Как выглядеть модно в наступившем году?

|
Как выглядят современные дамы старше 50 лет? Элегантными и стильными! Ведь время, когда пенсионерки засиживались на лавочках у подъездов в бесформенной одежде с платочками на головах, с тоской вспоминая молодые годы, давно ушло. Сегодня многие женщины пенсионного возраста ведут активный образ жизни, продолжают работать, ухаживать за собой и выглядят привлекательно. Рассмотрим, какие модные направления будут актуальны в наступившем 2017 году.
Прежде всего, напомним основные правила подбора гардероба для зрелых женщин, как говорится, на все времена. Например, не стоит забывать о важном правиле: зрелой женщине брюкам и джинсам лучше предпочесть юбку или платье (самые модные вечерние платья можно выбрать на http://novias-wedding.com.ua/ru/tovaryi/vechernie-platya/). Это придаст образу элегантности и позволит спрятать недостатки фигуры. Впрочем, работающим дамам все же необходимы брючные классические костюмы, но они должны идеально сидеть на фигуре. Хорошо подчеркнет статус одежда исключительно из качественных тканей. Что касается стилей, то наиболее подходящими считаются классический - на любой случай жизни, обратите внимание также на романтические или винтажные фасоны, стиль шанель и прованс.
Вообще, любая современная женщина 50+ должна обязательно иметь в своем шкафу предметы базового гардероба, которые всегда остаются в моде, подойдут для похода в ресторан или иного культурного выхода, а также для прогулки и для работы. Имея только эти несколько вещей, сочетающихся между собой и с различными дополнительными аксессуарами, можно не тратиться лишний раз на новую одежду, зато всегда можно будет подобрать стильный наряд для выхода из дома. В частности, базовый гардероб составляют: деловой костюм (что актуально для продолжающих работать дам, особенно руководителей, преподавателей и сотрудников офиса); платья повседневные и нарядные (в том числе, маленькое чёрное платье); юбки и подходящие к ним блузки (желательно из плотной ткани светлых расцветок).
И, конечно, нужно иметь несколько самых популярных вещей, чтобы оставаться на одной волне с модной молодежью. В 2017 году весьма актуальна будет расклешенная юбка или платье с акцентом на талии. Этот модный фасон хорошо подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки. Причем такие модели обладают длиной миди, что очень подходит женщинам за пятьдесят. Еще одной модной тенденцией в наступившем году будут фасоны одежды с вырезом-«лодочкой». Только не переусердствуйте с глубиной выреза и не забудьте - рукав не должен быть слишком коротким. В этом году вернутся в моду ретро-модели из 60-х гг с трапециевидным фасоном юбки. Правда, чтобы не «утяжелять» низ, выбирайте длину чуть выше колен. Кстати, все еще будут популярны и юбки-макси. Для дам 50+ идеально подойдет вечерний наряд в пол в сочетании с эффектным декором, например, крупным и контрастным растительным орнаментом или вышивкой.
Стоит присмотреться также к пальто и в целом к одежде в средневековом стиле. Главная особенность стиля - расклешенный от локтя рукав. Пальто при этом может иметь практически любой крой, очень популярны будут форма накидки и кейп (пальто-накидка трапециевидной формы без рукавов). В моде сегодня необычные брюки из мерцающего материала, к примеру, атласа, шелка, парчи или даже вельвета. Лучше всего с ними сочетать однотонные рубашки, блузы, водолазки и пр. Разумеется, это всего лишь рекомендации по выбору одежды. Ведь самое главное – это гармония в душе, тогда и внешний образ будет гармоничным и элегантным.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сох...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
Современная кухня - как камбуз космического корабля
Выбор бытовой техники в современных магазинах огромен. И чего только нет на прилавках супермаркетов и гипермаркетов! Однако с появлением разнообразных товаров возникла необходимость тщательного изучения харак...
Модный хит сезона - платья бирюзового цвета
«Яркое платье – отличный вариант для оригинального, стильного повседневного образа. В такой одежде представительница прекрасного пола гарантированно привлечет к себе всеобщее внимание, станет объектом восхище...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
12 правил бабушки Зельды
Двенадцать самых вдохновляющих советов от бабушки Зельды, которые она оставила своим потомкам перед смертью.
Next
Prev
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
.