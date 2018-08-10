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82-летний бодибилдер из Японии (видео)
По инф. plainnews.ru   
10 Августа 2018 г.
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В 34 года японец ушел из бодибилдинга. Но вернулся в 50 лет, чтобы вдохновить больную жену. С тех пор он делает все, чтобы победить. Для поддержания формы культурист соблюдает диету. Вот что значит "возраст спорту не помеха".

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Источинк: plainnews.ru

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