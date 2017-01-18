Автопутешествие в Крым: советы тем, кто собирается провести отпуск на полуострове

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Новогодние праздники прошли, весна не за горами, а там уже и к летнему отпуску пора готовиться. Лучше всего, конечно, тем, кто вышел на заслуженный отдых – они практически в любое время могут поехать куда угодно, было бы желание и средства. Но гораздо интереснее путешествовать все-таки летом, когда тепло и зелено, еще и внуков можно с собой прихватить. Почему же именно в Крым, да еще и на машине?
О том, почему нужно съездить именно на крымский полуостров, можно и не рассказывать – вы сами все знаете. Живописные пейзажи, ласковое море, уникальная природа (о которых вы наверняка помните с детства) и отличная возможность предаться ностальгии по той необычайно душевной атмосфере, что царила в советское время на здешних курортах... Неспроста в последнее время россияне, среди которых высока доля пенсионеров, все чаще приобретают недвижимость в Крыму, чтобы жить там или приезжать на отдых. Кстати, если вы тоже рассматриваете такую возможность – выбор жилья на любой вкус здесь довольно велик, правда, перед покупкой желательно получить консультации юриста в Ялте или других городах – для пущей надежности.
Но почему на машине? Дело в том, что автомобильное путешествие имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими способами отдохнуть. Во-первых, на машине вы сможете наконец-то объехать весь полуостров, а не ограничиваться территорией курорта и ближайшего населенного пункта. Во-вторых, сэкономите себе кучу нервов, времени и денег на самостоятельных экскурсиях, так как местные «организованные» поездки по достопримечательностям отнимают слишком много времени на дорогу, стоят очень дорого, а автобусы большей частью старые и неудобные. В общем, чаще всего – одно мучение, а не экскурсия. А на машине вас никто никуда не подгоняет, можете оставаться в любом месте, сколько захотите. Ведь в Крыму действительно есть на что посмотреть!
Итак, если вы намереваетесь прокатиться по полуострову на автомобиле, стоит ознакомиться с советами бывалых путешественников. Первое, о чем вам стоит побеспокоиться перед поездкой – паромная переправа. Если вы не хотите потратить, скажем, шесть часов вместо трех на ожидание своей очереди и саму переправу, то лучше приобрести электронные билеты заранее (на сайте gosparom.ru), дней за пять. Трехэтажные морские паромы работают круглосуточно, переправа занимает около 25 минут. На самом полуострове не очень хорошие дороги, местами совсем плохие, но местами новые и ровные. Побывавшие здесь туристы обратили внимание на склонность местных жителей пренебрегать правилами дорожного движения, так что имейте это в виду. Кроме того, денежные средства лучше взять с собой в поездку наличными, так как на полуострове пока существуют проблемы с безналичной оплатой и банкоматами. Цены на продукты тут почти такие же, как в соседнем Краснодарском крае, но кое-что подороже, например, фрукты (как это ни странно). Стоимость бензина несущественно выше, чем в остальной части России, примерно на рубль-два.
Горы Ай-петри и Демерджи, город-крепость Эски-кермен, Большой каньон, водопад Джур-джур – это те места, куда можно с легкостью проехать на машине, и увидеть гораздо больше, чем это возможно в организованной экскурсии. Приятного отдыха!
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