Почему женщины боятся стареть

«Неужели эта женщина в зеркале — и правда я?» Чем старше мы становимся, тем труднее бывает принимать свой возраст и происходящие с телом изменения.

Хочется выглядеть моложе, да и внутренне соответствовать если не молодежи, то уж точно не старшему поколению. О возрасте психологическом и календарном, страхе старости и смелости быть собой мы говорим с Даниилом Чугуновым, кандидатом психологических наук, сотрудником Клиники реабилитации г. Санкт-Петербурга, ведущим специалистом программы «Психологический антиэйджинг».

Даниил Чугунов

Когда женщина решает надеть старушечий платок

Что такое психологический возраст? Мне кажется, интерес к этому понятию усилился в последнее время.

Понятие «психологический возраст» существует несколько десятилетий, но, соглашусь, интерес к нему сегодня заметно возрос. По сути, это субъективная оценка собственного возраста, то есть то, на сколько лет ты сам себя ощущаешь. Психологический возраст часто не совпадает с календарным и биологическим: можно чувствовать себя и старше, и моложе.

В последнее время мы видим культ молодости: возраст расцвета начинается все раньше, и хочется, чтобы период работоспособности длился как можно дольше. Людям нравится выглядеть хорошо и молодо, а развитие медицинских и косметических технологий им в этом помогает. Но можно наблюдать и своеобразный невроз, когда человеку нужно соответствовать неким стандартам — при устройстве на работу, например.

Ваши клиенты — это те, у кого психологический возраст меньше календарного?

Скорее наоборот. К психологам чаще обращаются люди со сложностями в жизни, с внутренними переживаниями, с которыми они сами справиться не смогли. Тревога, депрессия, обиды, боль обычно связаны с событиями в прошлом. И если основной массив ярких событий — причем как отрицательных, так и положительных — в прошлом, а не в будущем, то такой человек чувствует себя гораздо старше.

Всегда ли «неправильный» психологический возраст надо исправлять?

Далеко не всегда это следствие каких-нибудь проблем. Когда в 25 лет человек чувствует себя стариком, у него потухший взор и ощущение, что жизнь прошла, нет идей, нет драйва, нет планов, — это действительно вызывает тревогу и желание помочь. Для этого и существуют специальные подходы и практики, в том числе психологические. Но в других случаях, наоборот, человек ощущает, что внутри он моложе, чем по паспорту, и воспринимает это как ресурс, как потенциал, испытывает от этого удовольствие.

Действительно здорово видеть активного и всем интересующегося пожилого человека, но существует такой тип людей, которых называют «молодящийся» — и уже в самом слове скрыто осуждение, не находите?

Существуют социальные стереотипы, они соотносятся с распространенными сценариями жизни: детсад, школа, институт, работа, карьера, семья, дети, выход на пенсию, внуки, дача, поликлиника. И когда кто-то не попадает в эти стереотипы, у нас это вызывает как минимум интерес, а как максимум — восхищение или осуждение, в зависимости от собственной системы координат. Но, по сути, это просто наши собственные оценки и ожидания, которые складываются и под влиянием социума, и под влиянием семьи, наших родителей, бабушек и дедушек.

Меня, например, интересует такой вопрос: когда и почему женщина начинает носить старушечий платок? Кто-то в 60 уже ходит в платочке, а кто-то и в 80 не наденет. В какой момент женщина начинает стесняться своего возраста и подчиняться какому-то ролевому ожиданию — как себя вести, как одеваться?

Так что если в старшем возрасте у человека еще много огня, глаза горят, планы, мечты, — тогда он должен быть готов преодолеть определенные социальные возрастные штампы.

Наверное, стоит разграничить: вот это гармонично, а вот это инфантилизм, когда человек не хочет принимать свой возраст.

Да, тут должен быть какой-то баланс соответствия: может ли человек действительно опереться на какой-то запас жизненной энергии, темперамент — или это просто фасад, за которым бегство от возраста, притворство, бесконечные пластические операции, отрицание, инфантилизм. В психологии интересно то, что мы каждую позицию можем рассмотреть и найти рациональное зерно. Любопытно, например, посмотреть со стороны современных внуков, какая бабушка им понятнее: классический персонаж в платочке, который жарит пирожки, либо та бабушка, которая слушает прогрессивную музыку, ходит по выставкам и концертам. Тут, пожалуй, нельзя говорить «лучше, хуже», любая бабушка будет примером жизненного сценария для подрастающего поколения.

Кстати, невротическое бегство и страх старости обычно наблюдается у людей, у которых что-то не сбылось, не воплотилось. Не произошла какая-то важная личная встреча в жизни, не получилось реализоваться в профессии. Такой человек с беспокойством наблюдает свое отражение в зеркале, свои фотографии, свою одежду — и начинает удерживать время всеми силами, лишь бы успеть во вчерашний день. Однако при этом можно упустить настоящий момент, который потом, вероятно, тоже захочется догнать.

Общение вне возраста

Знаете, многие наши друзья младше нас лет на 15. Нам с ними интересно, им с нами тоже. Может, мы тоже удерживаем время?

Бывают люди, у которых есть и фонтанирующий интерес, и активная жизненная позиция, и стремление к развитию, за этим стоит желание куда-то двигаться, шире смотреть на мир, общаться с людьми — и это очень здорово.

В психологии считается, что замечательно, когда у человека есть хотя бы два друга его возраста, хотя бы два друга младше его и хотя бы два друга старше его.

Когда контактируешь с людьми разных возрастов — значит, ты и сам можешь в своей душе, в своей психике, в своем внутреннем мире быть гораздо богаче. Есть мнение, что каждый человек — как бы сумма всех возрастов. Внутренний ребенок, о котором многие уже слышали, внутренний подросток, которого тоже никто не отменял, и все остальные периоды, буквально каждое мгновение в жизни, которое в памяти бережно сохраняется, — может проявиться в виде интереса к людям соответствующего возраста. Возможно, с этими людьми, которые младше вас на 15 лет, какие-то возрастные грани личностей очень хорошо совпадают.

Насколько вообще важно общение «вне возраста»? Мы привыкли, что молодежь с молодежью, старики со стариками. Чаще всего молодым с пожилыми неинтересно...

Мы живем в социуме и неизбежно общаемся с людьми всех возрастов — на работе, в семье. С семьи все и начинается. Как родители относятся к своим родителям, насколько домашняя атмосфера пропитана уважением и доброжелательностью, а насколько — конфликтом и напряжением, — это будет отражаться на отношении к другим пожилым людям. Но все-таки даже семейные установки отшлифовываются со временем. Человек меняется, он не застывшая капля янтаря, он может сказать себе: а в моей семье будет по-другому, а я не хочу так, как было у нас. Тут важно возвращение к самому себе — а что ты хочешь, какой ты сам.

В каждом возрасте есть свои прелести: старость и зрелость тоже хороши. Важно не сгущать краски — и не разбавлять их. Не ждать, что в 50 лет ты будешь чувствовать и думать так же, как в 20; впрочем, как и наоборот. И это не всегда плохо и не всегда хорошо. Когда мы себе разрешаем такую гибкость оценки, восприятия, нам живется проще и свободнее.

Возьмем ситуацию: человеку 45-50 лет, у него есть потребность учиться дальше, хотя уже есть два образования. Но он сомневается: стоит ли, наверняка это будет тяжело, проще уже никуда не двигаться...

Так бывает в любом возрасте. Учиться, расти дальше — всегда труд и выход из зоны комфорта. В 18 лет тоже тяжело учиться, потому что вокруг столько соблазнов, столько других интересов, и приходится работать над собой. Тут встает не столько тема возраста, сколько тема ресурсов. Много ли их, доступны ли они? Если у человека активная жизненная позиция, если он умеет преодолевать себя в чем-то, двигаться дальше, этот мотив оказывается сильнее, чем лень или нехватка времени. Пожалуй, с возрастом выбор дальнейшего пути становится более осознанным.

Как не бояться старости

Возрастные модели стали одним из главных модных трендов последних лет. Для бренда Calvin Klein снялась 75-летняя Грейс Коддингтон и так далее. У меня не возникает вопроса, почему: у пенсионеров в Европе все нормально с финансами, они являются потребителями этих марок. У нас все по-другому, не зря часто слышишь термин «возраст доживания». Возможно, именно поэтому многие боятся старости.

Стоит обозначить: есть внешние обстоятельства, а есть внутренние условия. Обстоятельства жизни, включая возраст, размер пенсии, возможность подрабатывать, местность, где ты живешь, — это тот внешний фон, с которым неизбежно надо считаться. Вопрос в том, вписываемся ли мы в этот фон или же находим для себя какую-то установку, позицию, веру, которые могут стать опорой для преодоления различных сложностей.

Да, активная жизненная позиция связана и с культурой, и с местом проживания, и с какими-то традициями, стереотипами. Но человек на то и обладает внутренней свободой, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств. Внутренне от них не зависеть. Да, люди пенсионного возраста в Европе чаще позволяют себе путешествовать, жить более насыщенной жизнью. А когда некоторые наши бабушки и дедушки рассказывают о своей жизни, создается впечатление, что у них уже все сложилось, закончилось, и теперь дожить бы свое спокойно. И это не только финансово-экономический фактор, это уже внутренняя позиция. Далеко не всегда, даже если есть возможность, такой человек отправится путешествовать по миру. Нет интереса, нет драйва.

Разумеется, бывает, и наши пенсионеры с удовольствием путешествуют, открывают для себя что-то новое. Мне нравится высказывание о том, что за первой молодостью следует вторая, за второй — третья, четвертая, пятая и так далее. И бывает так, что третья молодость может быть даже лучше, чем первая. Дети выросли, времени для себя стало больше. Все возможно, было бы желание.

Но почему активность является таким значимым критерием? Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Если бабушка сидит в своей квартире, но с ней здорово, все к ней тянутся, и ее пресловутые пирожки у внуков нарасхват, разве это плохо? Ей не нужна пятая молодость, ей нужна просто ее старость.

Здесь опять же нет «плохо» или «хорошо». Каждая личность уникальна. Если в человеке гармония, и он может наслаждаться своей жизнью неспешно, — действительно, необязательно колесить по миру. Важно главное: насколько ему самому комфортно, насколько он принимает себя таким, какой есть. Насколько он невротичен или насколько он целостен, как справился с возрастными кризисами. Когда имеется опора на прошлые события, какими бы они ни были; когда есть эмоциональный контакт с настоящим — а быть здесь и сейчас это большое искусство; когда есть надежда на будущее, — тогда имеются все нужные для жизни ресурсы. И если у человека все три пункта оказываются выстроенными по-настоящему правильно, он идет по дороге жизни, и все у него хорошо. Но если он все время оглядывается в прошлое, — не реализовавшись в чем-то или зафиксировавшись на чем-то, — это уже совсем другое состояние.

В каждом психологическом возрасте есть свои цели, свои задачи. И есть время «пожинать плоды», быть наставником, передавать свой жизненный опыт следующему поколению. Однако это не исключает того, что учиться и развиваться можно всю жизнь.

Почему мы, женщины, особенно если нам за 40, чаще всего скрываем возраст, хотим выглядеть моложе?

Возможно, это ориентация на общественное мнение. И сопоставление себя с другими — на игровой площадке, в школе на родительском собрании, в фитнес-клубе, в рабочем коллективе. Как выглядит большинство, так и правильно. Все молодые — и я должна быть молодой. Но тут вопрос, как ты сам к себе относишься. Насколько ты сам себе даешь право быть уникальным, особенным. Ресурс быть не таким, как все, а таким, какой ты сам, есть не у каждого. Причем важно соблюдать баланс: я сам, который не похож ни на кого, и я сам, который все-таки в чем-то хочет не выделяться.

Приведу одну цитату Рудольфа Баландина, одного из биографов Вернадского: «Измерять длительность человеческой жизни годами все равно, что книгу измерять страницами, живописное полотно квадратными метрами, а скульптуру — килограммами. Тут другое ценится: сделанное, пережитое, продуманное, прочувствованное». И когда мы держимся такой установки, мы не впадаем в невроз: «Вот, Боже мой, сколько мне лет», а переосмысливаем и принимаем что-то важное в себе и своей жизни. А на уровне имиджа можем следовать тому, как мы себя ощущаем. Может быть, сегодня я хочу быть яркой, чтобы все заметили. А завтра захочу одеться совершенно спокойно. И это не про возраст, это про принятие себя.

Источник: matrony.ru

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