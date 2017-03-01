Прически для дам за... 40, 50, 60 — какие они? Что лучше подчеркивать, а что – прятать в этих возрастных периодах? Какую длину предпочесть? Какую форму выбрать? На все эти вопросы отвечает признанный гуру стиля и красоты – женский сайт sympaty.net .

Стрижки для пожилых женщин: какие они?

Прически для дам слегка за 40

Переступив порог в 40 лет, многие женщины в страхе перед «старостью» начинают метаться в поиске свежих идей для своего стиля и прически. Чтобы надеть такого, чтоб выглядеть моложе и приметнее? Как бы зачесать волосы, чтоб:

а) скрыть морщинке на лбу,

б) отвлечь внимание от складок вокруг глаз и рта,

в) выглядеть элегантно, но при этом эффектно и ярко.

Многие ради вожделенного визуального омоложения идут на крайности, забывая о самых важных правилах подбора прически: она должна выбираться в соответствии с природными данными, формой лица, социальным положением, возрастом, и обязана дарить женщине чувство уверенности в себе и своей неотразимости!

Дамы, поймите, старение – это естественный и предопределенный природой процесс, остановить который невозможно (при всем нашем горячем желании). Так может пора понять, что вы боретесь с ветряными мельницами, пытаясь сместить акцент с морщинок в уголках глаз (порой надуманных, преувеличенных и преждевременно возведенных в ранг «глубоких и противных складок») на выбритые виски и малиновые пряди, с ущербом для годами «взращиваемого» имиджа и статуса элегантной леди?!

Да, вы не молодеете, но это не повод плевать на себя (многие дамы встречают свое сорокалетие как неизбежность и перестают следить за собой вовсе, полагая, что самая подходящая прическа для них – унылый пучок на макушке) и терять свой стиль.

Напротив, именно сейчас у вас на руках самая козырная карта – ваша женственность. Именно сейчас вы вступили в самый вкусный возраст – возраст элегантности. И именно сейчас вам нужно подбирать прически, выступающие в гармоничном тандеме с вашими годами, а не отрицающие их. Тем более что для вас, т.е. для интересных женщин слега за 40, существует просто огромнейший выбор не менее интересных причесок и укладок.

Бытует расхожее мнение, что каждой без исключения даме за 40 следует «носить» короткую стрижку (якобы она к лицу абсолютно всем!). Спешим опровергнуть сие утверждение.

Да, вы можете выбрать стильную короткую стрижку, если:

а) Форма вашего лица позволяет это сделать: у вас мелкие или, напротив, слишком крупные черты лица, хорошо оформленная, твердая линия подбородка, красивая шея (и мы сейчас не об отсутствии морщинок говорим), правильная форма головы, четкий рисунок бровей.

б) Вы активны, смелы и энергичны, а ваше жизненное кредо подразумевает быть ухоженной и стильной везде и всюду. Не секрет, что короткая стрижка особенно гармонично сочетается с модной одеждой, безукоризненным маникюром и идеальной укладкой.

В противном случае вам следует выбирать другую, более подходящую вам/вашему носу/вашему овалу, дину волос и прическу, т.е. отталкиваться от характера, особенностей лица и привычек.

Советы женщинам за 40:

Ухаживайте за своими волосами. Помните, что с годами они становятся более хрупкими, а потому ломкими. Регулярно (каждые 6-8 недель) состригайте кончики, раз в неделю делайте масляную маску (за полчаса до мытья головы наносите на кончики прядей подогретое оливковое масло).

Поиграйте с цветом, это привнесет в ваш повседневный облик нотку свежести и задора (приятно разбавив пусть и элегантную, но немного скучную сдержанность). А заодно спрячет предательскую седину. Попробуйте мелирование (если вы блондинка), добавьте несколько медовых или карамельных прядок (если вы брюнетка), осветлитесь на один-два тона, - в общем, экспериментируйте с образом, ищите то, что идет вам и вашим волосам.

Многослойные стрижки — самый беспроигрышный вариант для дам за 40. Во-первых, они смотрятся достаточно стильно и эффектно, а во-вторых, они придадут нужного объема любым, даже самым редким волосам (как известно, волосы после 40 уже не те, что были в 20).

Легкие локоны, упругие кудри, в общем, любая волнистость на волосах женщины, выглядит не только соблазнительно, но и достаточно свежо (а значит, молодо).

Прически для дам за 50

Как правило, дамы за 50 носят почетное звание не только мамы, жены, ценного сотрудника, но и бабушки И лично меня очень радует тот факт, что многие женщины воспринимают новый «чин» не как «смертельный» для своей молодости вердикт, а как сигнал к активным действиям. Ведь теперь они просто обязаны выглядеть на все сто, быть подтянутыми, элегантными, стильно одетыми и модно причесанными, в общем, блистать своей успешностью, энергичностью и красотой.

Нам остается лишь выразить свое восхищение таким дамам, и призвать остальных следовать их примеру. А именно:

Выбирать среднюю длину волос (до плеч), ибо она, во-первых, очень удобна (волосы можно носить как собранными, например, в пучок, так и распущенными), а во-вторых, прически на основе такой длины в этом возрасте смотрятся гораздо интереснее и привлекательнее.

Не забывать о многослойных стрижках, которые легко укладываются феном и обрамляют лицо, удачно пряча его мелкие недостатки.

Помнить, что светлые тона молодят, а темные – старят, и что цвет волос следует подбирать в соответствии с оттенком кожи и цветом глаз (обладательниц «теплых» глаз отлично освежит теплый оттенок блонда; рыжий цвет особенно выигрышен на фоне холодных оттенков: голубые, серые или зеленые глаза).

Если уж и красить волосы в темный цвет, то вести себя достаточно дерзко и самоуверенно, чтобы вписаться в образ «жгучей брюнетки» и не набрать лишних пять лет.

Подбирать стильные, но простые стрижки и прически. Ведь сложные очень часто выглядят хоть и мило, но уж очень старомодно.

Прически для пожилых дам за 60

Сдержанность, чувство стиля и хороший вкус – вот отличительные черты женщин за 60.

Идеальным решением для этого почетного возраста станет короткая стрижка и укладки на ее основе (но, опять-таки, с соблюдением всех правил подбора).

Ведь она, во-первых, упрощает уход за волосами, а во-вторых, подразумевает регулярное состригание секущихся кончиков волос (даже если ее носительница ленится делать маски и всячески холить свою шевелюру, последняя все равно будут выглядеть достаточно здоровой и ухоженной).

И даже сейчас, в 60 и более лет, вы не обязаны в угоду общепринятому правилу состригать свои длинные кудри. Просто следите за их состоянием более тщательно, и старайтесь не отращивать их длиннее плеч (иначе акцент сдвинется с лица не шею).

Собирайте свои локоны в аккуратный пучок, ракушку или узел, и наслаждайтесь тем, как хорошо, стильно и молодо вы выглядите

И напоследок.

Какую бы стрижку вы ни выбрали, в какой бы цвет волос ни окрасили свои волосы, помните, настоящей красоткой – стильной, утонченной и элегантной - вас сделает лишь чувство собственной значимости, нужности и привлекательности.

А прическа – это лишь маленький, хоть и жутко симпатичный, штрих к общей картине истинной красоты, женственности и неповторимости.

Будьте счастливы, любимы и всегда улыбчивы!

Источник: sympaty.net

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