"Мы умнеем, читая". Банальность? Да, но с очень сложным механизмом!

"Чтение помогает нам понять других людей, поскольку оно активирует области мозга, связанные с пониманием чужого сознания", - пишет журналист Фредерик Бернар на портале Slate.fr.
"Во многих научных исследованиях изучалось влияние на мозг медитации или музыки в более или менее долгосрочной перспективе, но о чтении нам мало что известно, - отмечает автор статьи. - Удивительно, что чтение не становилось предметом крупных исследований. Большинство существующих работ было сосредоточено на описании того, что происходит в мозге, когда мы читаем, или на определении структур мозга, необходимых для чтения".
"Самый поразительный результат был получен Дэвидом Комером Киддом и Эмануэле Кастано, исследование которых было опубликовано в престижном журнале Science в 2013 году, а затем воспроизведено другой командой исследователей в 2018 году", - указывает журналист.
"Кидд и Кастано показали, что простой факт прочтения отрывка из художественной литературы (другими словами, произведения, награжденного премией и/или написанного признанным автором, таким, как Патрик Модиано или Анни Эрно), позволяет впоследствии добиться лучших результатов в понимании психического состояния других людей, чем прочтение отрывка из популярной художественной литературы (например, хорошо продаваемого бестселлера)", - говорится в статье.
"Понимание чужого сознания определяется как способность приписывать мысли, намерения, эмоции себе и другим и использовать их для объяснения, предсказания и управления поведением других людей. Во время своей работы Кидд и Кастано оценивали эту способность с помощью теста по интерпретации взгляда человека, который состоял в подборе слова, соответствующего мысли, намерению или эмоции, выраженной взглядом человека", - поясняет журналист.
Авторы исследования также показали, что существует положительная корреляция между начитанностью испытуемых и результатами, выявленными благодаря тесту по интерпретации взгляда, что дает основание предполагать долгосрочное воздействие практики чтения на способность понимать психическое состояние других людей, пишет Бернар.
"На сегодняшний день существует только одно исследование, в котором был изучен аспект воздействия чтения литературных текстов на мозг: это исследование Бернса и его коллег, опубликованное в 2013 году в журнале Brain connectivity. Авторы попросили группу здоровых людей, студентов университета Эмори, где работали исследователи, каждый вечер в течение девяти дней читать по тридцать страниц романа Роберта Харриса "Помпеи". Затем активность их мозга в состоянии покоя систематически измерялась на следующее утро. Ведение такого дневника наблюдений было направлено на то, чтобы определить, продолжалось ли влияние чтения на мозг с течением времени", - передает журналист.
"Результаты показали, что в течение этого девятидневного периода чтения функциональная связь между медиальной префронтальной корой и височно-теменной областью усилилась. Улучшенная связь между этими двумя областями может объяснить, почему читатели романов обладают большей компетенцией в отношении рассматриваемой способности", - отмечает автор статьи.
"Таким образом, чтение способно улучшить определенные когнитивные способности, важные для жизни в обществе", - указывает Бернар.
"Идеальное исследование должно было бы сочетать когнитивные измерения способности понимать чужое сознание с функциональными и анатомическими измерениями мозга", - считает журналист.
"Литература, - пишет издание в заключение, - уже включена в программы, предназначенные для укрепления социальных связей, направленные, например, на стимулирование эмпатии среди врачей или на развитие способностей заключенных", - сообщает издание.
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