Не старость старит пенсионера, а безделье на пенсии

В жизни человека среднего возраста есть рубеж, наступления которого одни ожидают с тревогой, опаской и даже страхом, а другие – с радостью и нетерпением. Речь идет о выходе на пенсию.

Вероятно, среди нас есть и такие люди, которые мечтают дожить до пенсионного возраста, а дальше на пенсии не работать, но жить долго и наслаждаться жизнью без работы. Это заблуждение.

Не забывайте мудрую пословицу: «Не старость старит, а безделье!»

Все пенсионеры долгожители - это люди труда, продолжающие трудиться на пенсии!

Статистикой доказано – без занятости на пенсии пенсионер через год-два, максимум три умирает от так называемой «пенсионной болезни».

Отмечается ухудшение самочувствия и состояния здоровья пенсионера, обусловленное ощущением наступающей социальной неполноценности или ограниченной полезности для общества и близких, что приводит к перелому в динамическом стереотипе пенсионера.

В связи с этим, нужно готовить себя, свою психику за пять лет до выхода на пенсию, продумать и подобрать занятие на пенсии соответственно здоровью и возрасту.

Работа для пенсионера является едва ли не самой надежной моральной и психической поддержкой.

Медицинской статистикой установлен гораздо более высокий уровень здоровья работающих пенсионеров.

Пенсионеры долгожители работают едва ли не до самых последних дней жизни. В их семьях прекрасно знают о пользе труда и не мешают старикам делать то, что им приятно и полезно.

Так 118-летняя пенсионерка Татьяна Семеновна Фролова говорит: «...Когда я поработаю, у меня аппетит появляется, и сплю я лучше, испытывая радость оттого, что еще могу приносить пользу людям».

Человеку вышедшему на пенсию, особенно городскому, просто необходимо ощутить свою связь с землей, хотя бы изредка испытать радость от сознания того, что на его семейном столе оказываются плоды земли, выращенные своими руками.

Да, наш век – урбанизации, промышленно-технической революции, промышленного и бытового сервиса, приносящего одновременно благополучие и неудобства. Неутомим ритм времени – нужно везде успеть, все сделать, освоить огромный поток информации. Естественно, в подобные моменты чаще возникают конфликтные ситуации, более ранимой становится нервная система пенсионера.

Какие же «заслоны» можно этому противопоставить, как амортизировать неблагоприятные моменты при выходе на пенсию?

Давно известно, что отрицательные эмоции: обида, страх, тоска, гнев, ярость, горе, зависть, ненависть – являются «факторами риска», приближают старость и укорачивают жизнь, и наоборот, положительные – удовольствие, радость – вызывают необычайный подъем жизненных сил организма.

Грубый, злой пенсионер неприятен для окружающих. Он способен одним своим видом погасить у людей улыбку, испортить настроение на весь день. Грубость, истерические выходки не улучшают отношения пенсионера с окружающим его миром, они возвращаются к нему, как бумеранг, и являются пагубными для самого пенсионера.

Показателен пример, приведенный читательницей Т.: «Все потрясены адом, который наступил в доме с уходом отца на пенсию. Жена, дети привыкли, что рядом сильный человек, что он – весь в работе. И вдруг образ рассыпался. Теперь отец целый день бродит неприкаянно по дому, делает нелепые замечания жене, нелепые указания внукам, требует немедленного исполнения...» Ужас! Ясно, что такого пенсионера, не подготовленного к столь серьезным переменам ни морально, ни психически, ни физически, в скором времени ожидают тяжелые болезни: стенокардия, инфаркт, инсульт.

Все пенсионеры долгожители - люди благодушно настроенные, большие оптимисты, умеющие даже в малом видеть радость.

Улыбка, смех преображают пенсионера. Он всегда будет желанным в любой компании, в любом обществе.

Смех – это признак радости, бодрого настроения и душевного здоровья пенсионера. Врачи издавна включали «смехотерапию» в арсенал лечебных средств для пенсионеров.

Смех благоприятно влияет на работу легких, регулирует обмен веществ. Три минуты смеха для пенсионера полезнее, чем 15 минут гимнастики.

В. Шекспир писал: «Если ты в течение дня не смеялся – значит, ты зря прожил этот день».

Оптимизм – не природное качество. Пенсионеру нужно воспитывать настроение, уметь властвовать собой.

Старая индийская пословица гласит: «Посеешь поступок – пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу».

Так будьте же коммуникабельными, чуткими, заботливыми и внимательными друг к другу. Попытайтесь, особенно с выходом на пенсию, упорядочить ритм жизни. Посильный разнообразный труд с разумно организованным отдыхом, бережным отношением к нервной системе – залог здоровья, долгой жизни на пенсии.

Большое внимание пенсионеру следует уделить сну.

Человек спит примерно треть своей жизни. Что это – неизбежность? Да. Сон – жизненная необходимость человека, без сна он не проживет и недели.

Сколько нужно спать пенсионеру?

Продолжительность сна должна быть такой, чтобы после пробуждения человек отмечал бодрость и прилив сил. В зависимости от возраста потребность во сне различна:

новорожденные спят 20 часов в сутки, ребенок в возрасте от 6 месяцев до года – примерно 14 часов, в возрасте 10 лет 10 часов в сутки.

Для старшего школьного возраста и взрослых норма сна – 7-8 часов в сутки, в старческом возрасте – иногда меньше.

Для здорового и крепкого сна пенсионеру необходим правильный режим жизни:

ложиться спать в одно и то же время, прекратить умственную работу за полтора часа до сна, поужинать, не переедая не позднее 3-4 часов до сна, за полчаса до сна прогуляться минут тридцать.

Восемнадцать градусов тепла – идеальная температура для сна.

Желательно и зимой спать с открытой форточкой. Если это невозможно, то перед сном обязательно проветрить комнату, выключить свет, радио, по возможности устранить шумовые раздражители. Вымыть ноги (при бессоннице – горячей водой), сменить белье на ночную рубашку или пижаму. Еще лучше спать совершенно раздетым. Рекомендуется спать на правом боку, не укутываясь с головой.

Спать пенсионеру нужно на отдельной постели. Не рекомендуется спать вместе с детьми, внуками. Высокие подушки затрудняют расслабление позвоночника и мышц. Постель должна быть не очень мягкой, одеяло не должно перегревать тело.

Не стоит пенсионеру перед сном заниматься интенсивной умственной и физической работой, не следует смотреть слишком эмоциальные телевизионные передачи, много читать, употреблять перед сном тонизирующие напитки – крепкий чай, кофе, какао. Мешает сну неопорожненный мочевой пузырь.

Врачи советуют пенсионерам на ночь выпить стакан теплого молока. Можно в горячее молоко добавить десертную ложечку меда.

В постели не залеживайтесь. Проснулись – сразу же вставайте и непременно сделайте несколько энергичных упражнений.

При различных нервных перегрузках, стрессах, различных заболеваниях и расстройствах со стороны нервной системы могут возникнуть бессонница или короткий сон. Иногда пенсионер, боясь бессонницы, все время думает о ней и, конечно, не заснет.

Борьбу с синдромом страха перед бессонницей надо начинать с беседы психотерапевта, который должен внушить, что эта патология вполне преодолима.

Среди пенсионеров долгожителей практически нет одиноких и бессемейных людей.

Видимо, невозможно пенсионеру дожить до столетнего возраста без постоянной и надежной поддержки в семье. В семьях пенсионеров долгожителей не бывает ссор и раздоров.

Обстановка там всегда спокойная и доброжелательная. Описано немало случаев, когда муж и жена вместе пересекали 100-летний рубеж. Это одной генетической предрасположенностью не объяснишь.

Пенсионеры долгожители вдовствуют крайне редко, чаще всего, потеряв супругу, они женятся снова (бывает, что и в четвертый и пятый раз) и снова обзаводятся детьми.

Итак, процесс старения пенсионера не однозначен, он связан не только с процессами угасания на пенсии, но и с возникновением приспособительных механизмов их подавления и компенсации.

На пенсии не только угасает активность одних генов, но стимулируются другие, обеспечивающие высокий уровень жизнестойкости немолодого человека.

Пенсионный возраст – это и наступление, и победы над угасанием. Здоровый образ жизни пенсионера как раз и способствует стимуляции этих генов.

Так что уже сейчас (сколько бы вам не было лет) старайтесь делать все, чтобы ваша жизнь на пенсии была здоровой и активной.

Источник: ypensionerka.ru

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