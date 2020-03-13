Отношения в паре становятся токсичными... Как это распознать и увидеть начало психологического насилия?

Патрисия Эванс написала об одной из форм психологического насилия – вербальной агрессии – любопытную и полезную книгу. В ней предлагаются стратегии и конкретный план действий, которые уничтожат враждебный круговорот и помогут справиться с его последствиями. Ниже можно прочитать фрагмент из главы, посвященной психологии абьюзера.

Утрата собственных чувств и последующее ощущение беспомощности обычно заставляют агрессора преувеличивать собственную важность и, соответственно, принижать партнера. Но посредством агрессии он не может вывести свои подавленные чувства на свет. Ошибочно принимая возбуждение за оживленность и триумф за силу, он испытывает потребность в постоянном утверждении своего идеального образа.

Даже при физическом насилии, приводящем к аресту, агрессор не воспринимает себя как такового. Отрицание агрессора порождается конфликтом между его самовосприятием и стремлением к агрессивным действиям. Такое отрицание — защитная реакция на угрозу разрушения идеального образа и неизбежный в таком случае кризис личности. Если он признает свои поступки, то сама его вымышленная личность окажется под угрозой. Вот почему вербальные агрессоры не извиняются искренне.

Сильный человек может признать свою слабость; уверенный в себе — свои ошибки. Ощущающий себя слабым и незначительным на это не способен... Поскольку агрессивные мужчины в глубине души ощущают себя очень слабыми, они еще сильнее пытаются отрицать свои чувства, проецируя их на доступных других — чаще всего своих жен (Флеминг, 1979, с. 287).

Закоренелый агрессор отождествляет себя со своим идеальным образом (верит в то, что он такой и есть). Как следствие, он облачается в плащ лицемерного отрицания. Агрессивного агрессора можно сравнить с Волшебником страны Оз. Без плаща он уже не обладает внушающей страх Силой подчинения, а становится неуверенным в себе и испуганным человеком. Но это не значит, что партнер может «помочь» ему. Гитлер тоже был ребенком, с которым плохо обращались, и во взрослом возрасте тоже действовал исходя из своих подавленных чувств, как ясно показано в книге Элис Миллер «Ради твоего же блага».

Абьюзер часто поддерживает свой идеальный образ, добиваясь согласия со стороны других. В ходе разговора он может ввернуть фразы, демонстрирующие, насколько он поддерживает и ценит своего партнера. Неудивительно, что многие женщины, подвергающиеся вербальной агрессии, говорят, как им повезло с таким чудесным мужчиной.

До сих пор мы рассматривали отторжение агрессором своих чувств и возникающую в результате потребность конструировать мысленную картину или идеальный образ себя самого. Что же происходит в результате убеждения, что чувства «не должны существовать»? Как увидим, они проецируются на партнера.

Со временем типичный абьюзер всё более и более не желает сталкиваться лицом к лицу с самим собой и своими чувствами. Его гнев, страх и отвращение к себе нарастают в потаенной, глубинной части его личности, и поскольку он скрывает ее от себя самого, то не может осознать источник этих чувств. Когда они выплескиваются на поверхность, их источником он воспринимает партнера. Это и есть проекция.

Вследствие такой проекции он обвиняет женщину во всем, что делает сам. Обвиняет ее во всех оскорблениях, от которых она страдает. Таким образом, она получает душевные раны, как когда-то получал он, причем без свидетелей ее страданий.

Для агрессора партнер — это продолжение его самого. Женщина рядом с ним напоминает ему о собственных темных чувствах и уязвимости — о тех чувствах, которые «не должны существовать», о чувствах, которые необходимо контролировать. Как следствие, женщина становится объектом его контроля, и этот контроль начинает ее подавлять.

Перифразируя Мэтью Фокса в фильме «Пылающие времена», можно сказать, что там, где наблюдается подавление, присутствует проекция, а из проекции следует отрицание.

Подсознательно агрессор страшится столкнуться с чувством заброшенности внутреннего ребенка, как если бы оно было слишком ужасным для осознания. Ему кажется, что чувство негодования порождается не им самим, а партнером-женщиной. Многие женщины вспоминали, что, когда жаловались своим партнерам на то, что они доставляют им боль, те отвечали: «Это ты говоришь, что я ужасный человек» или «Ты сама нападаешь на меня». Это и есть проекция. Неагрессивный партнер высказал бы сожаление и извинился или постарался обсудить вопрос, проявив сочувствие и понимание.

Представьте себе человека, вся психологическая ориентация которого основана на том, чтобы выпускать ярость, поддерживать чувство собственной значимости посредством Силы подчинения, утверждать свой идеальный образ — ментальную конструкцию о себе — и защищать себя от любого осознания собственных поступков, проецируя чувства на партнера. Этим и занимается вербальный агрессор.

Его жизнь превращается в битву против тех, на кого направлена его проекция. С его точки зрения, женщина, как и его собственные чувства, не должна существовать. Он не воспринимает ее такой, какая она есть, и не воспринимает ее реальность.

Рассмотрим вербальную агрессию в свете того, что мы узнали о закрытых чувствах самого агрессора, о его идеальном образе, проекции и отрицании. Становится ясно, что каждое проявление агрессии — это попытка агрессора защитить себя от подавленного в детстве чувства гнева, страха и беспомощности и посредством проекции отстраниться от осознания того, что он делает.

Учитывая это, рассмотрим вкратце категории вербальной агрессии. С этой точки зрения можно увидеть, что все, проявляющие Силу подчинения, делают это ради своей обороны, стремясь защитить себя от собственных подавленных чувств.

Вербальная агрессия как оборона и защита

Отстранение и необщительность помогают агрессору доминировать над партнером без урона своему идеальному образу. И в самом деле, какая-нибудь выраженная им мысль может дать врагу преимущество или возможность подробнее исследовать его. Идеальный образ — слишком хрупкая конструкция, чтобы подвергать его такой открытости. Отвечать партнеру заинтересованностью тоже слишком рискованно. Такой ответ намекал бы на равноправие, что ослабило бы в агрессоре чувство превосходства. А без этого превосходства агрессор мог бы ощутить те чувства, которые он, по его мнению, не должен ощущать.

Агрессор, выбирающий необщительность, ощущает больший контроль и власть, если сохраняет дистанцию и не дает женщине подступить ближе. Он также может испытывать удовлетворение от чувства превосходства, снижая ее энтузиазм своей холодностью. Он стремится к Силе подчинения, чтобы защитить себя от собственного чувства бессилия и неполноценности.

Точно так же агрессор защищает себя от подавляющего чувства беспомощности, возражая партнеру. Заявляя, что он прав, а женщина не права, он верит в то, что остается победителем — более властным и контролирующим других.

Сказать «я думаю», «мне кажется» или «согласно моему мнению» означало бы для него утрату ощущения победы; ему тогда пришлось бы согласиться с тем, что возможны разные взгляды на жизнь. Но агрессор не может допустить это, потому что, если у женщины появится свой взгляд на вещи, он уже не сможет контролировать ее. А он испытывает всепоглощающую потребность контролировать ее, потому что она является его проекцией. Если он не будет ощущать свой контроль, то вся его реальность разрушится.

Агрессор дает себе разрешение действовать исходя из подавленных чувств и в то же время защищает свой идеальный образ, сбрасывая со счетов последствия агрессивного поведения. Обесценивание — это основная форма защиты.

Блокирование и отвлечение — другие средства защиты, посредством которых агрессор контролирует межличностную реальность. Полностью избегая текущей темы, он не дает исследовать мотивы своего поведения. В результате он поддерживает свой идеальный образ и облегчает скрытое ощущение беспомощности. Потребность в контроле бывает настолько сильной, что некоторые агрессоры гневно восклицают: «Я не понимаю, к чему весь этот разговор! Прекратим его!»

Обвинение и порицание — также средства защиты и характерные симптомы проекции. Агрессор избегает ответственности за свое поведение и поддерживает собственный идеальный образ, обвиняя женщину и перекладывая на нее ответственность за свои чувства. Например, когда он набрасывается на нее, то это оказывается «ее вина». Таким образом он «оправдывает» агрессию.

Другой способ, с помощью которого агрессор пытается защитить себя от своих скрытых чувств неполноценности и беспомощности — это критика и осуждение. Заявляя о собственном превосходстве и «правоте», он укрепляет как свой идеальный образ, так и всю свою систему защиты.

Агрессия под видом шутки — это способ одержать победу и ощутить Силу подчинения. Это скрытая атака, отрицаемая стандартной фразой: «Ты не понимаешь шуток». Такое осуждение жертвы порождает в агрессоре чувство превосходства, благодаря которому он ощущает больше власти. Это выстрел, который срабатывает всегда. Прежде чем жертва успеет осознать, урон уже нанесен. «Победа» гарантирована, а враг — проекция — снова унижен.

Тривиализация, пренебрежение, угрозы и обзывание — всё это защита против подавленных чувств неполноценности и беспомощности. Это демонстрация своей силы агрессором с целью унизить и подчинить партнера (свою проекцию).

Когда чувство проекции велико, агрессор угрожает женщине, как если бы она была его продолжением — перчаткой на его руке — под его контролем, обязанной выполнять его приказы. Пока он сохраняет контроль над своей проекцией, он ощущает себя защищенным от собственных чувств.

Забывая, агрессор отрицает ответственность за свое поведение, проявляя враждебный настрой. Таким образом он защищает свой идеальный образ и поддерживает свою оборону.

Все формы агрессии отрицают боль внутреннего ребенка и служат проявлением враждебности. Отрицание усиливает отождествление агрессора со своим идеальным образом, поддерживает его проекцию на партнера и служит средством избежать ответственности за свое поведение и его последствия.

Пока агрессор не заглянет внутрь себя, он не сможет осознать свой недостаток. А заглянув в себя, он столкнется со своим собственным «зверем в джунглях» — с тем, что потратил свою жизнь не на собственно жизнь, а на то, чтобы держать в узде свои чувства. Пока он не решится на серьезные перемены, он до какой-то степени продолжит вести неполноценную жизнь и в каком-то смысле останется только идеей о себе самом. Это его величайшая личная трагедия.

Книга Патрисии Эванс об абьюзивных отношениях выходит в издательстве «Бомбора».

Как упоминалось выше, книга посвящена самой распространенной форме психологического насилия — вербальной агрессии. Она основана на интервью с сорока женщинами, жертвами вербального абьюза, которые годами терпели критику, обесценивание, пренебрежение и манипуляции. Эта культовая книга расскажет, как понять, что ваши отношения с партнером токсичны, как научиться правильно реагировать на вербальную агрессию и в каком случае единственный выход — паковать чемоданы. Основываясь на анализе сотни реальных случаев, Патрисия Эванс предлагает стратегии, сценарии диалогов и конкретный план действий, которые помогут разрушить круговорот агрессии и справиться с ее последствиями.

В России книга будет доступна в двух оформлениях и под двумя разными названиями: «Не бьет, просто обижает. Как распознать абьюзера, остановить вербальную агрессию и выбраться из токсичных отношений» и «Бунт удобной жены. Как построить отношения, в которых вас ценят».

Отношения двоих складываются по-разному. Иногда между мужчиной и женщиной, к примеру, царит завидная душевная гармония. А вот в некоторых парах как раз, бывает, процветает насилие. Причем, психологическое не менее страшное, чем физическое. Ведь иногда и слово может убить, как нож прямым попаданием в сердце. И душевные раны могут быть гораздо сильнее физической боли и глубоко и долго кровоточить внутри. Такие тупики лучше, конечно, разруливать. И если книга поможет парам обрести нормальные отношения или даст силы тому, кого принижают и унижают, сказать агрессии нет и уйти, это здорово. Меньше будет на свете несчастных людей.

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