Косметологи советуют женщинам солидного возраста делать косметические процедуры, как зарядку – ежедневно!

Близится к завершению зима, и после всех этих холодов, ветров, ослепительного снега и перепадов температур нашей коже просто необходимо восстановиться, чтобы выглядеть свежо и привлекательно. И в первую очередь это касается женщин после 50, так как примерно с этого возраста с кожей происходят различные изменения (увы, не в лучшую сторону). Косметологи советуют дамам в возрасте привыкать к ежедневным косметическим процедурам, регулярное выполнение которых, также как и зарядка для тела, способно сохранить нашу кожу в тонусе еще длительное время.

Помимо систематичного подхода, специалисты рекомендуют нам обратить внимание на важный момент – ухаживая за кожей после 50-60 лет, желательно использовать хорошую косметику. Если женщинам помоложе порой будет достаточно народных средств типа огуречного сока или маски из сливок, чтобы выглядеть посвежевшими, то в солидном возрасте добиться хорошего эффекта омоложения можно только профессиональными косметическими средствами. Во-первых, они в обязательном порядке гипоаллергенны, так как разрабатываются специально для зрелой кожи, которая уже по-другому реагирует на косметику нежели молодая. Во-вторых, в профессиональную антивозрастную косметику для ухода за кожей лица и тела производители добавляют самые активные природные компоненты, которые обеспечивают качественное омоложение, восстановление тканей – на основе натуральных масел, органического морского коллагена, природного глицерина и др.

Больше того, профессионалы настаивают на том, что ухаживающие мероприятия женщине 50+ нужно делать дважды в день - утром и вечером! Собственно, поэтому в специализированных антивозрастных линиях предусмотрены средства для разного времени суток. Благодаря тому, что сегодня профессиональную косметику можно купить самостоятельно в различных интернет-магазинах (например, здесь), любая женщина может устроить настоящий spa-салон или косметологический кабинет прямо у себя дома. К примеру, в интернет-магазине профессиональной косметики Mag Beauty присутствует весь набор средств, которые могут понадобиться для регулярного ухода за возрастной кожей - успокаивающие сыворотки, кислородные маски, корректирующие гели, увлажняющие крема, очищающие скрабы и др. Кстати, особой популярностью в качестве эффективных омолаживающих средств пользуется израильская косметика, которую изготавливают на основе ингредиентов Мертвого моря. Она положительно воздействует на кожу на клеточном уровне, активизируя синтез коллагена и эластина.

Впрочем, косметологи не против и применения народных, домашних средств по уходу за кожей, которые женщина может изготовить самостоятельно – но в качестве дополнительного ухода. Различные маски для лица из овсянки с мёдом или отрубей, возможно не дадут такого заметного эффекта, как профессиональные косметические средства, но и лишними никогда не будут....

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