Поколение "бонусного" времени

Старость когда-то рассматривалась как недуг. Но сегодня люди живут дольше и чувствуют себя лучше. На что они тратят дополнительные годы?

Многие СМИ утверждают, что почти любой человек, доживший до 50 или 60 лет, сегодня имеет очень хорошие шансы дожить и до 90. Если вы правильно «разыграете свои карты» и удача будет на вашей стороне, многие из этих лет могут быть здоровыми и продуктивными, не станут жалким упадком, которого многие из нас так боятся.

Дело в том, что в 21 веке наш хронологический возраст отделяется от биологических возможностей. Напрашивается вопрос: на что мы собираемся потратить дополнительное время? В футболе, к примеру, оно используется для продолжения игры. Это было бы справедливо для многих из нас.

По оценкам британского управления национальной статистики, каждый третий ребенок, родившийся сегодня в Великобритании, проживет до 100 лет. Некоторые ученые считают, что люди могут даже дожить до 150 лет. Многие уже сегодня "не выходят на пенсию" и возвращаются к работе. Предполагается, что достижения в биологии и нейробиологии помогут нам оставаться молодыми дольше.

Это похоже на сон, но широко распространены опасения, что мы сидим на "демографической бомбе замедленного действия", а толпы пожилых людей вот-вот разорят нас всех. Экономика может упасть, и молодые поколения могут столкнуться с непосильными налогами.

Просто современное общество еще не привыкло к таким кардинальным изменениям жизни. Между тем, сама форма общества меняется на наших глазах. В следующем году, впервые в истории, на Земле будет больше людей старше 65 лет, чем более молодых.

Юитиро Миура покорил Эверест в возрасте 80 лет. Дело в том, что в 21 веке наш хронологический возраст отделяется от наших биологических возможностей. Напрашивается вопрос: на что мы собираемся потратить эти лишние годы?

Больше бабушек и дедушек, чем внуков. Как мы будем справляться с этим важным демографическим изменением?

Я начала думать об этом после смерти отца в 2016 году. Он так боялся "состариться", что это слишком рано свело на нет всю его жизнь.

Я помню его уныние в день пятидесятилетия, его чувство, что все "кончено". С тех пор он стал думать о себе по-другому. Он говорил: "О, я слишком стар для этого", - и вздыхал.

Когда они с мамой развелись, он отказался завести кошку, хотя и обожал животных. Потому что она могла пережить его и остаться без крова. В итоге он дожил до 86 лет без кошек, которые могли бы составить ему компанию.

Что касается моей матери, то она лгала о своем возрасте до 72 лет, потому что боялась потерять работу секретарши и не выплатить ипотеку. Это создавало огромное бремя обмана. Она не осмеливалась присоединиться к пенсионной системе компании, опасаясь разоблачения.

Такой фатализм типичен для пожилых людей. И, что не менее важно, так общество смотрит на них. Мы все еще находимся в плену официального определения "трудоспособного возраста" от 15 до 64 лет.

Тем не менее, Дэвид Хокни стал лучшим в мире художником iPad в 76 лет, Тина Тернер попала на обложку Vogue в 73 года, Юитиро Миура поднялся на Эверест в 80 лет. Уоррен Баффет все еще инвестирует в свои 80, а Дэвид Аттенборо делает хитовый сериал в свои 90. За ними шагают массы обычных людей, которые видят в дополнительном времени новые возможности, начинают бизнес на пенсии и очень продуктивны.

Дэвид Аттенборо делает хитовый сериал в свои 90. Мы должны отучить себя от идеи, что выход на пенсию – это "золотые годы" досуга.

Прошлой зимой мой друг-врач занимался прививками от гриппа для людей старше 65 лет в своей клинике. Вошла толпа седовласых незнакомцев. Они никогда не приходили к нему раньше, потому что с ними все было в порядке.

Эти люди – часть растущей группы современных людей, которые не считают себя старыми, не ведут себя как старые и не покупают продукты, продаваемые на старом рынке. В Англии количество людей старше 65 лет, имеющих какие-либо заболевания, снижается на протяжении двух десятилетий.

Это не означает, что пожилые люди не забывают свои ключи или не теряют концентрацию. Но это означает, что некоторые из наших страхов преувеличены.

В опросах большинство людей говорят, что боятся заработать деменцию, если проживут достаточно долго. Однако только у одного из шести человек старше 80 лет обнаруживают слабоумие. В Великобритании риск получить деменцию снизился на пятую часть по сравнению с исследованиями двадцатилетней давности.

Большинство людей также недооценивает, сколько им осталось жить. По данным Института финансовых исследований, люди в возрасте 50-60 лет оценивают свои шансы дожить до 75 лет всего на 20%.

Но если мы боимся, что смерть за углом, есть риск, что мы начнем чувствовать себя "старыми" слишком рано. Мы не будем откладывать достаточно денег, планировать карьеру или чувствовать себя позитивно, думая о будущем. Нам необходимо коренным образом переосмыслить представления о старении.

На крупнейшем автозаводе BMW в Германии, где руководство стремилось не терять квалифицированных пожилых работников только потому, что они не были такими сильными или гибкими, как раньше, была создана специально адаптированная производственная линия.

Японцы, чье общество сейчас самое древнее на планете, давно догнали реальность дополнительного времени.

Тех, кто слаб и нуждается в поддержке, они называют "старыми-старыми". Группу, которая все еще здорова и бегает за внуками, они называют "молодыми-старыми".

И к этим двум группам нужно относиться по-разному.

Мы должны перестать смешивать всех от 60 до 100 вместе и признать, что быть энергичным и в 70 – это совершенно нормально.

Правительства должны повысить возраст выхода на пенсию в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни, что является сигналом об изменении средней продолжительности жизни.

Некоторые ученые считают, что люди могут даже дожить до 150 лет. Достижения в биологии и нейробиологии помогут нам оставаться молодыми дольше

И мы все должны бросить вызов нашим собственным взглядам. Предрассудки, которые мы строим против "старого", только навредят нам, когда мы сами достигнем этой стадии. Что, если вместо того, чтобы определять людей по количеству дней рождения, которыми они наслаждались, мы определим их по тому, сколько лет им осталось?

Если бы мы определили старость как 15 или менее лет жизни, мы бы не называли многих бэби-бумеров "старыми", пока им не исполнится 74.

Язык имеет значение во всем этом. Средства массовой информации должны взглянуть на то, как они изображают "пенсионеров", и задаться вопросом, попадают ли они в узкое повествование о молодежи.

Галереи и музеи часами беспокоятся о том, как охватить более молодую аудиторию — несмотря на то, что у пожилых людей больше времени и денег, и их число растет.

"Все геттоизируют стариков", - говорит телеведущая Джоан Бейквелл, 86 лет, девушка с плаката "хорошо стареем".

Когда в 2017 году она представила телевизионную программу Life At 100, ей пришлось бросить вызов продюсерской команде за то, что она называла пожилых зрителей "они". «Такого различия быть не должно, - говорит она. Мы все в этом вместе»

Но если мы не хотим растрачивать преимущества наших молодых-старых лет, мы должны заботиться о своем здоровье. Дополнительное время будет пирровой победой, если мы обречены провести годы слишком слабыми, чтобы встать со стула.

Мы все еще находимся в плену официального определения "трудоспособного возраста" как от 15 до 64 лет. Тем не менее Дэвид Хокни стал лучшим в мире художником iPad в 76 лет

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К счастью, многие из ключей к лучшей жизни находятся у нас в руках. Мы должны проводить программы упражнений для людей всех возрастов, чтобы закрыть "фитнес-разрыв". Мы должны бороться с нездоровой пищей так же агрессивно, как когда-то боролись с сигаретами.

Но больше всего нам нужно быть более позитивными по отношению к себе.

Мы можем бороться за то, чтобы оставаться относительно молодыми вплоть до 90 лет, и снизить риск слабоумия, лучше питаясь и становясь более активными.

Вы не избавитесь от морщин, но, вступив в велосипедный клуб, вы будете иметь больше энергии, излучать больше жизненной силы, казаться моложе и, с биологической точки зрения, быть моложе.

Если мы хотим получать удовольствие от дополнительного времени, нам также нужно увеличить продолжительность нашей ментальной жизни, чтобы она соответствовала физической. Наш мозг атрофируется из-за недостатка питания, если мы будем сидеть дома или в больнице.

Мы также должны относиться к депрессии гораздо серьезнее. Многие люди считают, что депрессия - это просто часть старения, поэтому даже не ищите помощи. Утрата-это несчастье, одиночество тоже. Но депрессия не является нормальной частью старения.

Зияющий разрыв между прекращением работы в 60 и жизнью до 85 также может быть трагичным. Руководители, которые внезапно оказываются дома, лишенные рутины и товарищества, могут чувствовать себя так, как будто они достигли полной остановки.

Люди за 60, которые, кажется, получают максимальную отдачу от своего дополнительного времени, все еще работают. Каждый четвертый американец и британец теперь "не на пенсии" после официального ухода с работы.

На крупнейшем автозаводе BMW в Германии, где руководство старалось не терять квалифицированных работников старшего возраста только потому, что они не были такими сильными или гибкими, как раньше, была создана специально адаптированная производственная линия.

Там были установлены вращающиеся парикмахерские стулья, чтобы облегчить напряжение, и увеличительные линзы, чтобы бороться с ухудшением зрения работников. Также были введены ежедневные упражнения на растяжку.

Сначала ее высмеивали как "линию пенсионеров" — пока не выяснилось, что производительность выросла на 7%, прогулы упали, а дефекты сборки упали до нуля.

Если мы хотим в полной мере использовать дополнительное время, нам придется переписать график карьеры. Довольно универсальное предположение, что мы будем работать ровно в 30 лет, "сделаем это" в 40 лет и достигнем пика в 50 лет.

Это безумие. Это превращает время наибольшей интенсивности в нашей карьере в период "воспитания детей", когда бессонные ночи и школьные бега, сопровождаемые подростковым страхом, сталкиваются с самыми напряженными годами нашей трудовой жизни.

Многие амбициозные люди так сильно цепляются за карьеру, что у них слишком мало времени для своих семей в 30 лет. Они достигают плато в 50 и выходят на пенсию в 60, когда у них все еще есть много энергии, и их дети больше не нуждаются в них.

Эта система оставляет почти всех в состоянии сожаления о том, что они не сделали. И это прискорбно неэффективно. Традиционный график карьеры резко сокращает кадровый резерв, исключая всех, кто не придерживается его. И это не имеет смысла, когда люди живут дольше и имеют хорошее здоровье.

Оригинал публикации: dailymail.co.uk/news/article-6965565/With-living-longer-CAMILLA-CAVENDISH-asks-extra-years.html, перевод Ксении Буяновой.

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