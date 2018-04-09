Бабушка-Шумахер

Пелагея Александровна из Самары почти 10 лет на пенсии, но крутит баранку в такси, чтобы погасить кредит.

Фото: Кристина Сырчикова

«А вы точно довезете?»

В Самаре Пелагею Александровну (она не хочет раскрывать свою фамилию. – Авт.) многие знают в лицо и по имени-отчеству. Она работает в двух службах такси – «Лидер» и «Убер». Постоянные клиенты уверены: Пелагея доставит вовремя и без сюрпризов. Те, кто видит ее в первый раз, теряются.

– Спрашивают: «А вы точно довезете?» – смеется она. – А потом, когда выходят, говорят: «Ну вы, бабушка, и Шумахер!»

Пелагея Александровна не скрывает: любит быструю езду и, если пассажир торопится, «всякое у людей в жизни бывает», может поддать газу, но старается без дела не лихачить и на штрафы не нарываться. Свою манеру вождения она называет расслабленной: «Вот я еду сейчас, с вами разговариваю, руль пальчиком придерживаю, а машина сама вперед едет». Но на самом деле за рулем она максимально сконцентрирована. По ее словам, главное для водителя – соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательным: ситуация на дороге в любой момент может перемениться.

Самые любимые клиенты у Пелагеи Александровны те, что с детьми: «Детишки у меня никогда не плачут, спят». Детей она возит, несмотря на то, что положенного по закону автокресла в ее машине не было, нет и не предвидится – из-за денег.

– Многие таксисты отказывают, а я нет, – говорит Пелагея. – Ну как отказать маме с детьми, которая вечером в дождь или мороз стоит на улице. Нарываюсь на штраф, но беру.

Она гордится, что, как и хороший психолог, может найти подход к любому пассажиру, даже если он в слезах или не умеет разговаривать и крутит хвостом.

– Недавно везла женщину с кошечкой, – вспоминает Пелагея. – Она у нее в первый раз оказалась в машине, заволновалась, забегала по салону. А я взяла ее, за воротник себе положила, и она успокоилась. Я животных люблю, у меня своих много.

Трамвайный калым

В такси «Лидер» Пелагея Александровна – один из лучших водителей, хоть вешай фотографию на доску почета. На нее никаких нареканий от пассажиров, только положительные отзывы. Четыре года назад, когда пенсионерка пришла устраиваться на работу таксистом, там все были, мягко говоря, в шоке.

– Сотрудник обомлел: «Бабушка, как – водителем?», а я ему: «Тебе сколько лет? Тридцать пять? А я сорок пять лет за рулем», – вспоминает Пелагея.

Необъяснимая любовь к машинам у Пелагеи Александровны с детства. Когда ее сверстницы играли в дочки-матери, она отнимала у мальчишек машинки, а куклы разбирала на запчасти. Уже тогда стала проявлять характер. В школе ее дразнили за редкое имя, маленькая Пелагея дала одноклассникам отпор:

– Бабушка моя сказала, что все Пелагеи сильные и я такая, смогу за себя постоять.

После школы Пелагея Александровна пошла учиться на водителя категорий В и С. Успешно сдав экзамены, стала водить ГАЗ-51: «Я бы и сейчас грузовик водила, на нем чувствуешь себя выше всех, но годы уже не те». Молодая девчонка была и за водителя, и за грузчика – таскала на себе тяжелые мешки, садилась после этого за руль и не жаловалась.

Поработала и водителем трамвая, когда еще в Самаре «рогатых» было много и они ходили до трех часов ночи. Там тоже было нелегко – печки часто не работали, водители и пассажиры мерзли. Однажды на трамвае она за вечер «скалымила» 25 рублей при зарплате 60 рублей в месяц.

– Еду ночью в депо, а на остановке толпа – свадьба гуляет, – рассказывает она. – Попросили подвезти. Я рискнула и подвезла. На те деньги своим детям подарков накупила.

Всё ради детей

Кем только Пелагея Александровна за свою жизнь не работала и где только не подрабатывала, каких калымов у нее только не было! Говорит, много профессий перепробовала: охранника, мойщика стекол, горничной, продавца... И всё ради детей, которых у нее пятеро. Замуж выходила три раза, но все браки оказывались неудачными, поэтому троих сыновей и двух дочерей поднимала одна.

– Мужчин у женщины может быть много, – рассуждает она. – А мама и дети – одни-единственные. Между матерью и детьми – пуповина, кровная связь. Родила бы я десятерых – всех бы подняла, не бросила.

«Ладу Калину» для Пелагеи купил в кредит сын. Фото: Кристина Сырчикова

Пелагея помнит лихие 90-е, лютое безденежье, как они с детьми ели размоченный в воде хлеб, как она тоже таксовала, но нравы тогда были совсем другие.

– Это сейчас все клиенты вежливые, приветливые, слова плохого не скажут, – говорит она. – А раньше таксистов и били, и грабили, и убивали.

Ей однажды ночью в машине приставили пистолет к виску, и она не стушевалась: «Давай стреляй. Знай только, что у меня пятеро детей». Когда вернулась к ним домой, ее всю колотило, поняла, что незнакомец мог спустить курок.

С детьми Пелагея пережила пожар, но в итоге смогла заработать на свой частный дом на окраине Самары. Вся ее жизнь – это авто, но завела свиней, стала обрабатывать огород, осенью делать закрутки на зиму. По словам Пелагеи Александровны, из-за больших расходов на хозяйство ей пришлось несколько лет назад взять кредит в «Русском стандарте». Получила 300 тысяч рублей, а сейчас должна уже 700 – набежали проценты и штрафы. Долги по кредиту и заставили ее на пенсии идти таксовать.

– Я так считаю: долги мои и я должна отдать их сама, – говорит она. – Не хочу, чтобы они после моей смерти на детей перешли. У них своя жизнь, свои дети, свои кредиты.

Сын взял в кредит синюю «Ладу Калину». За нее Пелагея Александровна отдает 17 тысяч рублей в месяц. Из того, что остается от таксистских заработков, половина идет на покупку продуктов, половина – на то, чтобы отдать долг.

«Приехала домой овощем»

Пелагея много говорит о своих детях, они – ее гордость. У пенсионерки уже пятеро внуков и двое правнуков. Пока мы с ней разговариваем, она возвращается со 116-го километра, куда отвозила родственников покупать велосипед своему правнуку.

Старшему сыну Дмитрию 48 лет. Он тоже уже на пенсии, работал в Норильске на вредном производстве. Недавно ему дали направление в онкологию. Когда Пелагея говорит об этом, ее голос немного дрожит, но быстро становится уверенным: «Все у него будет хорошо». Младшей дочери Оле – 28, ее с двух месяцев воспитывали старшие дети.

– Они все у меня молодцы, – хвалится пенсионерка. – Ваня с Лёней (они живут вместе с матерью. – Авт.) сами ремонт сделали. Если бы мы рабочих нанимали, это бы в такие деньги нам встало! А они посмотрели в интернете, посоветовались, не получилось – поправили. И отопление провели, и проводку, и на кухне ремонт заканчивают. Золотые руки у мужиков!

Зимой дети скинулись и купили матери подарок – теплые сапоги, она проносила их полтора месяца, но они, увы, развалились. Пришлось покупать дешевые чеботы из войлока, они быстро промокают, и с работы Пелагея приезжает с мокрыми ногами. Ее рабочий день начинается с шести утра, когда она встает «на линию». Заканчивает глубокой ночью: «Приезжаю, стакан кефира выпью и ложусь спать».

Недавно пенсионерка пошла работать в такси «Убер», посоветовал молодой коллега – там больше клиентов и хорошо можно заработать. Пока ее личный рекорд – 41 заказ за сутки.

– Приехала домой овощем, – говорит она. – Не чувствовала ни ног, ни спины. Сын поставил машину на прикол, раздел меня, напоил-накормил. Не знаю, как дальше буду столько заказов делать, но надо.

Пелагея мечтает сделать зубы и съездить отдохнуть в санаторий, последний раз в отпуске она была в 92-м году вместе с детьми. Расставаться с такси она, даже после того как выплатит долг, не собирается:

– Буду ездить, пока чувствую, что справляюсь и веду машину уверенно. Это лучше, чем дома сидеть и кого-то на лавочке обсуждать.

Возраст – не помеха на дороге

Американец Фред Хейл из штата Нью-Йорк стал самым пожилым водителем в мире. Когда ему было 108 лет, Хейл водил машину, путешествовал и даже освоил серфинг. Он умер в 114 лет.

Писатель Михаил Пришвин впервые сел за руль в 61 год. За 20 лет вождения он сменил 5 автомобилей. Первую машину семья Пришвиных называла Машкой. В 1946 году Пришвин сбил мальчика, который бросился под колеса авто. Писателя признали невиновным и вернули права, но он сильно переживал.

Аркадия Чудиновских из Верхней Пышмы Свердловской области называют самым опытным водителем России. Два года назад ему снова выдали в ГИБДД права, которые действительны до его 100-летия. Тогда пенсионеру шел 91-й год, а за баранкой он больше 70 лет.

Источник: sobesednik.ru

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