Лайфхаки от психолога: как преодолеть «послеотпускной синдром»

После завершения каникул или отпуска осенью наполняется не только воздух, но и душа человека, который знает, что впереди его ждет напряженная и интенсивная работа. У психотерапевтов такое состояние называется «послеотпускным синдромом». Чтобы избавиться от него существуют специальные лайфхаки, о которых и пойдет речь.

Переход в обычный рабочий режим вызывает у отдохнувшего организма различные стрессы. Ученые провели исследования, согласно которым у 75% людей желание уволиться со своей работы появляется в период, когда у них завершился отпуск. Порядка 35% сотрудников различных учреждений и компаний пишут заявление на увольнение в течение первой недели после выхода на работу с отпуска.

Многие люди становятся раздражительными и ходят с подавленным настроением и даже повышенной температурой. У них может обостриться хроническая болезнь. Таким людям постоянно хочется спать.

Психологом-психотерапевтом Денисом Лавриненко были выработаны определенные лайфхаки, которые помогут избавиться от подобных ощущений и начать плодотворную работу после отпуска без всяких побочных эффектов.

Во-первых, следует уделить внимание правильному питанию. Во время отдыха люди, часто не задумываясь о последствиях, употребляют в пищу вредные продукты. Для нормальной работы им необходимо восстановить пищеварительную систему.

Лайфхаки Дениса Лавроненко говорят о полезности сна для избавления от стрессов после отпуска. Его суточная норма должна составлять около семи или восьми часов. Также стоит пораньше просыпаться. Тогда у вас будет время на сборы и вы сможете не спеша подготовиться к учебному или рабочему дню.

Старайтесь дистанцироваться от источников стресса. Иногда оставайтесь в одиночестве. Выбирайте для общения только приятных вам людей.

У вас сидячая работа? Тогда наполните активностями свое свободное время. По утрам будет полезна легкая зарядка. Не пользуйтесь лифтом и автотранспортом. Пешие прогулки по разным маршрутам настроят вас на эффективную работу.

Не стоит сразу после отпуска браться за решение сложных задач. Выберете для начала легкие дела. Ваша работоспособность будет возрастать параллельно с увеличением нагрузок.

Не забывайте о 10-15-минутных перерывах в работе или учебе, которые следует делать раз в два или три часа. Они прекрасно подойдут для небольших разминок.

Завершив учебу или работу, сходите в кино, посетите театр, займитесь шоппингом или прогуляйтесь по городу. В общем, доставьте себе удовольствие.

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