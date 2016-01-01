«Мать сирот» спасла от смерти и воспитала более 1400 брошенных детей

«Я мать для тех, у кого никого нет», - говорит о себе Sindhutai Sapkal, 68-летняя активистка, которую в Индии называют не иначе, как «Мать сирот». Она вырастила более 1400 детей, которые по разным причинам остались без родителей и опеки, помогла им не только получить образование, но и создать собственные счастливые семьи. За свою жизнь она получила 750 наград, но настоящей благодарностью за труд считает любовь своих воспитанников.
Сапкал посвятила свою жизнь заботе о чужих детях.
В Индии Сапкал называют – «Мать сирот»
Судьба Сапкал сложилась трагически: она родилась в бедной семье и вынуждена была бросить учебу в школе в 9-летнем возрасте, поскольку должна была готовиться к свадьбе с 20-летним парнем, который показался хорошей партией ее родителям. После 10 лет семейной жизни она забеременела, но бессердечный муж выгнал ее из дома прямо перед родами. Родители тоже не оказали поддержки. Они не приняли Сапкал с грудным ребенком даже после того, как она призналась, что вынуждена была рожать в хлеву, одна, и перерезать пуповину найденным камнем.
Все воспитанники Сапкал относятся к ней с огромным уважением.
Сапкал стала бродяжничать. Чтобы заработать на кусок хлеба, пела на вокзалах, ходила с дочерью на руках. Тогда она впервые поняла, как много вокруг сирот, из сострадания женщина всегда делилась с ними тем малым, что у нее было.
Сапкал продолжает брать на воспитание сирот даже в 68 лет.
Однако отчаяние не покидало Сапкал, у нее не было надежды вырваться из сложившихся обстоятельств. Ее даже посетила мысль покончить жизнь самоубийством, а также убить собственного ребенка. Когда она уже готова была на этот шаг, ей случайно встретился нищий, умиравший от жажды. Сапкал решила, что обязательно должна сделать доброе дело перед смертью, она накормила и напоила страждущего. Тот принялся ее горячо благодарить. Эта встреча изменила намерения Сапкал, она вдруг осознала, что ее призвание и миссия на Земле – помощь нуждающимся.
Сапкал часто выступает с лекциями.
За всю жизнь Сапкал помогла 1400 детям. Среди них были бродяги, подобранные на вокзалах, новорожденные малыши, найденные в мусорных баках, были и те, кого приносили бездомные собаки... Каждый оставался с Сапкал столько, сколько ему было нужно. Она уверена, что ребенка нельзя выставлять за дверь, как только ему исполнится 18 лет. «Это неправда, что они мудры и самостоятельны в этом возрасте. Напротив, они нуждаются в еще большей поддержке. То, что у птенца есть крылья, еще не значит, что он умеет летать», - говорит Сапкал.
За свою жизнь Сапкал получила 750 наград.
Большинство ее воспитанников добивается успеха в жизни: ее приемные дети стали врачами, юристами, среди них есть даже профессора. Несмотря на то, что Сапкал уже 68 лет, она все еще охотно берет на воспитание малышей. Она часто ездит с лекциями по селам, и после ее выступления к ней обязательно подходит кто-то из местных жителей с просьбой усыновить малыша, который остался круглым сиротой. Сапкал обязательно берет расписку от главы села, и никогда не отказывает в таких просьбах.
Сапкал в кругу воспитанников.
Сапкал живет на пожертвования, которые дают неравнодушные к ее благому делу люди. За свою жизнь она построила четыре дома, в которых и размещалась ее огромная семья.
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