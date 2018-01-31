Бабушка и дедушка как последний оплот традиционных ценностей

Выход на пенсию – это всегда большой психологический стресс для человека, и особенно остро переживается вступление в этот этап жизни в наше суматошное время. И дело даже не в снижении доходов и выпадении из привычного социума, к которому привыкаешь за долгие годы работы. Внезапную остановку отлаженного механизма «дом – работа – дом» по мощности психологического удара можно сравнить с выходом из космического корабля на поверхность неизвестной планеты: непонятно, что тебя встретит за бортом – другая гравитация, чужая атмосфера, а может, совершенно необъяснимая цивилизация...

Такое испытание не может пройти без последствий, и потому у многих людей, оказавшихся на планете Пенсия, неизбежно возникают неожиданные перегрузки. Кто-то впадает в депрессию, кто-то, наоборот, в эйфорию, когда хочется пуститься во все тяжкие. По-другому смотришь на себя самого, пытаясь ответить на вопрос, а правильно ли была прожита жизнь, учитывая, что все попытки, как в компьютерной игре, «заново пройти уровень» уже закончились. По-другому выстраиваются отношения с родственниками, прежними и новыми знакомыми.

Но самое печальное, что именно в этот период начинают портиться отношения с собственными, уже далеко не юными детьми. О том, почему так происходит и в чём заключаются особенности психологии у пожилых людей, мы поговорили с психологом Кириллом Светицким, который возглавляет «Мастерскую позитивных изменений» при Институте консультативной психологии.

– Кирилл, с какими проблемами «отцов и детей» чаще всего обращаются в вашу «Мастерскую»?

– В основном это две главные проблемы: кому-то кажется, что родители, вышедшие на пенсию, их меньше любят, а кто-то, наоборот, жалуется на то, что родители «достают» их излишней опекой, несмотря на то что дети давно уже взрослые и самостоятельные. По поводу «меньше» любят – это действительно серьёзная проблема, которая вызвана тем, что у психологов называется «феноменом прерванного движения любви». Это довольно распространённая детская травма, которая возникает у ребёнка, как правило, лет в пять. Именно в это время ребёнок особенно нуждается в родительской любви, тянется к маме или папе, а у родителей, как назло, куча проблем, связанных с работой, добычей денег, решением жилищных проблем. Всё чаще в ответ ребёнок слышит: «Отстань! Не видишь – я устала!» В результате чего он замыкается и копит в себе обиду, которая никуда не девается и может совершенно неожиданно проснуться в тот момент, когда мама или папа уже на пенсии. И вдруг у их взрослых детей возникают к ним раздражение и претензии. Психологу очень сложно в такой ситуации реставрировать прежние отношения, поэтому мой совет всем молодым родителям: не отталкивайте детей и не спешите отдалять их от себя. По-доброму я любой маме рекомендовал бы до трёх лет вообще не расставаться с ребёнком.

– А что касается излишней опеки? Такие ситуации мне тоже знакомы, когда пожилые родители, как правило, мать, несмотря на возраст и скромные доходы, продолжают финансово помогать своим уже далеко не молодым детям. Это что – попытка доказать свою нужность и важность для «ребёнка»?

– Действительно, такие ситуации очень часто возникают у матерей-одиночек. Ребёнок развивается таким образом, что с рождения полностью находится под влиянием матери, а лет в пять должен переходить в сферу влияния отца. Именно отцовский опыт помогает детям адаптироваться к внешнему миру. С годами девочки возвращаются к матери, а мальчики остаются под влиянием отца до старости. А если у ребёнка по факту отца нет, то у него это место остаётся пустым. Если с ним ничего в жизни не происходит страшного – война или какая-то трагедия, которая заставляет его взрослеть и делать мужские поступки, – то он без отцовской инициации может так и остаться «пожизненным мальчиком». Несмотря на то что у него появляются своя семья, дети. Вторая причина: психика так устроена, что родители – это источник нашей жизни, мы от них получаем всё и, по сути, являемся их продолжением. А человек всегда вкладывается в своё продолжение. Вот почему не покидает желание помогать детям даже в преклонном возрасте. И в таких случаях детям не стоит отказываться от такой помощи, потому что в некотором смысле они оскорбляют своих родителей. Помощь надо принимать с благодарностью и любовью. А когда взрослый человек раздражается от помощи родителей, это уже гордыня, нарушение системных связей и иерархии. И ничего хорошего это не принесёт. Как правило, появление внуков – это выход из такой ситуации.

Есть в психологии ещё одна проблема, когда взрослый сын живёт с мамой и не торопится создавать семью. Мы называем такую ситуацию «мама вышла замуж за сына». Символически, конечно. Эта схема очень популярна в России, которая перенесла в прошлом веке две мировые войны, одну Гражданскую плюс разрушение страны в 1991-м, в результате чего у нас постоянно гибли мужчины, и миллионы женщин поневоле становились матерями-одиночками. У нас ведь феминизм, пусть и не такой истеричный, как на Западе, очень даже развит, оттого и распространён тип волевой самостоятельной женщины, которая привыкла сама решать свои проблемы. Сглаживает эту ситуацию наличие в семье бабушки и прабабушки – именно отсыл к их опыту не даёт женщине забыть о том, как должна выглядеть нормальная семья, и что такое патриархальные ценности. А вообще-то это большая проблема для современных женщин, которые не всегда осознают это. Внешне она такая успешная и продвинутая, а любви настоящей нет, и отношения с сыном не очень – она пытается «назначить» его на роль партнёра, а мальчик не соглашается.

– Зависят ли психологические возрастные проблемы от образования и интеллекта? Есть же распространённая идея, что чем меньше человек образован, тем меньше «заморочек» в его голове...

– В нашей культуре есть некоторая доминанта сознания над бессознательным. Если разбирать структуру нашей психики, то бессознательное – мир чувств, образов и символов – старше, чем сознание, которое формируется из установок, правил, опыта, образования. И нас всегда воспитывали так, что главное – это наше сознание, а все наши чувства и эмоции – это уже не так важно. Главное – их контролировать. Совершенно по-другому устроен человек на Востоке. Там внутренний мир людей более системный, и для их психологии дико отрывать одно от другого. У них сознание вполне гармонично обслуживает мир чувств и эмоций. У нас же постоянный конфликт одного мира с другим, что приводит к психическим заболеваниям. И это никак не зависит от образования и интеллекта.

– А ведь мы живём между Востоком и Западом... Приносит ли такое положение какие-то выгоды русскому человеку?

– Скорее приносит одни проблемы. На самом деле мы не находимся между Востоком и Западом, мы абсолютно другая уникальная цивилизация. Когда мы сами себе внушаем, что живём между Востоком и Западом, это напоминает попытку усидеть сразу на двух стульях, что всегда чревато тем, что стулья могут разъехаться, а сидящий на них – провалиться. У нас была своя уникальная история и путь развития, непохожие ни на Европу, ни на Азию. Если человеку всю жизнь внушать, что он несчастный, что он вырос между чем-то и чем-то, что его эмблема – двуглавая птица, которая смотрит в разные стороны, а между двумя головами – пустота, то жить такому человеку очень тяжело. Вообще символика имеет огромное влияние на психику. Пятиконечная звезда – более сильный и целостный символ, чем двуглавый орёл. Она своими лучами как бы раздвигает пространство. Вне любых политических контекстов, в психологическом плане звезда человека собирает и концентрирует. Вот почему советский человек – более цельный, чем тот, который родился в РФ. Для любого из нас, рождённых в СССР, наша страна была центром мира – и в политике, и в культуре, и во многих других аспектах.

– Кстати, о Западе, там ведь в порядке вещей сдавать «устаревших» родителей в дом престарелых, особенно в США, где к этому подходят деловито и обстоятельно – заранее подбирают подобное заведение, высчитывают все выгоды и скидки... У нас ведь пытаются многое перенять из тамошнего опыта. Грозит ли России такая мода?

– К счастью, нет. Надо понимать, что у нас с Европой разные цивилизации. А США – это просто особенная часть Европы. Вспомним, кто был первыми переселенцами в Новый Свет: уголовники и религиозные сектанты. Поэтому у нас, конечно, с ними разные представления о морали. Я их не осуждаю, но это их жизнь, пусть они и решают для себя, хорошо или плохо – отправлять родителей в богадельню. В конце концов, если для них это нормально, что родители заканчивают жизнь среди чужих людей, то они принимают такой же исход и для себя самих – их дети ведь тоже будут действовать по предложенной модели. Наша ошибка в том, что мы иногда пытаемся чужой опыт приложить к себе, а это не всегда возможно. Ну нельзя привить цветок яблони к котёнку, так и с Западом: в некоторых вещах мы настолько разные, словно представители разных биологических видов. Хотя, безусловно, в последние годы и в нашем обществе наблюдается так называемый синдром комплексной утраты системной самоидентичности. То есть человек начинает утрачивать связь с местом, где он родился, со своей цивилизацией, своими предками, потом – со своей семьёй, со своими детьми. Кстати, один из первых симптомов этого синдрома – это, вы будете смеяться, страсть к селфи. Когда человек постоянно снимает сам себя на телефон или камеру, это не просто демонстративное поведение, а попытка найти себя: кто я, где я? Поэтому ничего смешного в этих людях, наводящих объектив на самих себя, нет – это признак серьёзной болезни.

– А можно смоделировать, какими будут пенсионерами – эти самые любители селфи?

– Если нынешние молодые люди, которые озабочены селфи и потреблением новых гаджетов, будут продолжать в том же духе, несложно просчитать, что из них выйдут не очень хорошие родители, у которых вырастут не очень хорошие дети, а значит, и будущее их не очень радужное. К сожалению, общество сегодня находится в состоянии регресса. У нас нездоровая экономика, а признаком успеха стала способность кого-то обойти, что-то «отжать», где-то обмануть. Кстати, один из тревожных сигналов последнего времени – резко выросшее количество преступлений против пожилых людей. Даже в уголовной среде раньше считалось строгим табу нападать на стариков, это было «не по понятиям», а сегодня расплодились тысяча и один способ обмана, «разводки» пенсионеров, этим занимается целая армия циничных и хладнокровных преступников.

– Отчего это всё идёт?

– От общего кризиса в системе наших взаимоотношений. Человек в нормальной системе приучен уважать и любить то, к чему принадлежит: мать, семью, родной район, город, страну, цивилизацию. И, конечно, старших. А это всё взаимосвязано: нельзя любить родителей и при этом не уважать страну. И в этой цепочке за последние годы произошёл сбой. Когда современному молодому человеку объясняют, что ты крутой, ты – герой и ты должен всё завоевать, а ведь завоевать можно только чужое. Своё – оно и так уже своё. Таким образом происходит отрыв от чувственного пространства, в котором он вырос. Если тебя с детства учить быть «успешным и эффективным», то ты останешься без корней, без которых невозможно выжить, у тебя не будет уважения к старшим. Вообще модель «эффективного менеджера» – это, по сути, модель уголовника, готового идти по трупам. Но, в отличие от настоящего уголовника, такого «эффективного» не будут уважать даже в уголовной среде.

– Кстати, даже на Кавказе, где всегда чтили традиции, уже наблюдается подобная деградация, когда молодые люди не уважают старших, ведут себя нарочито дерзко и цинично. Неужели даже у малых народов происходят те же процессы?

– Да, происходят. Обычно традиционные культуры более системные, но и в них тоже заводится червоточина. Кстати, когда я работал в Чечне во время войны, обратил внимание, что отношение местных к тем, кто уехал из республики, пренебрежительное. В каком-то смысле традиционные культуры сбрасывают свой собственный балласт в другие регионы, это своего рода «очистка организма от шлаков». Это помогает поддерживать психологическое здоровье народа внутри республики, но приносит проблемы всей остальной России. И очень хорошо, что в последнее время появилась тенденция сбрасывать этот «шлак» в Европу. Это звучит цинично, но там же всячески приветствовали «свободолюбивых ичкерийцев», вот пусть теперь с ними и мучаются.

А вообще на примере малых народов особенно остро видно, как происходит отрыв человека от корней. Человек ведь так устроен, что он всегда находится в иерархии: личность – семья – малая родина – нация – цивилизация. Разрыв этой иерархии начинается в тот момент, когда на вопрос, откуда ты и кто твои родители, человек нехотя отвечает: «Да вырос в одном маленьком паршивом городке, родители – неудачники и нищеброды, страна – полное дерьмо...» С этого момента можно считать, что человек превращается в песчинку – он полностью оторван от своей родной системы. А уж если он ещё и пафосно заявляет о том, что придерживается «общечеловеческих ценностей», то перед нами пустышка без роду и племени. Им можно манипулировать, ему можно втюхивать модные и ненужные ему гаджеты и эксплуатировать по полной программе: он – зомби. К сожалению, таких молодых сегодня полно не только на Западе, но и у нас. А всё оттого, что их родителям в бурные 90-е некогда было заниматься детьми, а надо было элементарно выживать. Сегодня, когда проблема выживания немного отступила, родителям, которые, безусловно, травмированы эпохой «дикого капитализма», перевоспитывать свои чада уже поздно. И здесь остаётся последний оплот традиционных ценностей – наши бабушки и дедушки.

Кстати, мы ведь совсем недавно это осознали: до конца 80-х в нашей психологии даже не было научного языка, описывающего эти феномены. Только в начале нового века появились первые попытки изучить то, что происходит с обществом в новых условиях. И лишь в последние годы возникли и язык, и адекватные научные методы изучения.

– То есть у нас всё-таки появились шансы на выздоровление общества?

– Шансы есть, но надо понимать, что мы очень глубоко и системно упали. Если у старшего поколения очень многие ценности и идеалы были просто разрушены, то у младшего даже ничего не выросло. Отсюда – клиповое мышление, неспособность сопоставить элементарные факты и провести анализ, увидеть причинно-следственные связи. Это сейчас особенно видно по работе правоохранительных органов, которые хорошо расследуют то, что было зафиксировано камерой, но с большим трудом распутывают те дела, где надо включать логику и исследовать причинно-следственные связи.

Пожилые люди сегодня стране нужны как никогда, потому что они – носители системного опыта, который способен противостоять атомизации общества. И надо искать совершенно новые методы работы с ними: просто пригласить в школу ветеранов-орденоносцев – уже не работает. Нужно создавать специальную и защищённую среду для общения между разными поколениями, возможно, даже с помощью интернета. Это должна быть особая общественная структура, не государственная, не дай бог, коммерческая, а именно общественная, где молодёжь могла бы получить опыт и совет от старшего поколения. У системы есть в этом потребность, и это обязательно в каком-то виде будет реализовано.

– Мне тоже кажется, что потребность есть, а значит, должен сработать механизм самозащиты...

– А вот это не факт. Дело в том, что у нас сейчас наблюдается в полном смысле «социальная онкология». То есть внутри здоровых клеток общества развиваются чужеродные новообразования – ядовитые и опасные, которые убивают всё здоровое. Это классическое раковое заболевание, только не в теле, а в социуме. Известно, что организм с раковыми клетками может либо выжить, либо погибнуть. Вот у нас сейчас такая стадия. И если мы найдём способ самоорганизации, в том числе при помощи старшего поколения, которое обладает опытом, мудростью и мужеством, то шанс на выздоровление есть.

Источник: mypensiya.mirtesen.ru

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