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Можно ли выглядеть вполовину моложе вашего реального возраста?
По инф. rosbalt.ru   
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Китаянка Лю Елин это доказала. Этой женщине скоро исполнится 50 лет.

Лю Елин

Выглядеть моложе, поможет спорт

Лю Елин родилась в 1968 году в городе Синьян провинции Хэнань.

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Однако, глядя на ее гладкое лицо и подтянутую фигуру, все вокруг принимают Лю за юную подружку ее 22-летнего сына.

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«Люди часто испытывают шок, узнав, что мне почти 50», — признается Лю Елин.

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«Если где-нибудь я упоминаю свой возраст, за мной обычно увязывается толпа незнакомцев, просящих поделиться своим секретом», — рассказывает китаянка.

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У Лю нет ни единой морщинки, а ее физической форме завидуют молодые девушки.

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В чем же секрет ее молодости?

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Во-первых, она не пользуется косметикой и считает, что именно из-за этого у нее такая кожа.

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Во-вторых, она уже 30 лет занимается спортом. Лю говорит: «Если вы выглядите плохо, значит недостаточно потели».

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В-третьих, Лю обожает плавать в холодной воде. Фактически она — настоящий «морж»!

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Лю Елин также проплыла от побережья малайзийского острова Пенанг до противоположного берега Малаккского пролива, а это 12 км, за 4 часа.

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Супер-мама теперь имеет более 75 тысяч фолловеров в китайской социальной сети Weibo, отмечает Daily Mail.

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Многие в комментариях пишут: «Неее, не может быть такого!» Но выглядит это как признание: «Если я соглашусь, что это правда, то как после этого жаловаться, что выгляжу плохо, и оправдывать свою лень?»

По инф. rosbalt.ru

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