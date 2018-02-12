Прически, которые выглядят стильно и убавляют годы

Правило о том, что длинные волосы — позволительная роскошь только для молодых девушек, уже давно утратило свою актуальность. Мы не раз видели, что и дама в возрасте может выглядеть с локонами ниже плеч просто фантастически. Давайте разберемся, какие из стрижек на длинные волосы идеально подходят зрелым женщинам.

1. Многослойный удлиненный боб

Многие с возрастом теряют объем волос, в этом случае градуированные и слоистые стрижки могут стать палочкой-выручалочкой. Удлиненный боб выглядит стильно и шикарно, он идет почти всем, хотя особенно хорошо смотрится у дам с сердцевидной или квадратной формой лица. Этот вариант стрижки легко убавит вам несколько лет.

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2. Блики в волосах

Лучший способ освежить имидж, не прибегая к кардинальным изменениям, — это добавить немного цветовых акцентов в волосы. Правильное расположение светлых прядей поможет добавить локонам сияния, подчеркнуть скулы и удлинить овал лица, а блики на градуированных концах темных волос визуально увеличат объем, создадут глубину цвета и подчеркнут текстуру стрижки. Темные акценты на светлых волосах дадут иллюзию густоты.

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3. Ровные волосы средней длины

«За 50» — это вовсе не повод стричься коротко, если вы предпочитаете среднюю длину — будьте спокойны, такие прически актуальны для всех женщин, независимо от их возраста. Только нужно учитывать, что со временем волосы становятся тоньше, поэтому попросите вашего мастера сделать стрижку с несколькими слоями, она будет смотреться намного объемней.

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4. Длинные волны

Длинные локоны идут представительницам всех возрастных групп, но для истонченных волос необходима специальная укладка. Самый простой способ придать вид длинным прядям — это создать легкие волны.

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5. Ровный пробор + челка

Хотя и бытует мнение, что челки — это удел юных особ, многие знаменитости в возрасте выбирают именно такую стрижку. К тому же, несомненный ее плюс — она скрывает морщины на лбу. Но челку лучше делать не ровной, а рваной, чтобы не выглядеть слишком строго.

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6. Длинные слои

Если вам повезло и вы обладательница густых волнистых волос, не обрезайте их, подчеркните свою естественную красоту длинной стрижкой. Объем локонам придаст многослойность, но помните: если слоев будет слишком много — они только добавят вам лет.

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Источник: stil.mirtesen.ru

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