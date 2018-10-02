Как и где одевались дикторы советского телевидения

В советские годы ведущие Центрального телевидения были эталоном женственности и стиля. Зрители смотрели на них, восхищались и даже представить себе не могли, на какие ухищрения шли звезды экрана, чтобы во времена тотального дефицита выглядеть прилично.

Ангелина Вовк и ее "соведущие" из "Спокойной ночи, малыши!"

Пожалуй, одной из самых стильных на советском ЦТ можно назвать ведущую программы «Время» Анну Шатилову.

– Нам приходилось обманывать зрителя, – признается Анна Николаевна. – Единственную свою белую кофточку я обыгрывала по-всякому. Накину на нее платочек то так, то иначе – и уже получается другой костюм. На следующий эфир воротничок подниму или шарфик легкий повяжу. Вроде в одном и том же, но смотрится по-другому. У меня был свой стиль – сочетание белого с красным, который я заимствовала, когда была в длительной командировке в Японии. А еще в Японии я купила линзы, для нас это было чудом. Но у меня в глазах они не прижились, не смогла я их носить… В результате я была первой, кто в прямом эфире надел очки. Однажды ко мне подошел наш начальник Юрий Летунов и сказал: «Аня, почему ты за кадром в очках, а в эфире – без? Сегодня же веди «Время» в очках». И пообещал, что в случае чего он меня защитит, возьмет проблему на себя. А я испугалась, что меня уберут из кадра. Это был прогресс на телевидении – ведущая в очках! Мне стало намного легче работать: не надо было напрягать зрение, чтобы читать, отпала необходимость просить осветителей специально настраивать на меня свет. Правда, потом в редакцию стали приходить письма от зрителей с просьбами помочь им достать оправу для очков – ведь тогда в Москве оправы были большим дефицитом. Мне выписывали бумагу с подписью начальства, чтобы на заводе мне продавали оправы.

Анна Шатилова // фото: Global Look Press

За что наказали Ангелину Вовк и Татьяну Судец

Ангелину Вовк (ведущая программ «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!») однажды отстранили от эфира из-за слишком смелого платья.

– Я пришла в телецентр в таком красивом новом платье, у которого впереди вместо пуговиц была оригинальная шнуровка, – вспоминает Ангелина Михайловна. – И вот мне навстречу идет председатель Гостелерадио Лапин. Увидел мой наряд, накричал и приказал меня не снимать. Некоторое время я выходила в эфир только по системе «Орбита» – на Дальний Восток и Сибирь. Да как над нами только не издевались! И волосы заставляли обрезать, и меньше улыбаться.

Телеведущая «Голубого огонька» и «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец

– Однажды я пришла на съемки в легкой трикотажной кофточке, – рассказывает диктор ЦТ Татьяна Судец. – Выхожу из студии, и вдруг меня вызывает начальник. Удивилась: вроде все правильно сказала, не ошиблась. А он мне: «Что ты себе позволяешь? Ты в чем в эфир вышла? Нам звонит ветеран Великой Октябрьской революции (!) и возмущается: «Что происходит у вас на телевидении? Почему у вас диктор полуголый?!»

Веденеева отдала Степашке костюм своего сына

Еще одна красавица советского телевидения Татьяна Веденеева тоже отлично помнит, как ее каждый месяц штрафовали за непотребный вид:

Татьяна Веденеева

– То у меня юбка слишком короткая, то вырез на кофточке глубокий или серьги слишком большие. С меня постоянно высчитывали штрафы, но я все равно одевалась, как считала нужным. У советской женщины было три беды: это обувь, колготки и сумки. Их невозможно было достать! А вот платье можно было из чего-нибудь да сшить. У меня есть подруга, художник-модельер, и мы с ней шили платья из платков, занавесок, скатертей и даже из мужских маек. Это было, конечно, не очень прочно и не очень качественно, но эффектно. А телевизор – это такая вещь: иногда простая штучка может выглядеть на экране лучше, чем безумно дорогая шмотка. Тут нужно только понимать, что тебе идет. Были, к примеру, павловопосадские платки, яркие, с цветами. Мы из них делали платья, юбки и даже пальто.

Кстати, однажды с Татьяной Веденеевой мы оказались в хранилище кукол из передачи «Спокойной ночи, малыши!» На стенах развешаны несколько десятков Хрюш, Каркуш, Степашек разных лет… Вдруг телеведущая подошла к одному из зайцев в костюме морячка. И заплакала.

– Представляешь, это костюмчик моего сына, его мне прислала подруга из Голландии. Потом костюмчик стал мал, и я отдала его в передачу. И его перешили на Степашку, – объяснила Татьяна.

У дикторов-мужчин была привилегия

– Раз в два года нам выдавали 200 рублей, и мы могли в специальной секции ГУМа, где одевались члены политбюро ЦК, купить себе костюмы, – рассказывает бывший ведущий программы «Время» Евгений Кочергин. – Это была привилегия именно дикторов-мужчин. Но в остальное время самим приходилось выходить из положения – например шили пиджаки и брюки в ателье.

Евгений Кочергин вел программу «Время» в начале 90-х

В 1980-х вся страна заглядывалась на эффектных девушек из передачи «Ритмическая гимнастика». Женщин завораживали не только их идеальные спортивные фигуры, но и яркая форма – гетры, лосины, обтягивающие футболки.

– Я тогда была нищей студенткой, и таких вещей, конечно, себе позволить не могла, – рассказывает первая ведущая «Ритмической гимнастики», мастер спорта Наталья Корх. – Но в то время я вела аэробику в очень престижном, дорогом, закрытом бассейне «Чайка». Туда ходили только очень богатые люди и среди них несколько столичных путан. Они-то и снабжали меня вещами для съемок в программе, а точнее, давали их в аренду. И конечно, никакой иностранщины в кадре у нас не должно было быть. Помню, однажды главный редактор спортивных программ увидел на моих тапочках мелкую надпись на английском языке. И мне строго приказали эту надпись стереть, пришлось ее закрашивать краской.

По инф. sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ