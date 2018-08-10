82-летний бодибилдер из Японии (видео)

В 34 года японец ушел из бодибилдинга. Но вернулся в 50 лет, чтобы вдохновить больную жену. С тех пор он делает все, чтобы победить. Для поддержания формы культурист соблюдает диету. Вот что значит "возраст спорту не помеха".

Источинк: plainnews.ru

Полезное на портале для старшего поколения:

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ