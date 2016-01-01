Проблемы пожилых становятся страхом молодых

Главные проблемы пожилых людей в России — бедность и плохое здоровье. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе, правда, принимали участие люди не только старшего возраста, но и других возрастных категорий.
Как живет пенсионер в России?
Согласно статистике, в России живут более 35,5 млн пенсионеров по старости — то есть мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Это почти четверть населения страны, так что не замечать проблемы пожилых людей просто невозможно.
Бабушка кормит птиц. Фото pixabay.com
Учитывая структуру возрастно-половой пирамиды России, доля пожилых людей со временем будет все время возрастать. При этом российская пенсионная система к этому пока совершенно не подготовлена — солидарная пенсионная система предполагает, что пенсии для пожилых людей обеспечивают ныне работающие. Со временем на одного пенсионера будет приходиться все меньше работающих, так что «скидываться» им придется все большей частью зарплаты.
По данным опроса, большинство респондентов считают основной проблемой пожилых людей бедность и низкую пенсию. На эти проблемы обращают внимание 59% опрошенных. На втором месте — проблемы со здоровьем, 45%.
Пенсионеры беседуют на улице. Фото pixabay.com
Если предположить, что значительная часть населения страны все-таки рассчитывает дожить до пожилого возраста, то из этого опроса видно, что ничего хорошего они от старости не ждут. Стоит также отметить, что делать накопления, которые в будущем помогли бы бороться с бедностью и даже получать более дорогие медицинские услуги, опрошенные россияне не склонны. Во всяком случае об этом свидетельствует статистика ЦБ и другие соцопросы.
Еще 25% опрошенных россиян считают, что люди старшего поколения страдают от одиночества, 24% респондентов отметили «ощущение ненужности», которое возникает у пожилых, а 18% — неуважительное отношение со стороны молодежи.
При этом, как говорится в сообщении ВЦИОМа, неуважение к людям пожилого возраста больше беспокоит представителей молодого поколения (от 18 до 24 лет), чем самих пенсионеров. Об этой проблеме заявили 38% опрошенных молодых людей и всего 14% респондентов старше 60 лет.
Интересно, что молодые люди по разному ощущают положение пожилых. Около 50% опрошенных представителей молодежи заявили, что к пожилым в России относятся с почтением, 45% отметили недостаточный уровень уважения к людям старшего возраста.
Пенсионеры на улице. Фото pixabay.com
Напомним, в сентябре опрос «Левада-центра» показал, что главные страхи респондентов связаны с болезнями близких и собственными проблемами со здоровьем. Болезнь близких людей назвали основным страхом 63% опрошенных, 48% рассказали, что больше всего им страшно серьезно заболеть самим. Так, 23% респондентов заявили, что боятся СПИДа. О страхе старости сказали 27% опрошенных. Еще 33% заявили, что их пугает смерть в целом.
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