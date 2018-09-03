Быть модной в этом сезоне

Женщины больше, чем мужчины, следят за модными тенденциями в одежде, обуви, косметике, средствах для ухода за волосами и телом. И возраст здесь абсолютно ни причем. Стильных и ухоженных дам, находящихся в серебряных годах, достаточно много.

Интересный и познавательный ресурс о моде

Об актуальных предложениях взрослые дамы черпают информацию, как и все остальные, из разных источников. Нелишним будет добавить к ним еще один - это интернет-ресурс под призывным названием Be Fashion (Будь Модным). Публикации здесь касаются яркого мира моды и красоты, этот сайт выбирают те, кто хочет быть в курсе новинок подиумов.

О чем пишут в материалах модного ресурса

Пройдемся по публикациям. Первая статья вещает о том, что Джеффри Стар, американский стилист, визажист, диджей, певец и модель, выпустил лимитированную коллекцию декоративной косметики. Тени и помады различных оттенков, бархатные скрабы для губ - базовый и вечерний макияж можно будет создать без труда.

Еще один материл ресурса рассказывает о том, каким будет макияж осенью и зимой 2018 - 2019 годов. Среди тенденций, к примеру, - бледная основа, персиковый румянец, абстрактная подводка, крупные кошачьи глаза. Образ можно выбрать в соответствии со своими вкусами.

Из следующих публикаций можно узнать о модном ожерелье сезона, как носить "животные" принты, "пройтись" по мини-словарику для настоящих бьютиголиков и т.д.

Настоящим модницам обязательно стоит посетить ресурс - будет интересно!

Модные тенденции осенне-зимнего сезона-2018 для взрослых дам

Для верхней одежды один из актуальных цветов сезона - коричневый, со всеми своими разнообразными оттенками. Дополнить образ можно стильным, смелым и ярким аксессуаром - красным шарфом. К бежевому пальто подойдут светлые или темные джинсовые брюки и т.д. Экспериментировать и фантазировать можно бесконечно. В целом четких критериев в части цвета для взрослых женщин как бы и нет. Какой оттенок нравится, какой идет - тот и стоит для себя выбирать.

В тренде плащи и накидки. Если не очень холодно, часть платья можно скрыть под жилетом или болеро. Модны разной длины туники, выделение четких контуров талии для тех, кто может это себе позволить. Еще актуальное направление - одежда побольше "на размерчик". Хорошая новость для тех, у кого имеется немного лишнего.

Активным дамам подойдут брюки. Расцветки могут быть разными, но самые главные из них - белый, коричневый и сиреневый.

Не устаем следить за модой в любом возрасте!

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