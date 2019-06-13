Психические расстройства – путь к успеху? Разбираем на примерах великих

"Посредством галереи из 19 портретов, от Яхве до де Голля, Людовика XIV, Александра Македонского, Наполеона или Гитлера, психиатр Патрик Лемуан в своей последней книге "Психическое здоровье тех, кто создал мир" (издательство Odile Jacob, май 2019), показывает, как психические расстройства – зависимости, фобии, паранойя, перепады настроения, импульсивность – могут способствовать политическому или религиозному успеху", – пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Флоранс Розье.

"Одни из тех, кто изменил ход истории, были монстрами, как например, Гитлер, Сталин или Робеспьер. Вторые были героями, как например, Черчилль, де Голль или царь Соломон. Третьи – это просвещенные самодержцы: Наполеон, Екатерина II, Людовик XIV, Юлий Цезарь, Александр Македонский. Наконец, другие были святыми, мудрецами или живыми богами, такими как Жанна д'Арк, Будда, Иисус Христос или Яхве", – говорится в статье.

"Исследуя рассказы того времени, отыскивая интересные детали, психиатр шел по следу их симптомов. "Я воспользовался данными свидетелей, которые выразили свои ощущения", – говорит он. Конечно, диагностический метод менее надежен, чем клинический, но все же он эффективен", – передает Le Temps.

"Первое наблюдение: из 19 персонажей этой антологии "только два показались мне свободными от психических заболеваний", резюмирует Патрик Лемуан.

Откроем вам первого: это де Голль. "Сколь бы высоко ни было его представление о самом себе, оно всегда уступало дорогу его концепции о величии родины".

"Чем больше я углублялся в этот странный проект, тем больше я задумывался, существуют ли действительно психически уравновешенные лидеры", – признается Патрик Лемуан.

"Второе наблюдение: их объединяет общая черта. Всем присуще неумеренное стремление управлять. "Власть – сильнейший наркотик", – резюмирует Патрик Лемуан.

Более того, многие из них, как мужчины, так и женщины, страдали от сильной зависимости: от алкоголя или табака (Черчилль, Карл V, Александр Македонский), от секса (Екатерина II, Людовик XIV и многие другие), от компульсивного транжирства (Мария-Антуанетта, Людовик XIV)", – передает автор статьи.

"Третье наблюдение: немногим удалось избежать "синдрома гордыни", этого отсутствия чувства меры, претензии на то, что они выше общих законов, предназначенных для "простых смертных". Осуществление власти нередко превращает этих великих самовлюбленных в одержимых манией величия, – говорится в публикации. "Одним из самых ярких примеров является Юлий Цезарь", – пишет Лемуан.

"Теперь перейдем к особым случаям. Прежде всего, это диктаторы: Гитлер, Сталин, Робеспьер... Все они являются "образцами" великих параноиков: чрезмерная гордость, недоверие, обидчивость, предвзятое суждение, мания преследования с разрушительными последствиями...", – передает журналистка. "Эти тираны игнорируют сомнения, колебания, нюансы, больше всего им нравится сокрушать, доминировать, уничтожать, достигать своей цели, не опасаясь все сломать на своем пути; они являются ужасающими машинами для завоевания и сохранения власти", – отмечает Лемуан.

"Случай" Черчилля. Его диагноз "биполярное расстройство" был известен, – говорится в статье. – Он действительно страдал от чередующихся этапов творческого возвышения и черной депрессии – своего "черного пса" (Черчилль называл свои повторяющиеся депрессивные эпизоды "черным псом, только и ждущим, чтобы показать свой оскал". Прим. ред.).

Но что гораздо менее известно, это обнаружение у Старого Льва "очень вероятного синдрома апноэ во сне". (Нарушение структуры сна и дневная сонливость, ухудшение памяти и интеллекта, жалобы на снижение работоспособности и постоянная усталость. Прим. ред.)

"Синдром апноэ во сне: такой диагноз был поставлен Наполеону – еще одному легендарному страдальцу от биполярного расстройства. Как утверждает Патрик Лемуан, этим синдромом можно объяснить "такие чудовищные ошибки, как русская кампания", допущенные стареющим и уставшим военным гением", – отмечает Le Temps.

"А что же Дональд Трамп? В США его случай вызывает ожесточенные дебаты. Некоторые считают, что у него присутствуют "все симптомы антисоциального расстройства личности". Другие говорят, что он "первоклассная нарциссическая личность", но без психического расстройства, – комментирует журналистка. "Я представляю его скорее как импульсивного человека, абсолютного мифомана", – полагает доктор Лемуан.

Отметим, что многие великие художники, например, Ван Гог, Врубель, Лобанов, были также "не совсем в себе" и страдали нервными заболеваниями. Но именно этот недуг и сделал их знаменитыми.

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Перевод Inopressa.ru

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