачесанные волосы, собранные в маленький пучок, способны состарить.
Очень короткие, мальчишеские стрижки открывают виски, лоб, шею, околоушную область и способны выдать истинный возраст женщины. Короткие стрижки практически не позволяют подкорректировать овал лица, который со временем теряет четкость.
А вот каре подойдет многим женщинам.
Идеальная длина волос – по плечи. То, что касается цвета; эксперименты – голубой, фиолетовый и дымчатый цвета – варианты «старушечьего шика».
Очень важно, чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими.
Важно! Старит не одежда, а мысли и отсутствие внимания к себе.
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