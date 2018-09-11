Поход за красотой

Красивыми хотят быть абсолютно все. И дамы в возрасте в этом не составляют исключение. Как водится, многие косметические процедуры женщины стараются делать в домашних условиях. Но салоны красоты тоже стоит иногда посещать. Окрашивание волос - одна из причин, когда можно довериться мастеру, и он сделает волосы такими, что невозможно будет оторвать глаз.
Балаяж - техника окрашивания волос, которая сейчас является очень популярной. Ее заказывают профессионалам и молоденькие девушки, и умудренные жизненным опытом дамы. Балаяж - это сочетание двух или трех оттенков, которые плавно переходят друг в друга. Волосам добавляется объем и сияние, женщина получает стильную и интересную прическу.
Состав наносится в форме латинской буквы V, переход цветов может быть резким или плавным, но при этом строгой четкости границ техника не предусматривает. Волосам придается вид выгоревших на солнце, они смотрятся более естественно, чем, к примеру, мелированые. Плюсы этой техники в том, что она применима к женщинам любого возраста, подойдут для такого окрашивания волосы любой длины и оттенка. Прическа после балаяжа не требует частой коррекции, и можно навестить мастера даже через полгода. Волосы повреждаются меньше, чем при полном окрашивании. Визуально с помощью такой техники можно "подправить" лицо: сделать менее заметными широкие скулы или "смягчить" тяжелый обвисший подбородок.
К слову, говорят, что больше всего такой техникой мастера любят экспериментировать на темных волосах. Шикарно смотрится с применением этой техники прическа каре, а ее удлиненный вариант украсит хозяйку стопроцентно.
Что может себе еще позволить дама в возрасте в салоне красоты. Например, нарастить красивые ногти или просто сделать маникюр и педикюр. Можно покрыть ногти гель-лаком, отполировать, придать им красивую форму и т.д.
Прическа, ухоженные ногти... Весьма кстати будет и макияж. Каждый день за такой услугой в салон красоты, наверное, ходить не стоит, а вот если намечается праздник, руки мастера все-таки не помешают. Лучше весь образ обговорить с профессионалом заранее. Сейчас существуют компьютерные программы, и с их помощью легко "составить" со специалистом свое виртуальное гармоничное лицо. Также можно заснять себя с привычным собственноручно сделанным макияжем, чтобы визажист имел представление, как хозяйка лица видит себя сама, и своим мастерством улучшил образ.
Существует и множество других полезных и интересных процедур. Весь спектр предложений и ценовые позиции обычно салоны красоты выкладывают на своих сайтах. Если есть желание и некоторые финансовые возможности, остается только выбирать!
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