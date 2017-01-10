Как выглядеть модно в наступившем году?

Как выглядят современные дамы старше 50 лет? Элегантными и стильными! Ведь время, когда пенсионерки засиживались на лавочках у подъездов в бесформенной одежде с платочками на головах, с тоской вспоминая молодые годы, давно ушло. Сегодня многие женщины пенсионного возраста ведут активный образ жизни, продолжают работать, ухаживать за собой и выглядят привлекательно. Рассмотрим, какие модные направления будут актуальны в наступившем 2017 году.

Прежде всего, напомним основные правила подбора гардероба для зрелых женщин, как говорится, на все времена. Например, не стоит забывать о важном правиле: зрелой женщине брюкам и джинсам лучше предпочесть юбку или платье (самые модные вечерние платья можно выбрать на http://novias-wedding.com.ua/ru/tovaryi/vechernie-platya/). Это придаст образу элегантности и позволит спрятать недостатки фигуры. Впрочем, работающим дамам все же необходимы брючные классические костюмы, но они должны идеально сидеть на фигуре. Хорошо подчеркнет статус одежда исключительно из качественных тканей. Что касается стилей, то наиболее подходящими считаются классический - на любой случай жизни, обратите внимание также на романтические или винтажные фасоны, стиль шанель и прованс.

Вообще, любая современная женщина 50+ должна обязательно иметь в своем шкафу предметы базового гардероба, которые всегда остаются в моде, подойдут для похода в ресторан или иного культурного выхода, а также для прогулки и для работы. Имея только эти несколько вещей, сочетающихся между собой и с различными дополнительными аксессуарами, можно не тратиться лишний раз на новую одежду, зато всегда можно будет подобрать стильный наряд для выхода из дома. В частности, базовый гардероб составляют: деловой костюм (что актуально для продолжающих работать дам, особенно руководителей, преподавателей и сотрудников офиса); платья повседневные и нарядные (в том числе, маленькое чёрное платье); юбки и подходящие к ним блузки (желательно из плотной ткани светлых расцветок).

И, конечно, нужно иметь несколько самых популярных вещей, чтобы оставаться на одной волне с модной молодежью. В 2017 году весьма актуальна будет расклешенная юбка или платье с акцентом на талии. Этот модный фасон хорошо подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки. Причем такие модели обладают длиной миди, что очень подходит женщинам за пятьдесят. Еще одной модной тенденцией в наступившем году будут фасоны одежды с вырезом-«лодочкой». Только не переусердствуйте с глубиной выреза и не забудьте - рукав не должен быть слишком коротким. В этом году вернутся в моду ретро-модели из 60-х гг с трапециевидным фасоном юбки. Правда, чтобы не «утяжелять» низ, выбирайте длину чуть выше колен. Кстати, все еще будут популярны и юбки-макси. Для дам 50+ идеально подойдет вечерний наряд в пол в сочетании с эффектным декором, например, крупным и контрастным растительным орнаментом или вышивкой.

Стоит присмотреться также к пальто и в целом к одежде в средневековом стиле. Главная особенность стиля - расклешенный от локтя рукав. Пальто при этом может иметь практически любой крой, очень популярны будут форма накидки и кейп (пальто-накидка трапециевидной формы без рукавов). В моде сегодня необычные брюки из мерцающего материала, к примеру, атласа, шелка, парчи или даже вельвета. Лучше всего с ними сочетать однотонные рубашки, блузы, водолазки и пр. Разумеется, это всего лишь рекомендации по выбору одежды. Ведь самое главное – это гармония в душе, тогда и внешний образ будет гармоничным и элегантным.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ