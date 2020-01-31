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Какие страшные места ждут грешников после смерти? Рассмотрим версии христиан
По инф. cyrillitsa.ru   
31 Января 2020 г.
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Какие страшные места ждут грешников после смерти? Рассмотрим версии христиан

И ад, и преисподняя, и геена огненная и даже шеол – все это места, куда душа человека, который недостоин рая, попадает после смерти. Некоторые из этих слов – синонимы, а другие обозначают совершенно разные места.  Конечно, эти понятия относятся к религиозным, мифологическим и традиционным представлениях, ни в коей мере не претендуя на отражение научной картины мира.

Чем отличается ад от геенны огненной

О различиях между этими терминами в своих лекциях рассказывал православный священник Даниил Сысоев, убитый исламскими экстремистами в Москве.

Он уточнял, что ад (синоним этого понятия «преисподняя») – это место, куда души грешных людей попадают после смерти. «Да возвратятся грѣшницы во адъ, вси языцы забывающiи Бога», – сказано в Псалтыри (9:18). Под адом понимается некое мрачное, ограниченное пространство. Всего в Священном Писании понятие «ад» встречается 17 раз, начиная с Ветхого Завета и заканчивая Посланием к коринфянам апостола Павла, который славит Воскресение Христа и радуется благой вести, что смерть отступила от человечества: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»(13:14).

Как пишет философ Юрий Владимирович Пущаев, слово «ад» пришло в русский язык из древнегреческого. Этимология этого слова восходит к властителю подземного царства мертвых Аиду, но при этом первая буква «альфа» означает отрицание, частичку «не», а корень образован от глагола , что переводится как «видеть», «созерцать». То есть вместе эти буквы означают нечто «безвидное», то, чего нельзя увидеть. В соответствии с определением, которое дает диакон Андрей Кураев, «ад – это место, наиболее удаленное от Бога. Туда, в ад, попадают люди, которые в этой жизни не хотели быть с Богом. И таким образом Бог, удовлетворяя их желание и уважая их выбор, помещает их души как можно дальше от себя. Обитают ли в аду демоны? Православные священники считают, что да.

К счастью, как говорил о. Даниил Сысоев, в аду душа человека будет находится не всегда, а лишь до Второго пришествия Спасителя и Страшного Суда, на котором Мессия будет судить людей не по вере – ибо каждый, кто побывает в аду, вольно или не вольно уверует в Бога, но по делам человека.

Но если грехи человека настолько страшны, что простить их невозможно – такие люди будут ввержены в геенну огненную на веки вечные. Об этом пишет апостол Матфей: «...мнози от востокъ и западъ прiидутъ и возлягутъ с Авраамомъ и Исаакомъ и Иаковомъ во царствiи небеснѣмъ: сынове же царствiя изгнани будутъ во тму кромѣшнюю: ту будетъ плачь и скрежетъ зубомъ (Евангелие от Матфея 8:11—12).

Кого же ждет геенна? Об этом сказано и в Послании к коринфянам: в царствие Бога не смогут войти блудники, язычники, прелюбодеи, малакии (так раньше называли рукоблудников, лесбиянок и пассивных гомосексуалистов), мужеложцы, воры, лихоимцы, люди с наркотической и алкогольной зависимостью, невоздержанные на язык (злоречивые) и «хищники». Иоанн Богослов в «Откровении» добавляет к этому списку боязливых, лжецов, убийц, колдунов и неверных – предавших Христа. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» (20:13–14).

Чистилище и шеол

Понятия «чистилище» в православии нет, оно существует только в католической церкви, которая отпала от истинного (ортодоксального) православия в 1054 году, после чего в православных церквях под запретом находятся даже совместные молитвы с католиками – это приравнивается к вероотступничеству.

Понятие «чистилище» встречается в католическом катехизисе и означает некое место, где душа человека, обремененная не самыми страшными грехами, проходит как бы дополнительное очищение огнем и лишь после этого может предстать перед Богом.

Концепция эта появилась в католицизме только в XIII—XIV веках и была догматически оформлена в 1439 году. В чистилище попадали не только люди «с грешками», но и умершие внезапной смертью, которые не успели исповедоваться. Кстати, в средние века можно было выкупить такого человека, приобретя у католического падре индульгенцию – официальное прощение грехов. При этом католики ссылаются на Вторую книгу Маккавея, в которой ветхозаветный герой Иуда приносит жертву Богу в Иерусалиме за грехи павших в бою иудеев.

Какие страшные места ждут грешников после смерти? Рассмотрим версии христиан

Православный святой Марк Эфесский, живший в XV веке, для опровержения учения латинян о чистилище написал несколько трудов, в том числе труд «Десять аргументов, показывающих, что не существует очистительного огня», в котором указывал, что милость Божия бесконечна, и если человек искупил грех добрыми делами, то это будет зачтено Богом, а если же грех велик, а добрых дел нет, то никакой огонь его не очистит, если при жизни не было действенного покаяния, а значит, в чистилище верить не надо.

Согласно данным «Православной энциклопедии» термин «шеол» встречается в Ветхом Завете – это страна мертвых, куда люди попадают после смерти, независимо от их деяний. Шеол ждал и грешников, и праведников. Рай из-за грехопадения человека был закрыт для всех, поэтому умершие до событий Нового Завета попадали в странную, серую страну, в которой люди, пребывали как тени, где существовали проблески сознания, но ничего не происходило. Собственно, само слово шеол обозначало «могилу» и с еврейского переводилось как «неизследимое». При переводе Ветхого Завета на греческий чаще использовали слово «ад». Возможно, что шеол был неким преддверием ада, в которое Христос спустился и из которого он вывел в рай души ветхозаветных праведников и пророков.

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