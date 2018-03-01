Свободный порт Владивосток: перспективы пилотного проекта

С октября 2015 г. начал действовать закон «О свободном порте Владивосток», открывающий значительные перспективы для развития гаваней Дальнего Востока.
Владивосток работает в режиме порто-франко, максимально благоприятном для развития бизнеса. Предприниматели могут рассчитывать на пятилетние налоговые каникулы и уменьшение ставок страховых взносов в социальные фонды – вместо 30%, как сейчас, не более 7,6% Свободная зона предусматривает размещение и использование товаров без обычного контроля на таможне, вводится «единое окно». Толчок для развития туризма даст возможность иностранцам упрощенно оформлять визу или пребывать в стране без визы в течение 8 дней при условии въезда через Владивосток.
Свободный порт – это не только инфраструктура в виде причалов и складов, в него входит часть районов Приморского края, граничащих с Японией, Китаем и Кореей, потенциально привлекательных для расширения транспортных потоков. Специальные меры для поддержки предпринимательства вводятся на 70 лет. Благодаря Закону появятся новые рабочие места, будет привлечен значительный капитал и увеличится приток грузов.
Сокращение количества проверок, срока выдачи документов на ведение бизнеса, вывоз и ввоз товаров без пошлины, освобождение предпринимателей от уплаты налогов за землю и имущество, услуги по хранению товаров в гавани – все это создает, пожалуй, самые выгодные в России условия для инвесторов.
В Законе о свободном порте вводится механизм фри-порт, предусматривающий выделение места для хранения товаров роскоши – ювелирных изделий, драгоценных камней. Благодаря этому, планируется привлечь новые капиталы в виде ювелирных изделий. В перспективе рассчитывают на увеличение ВВП Приморья на 100 процентов в течение следующих 10 лет и длительный положительный эффект для экономики Дальнего Востока в течение 20 лет.
Преимуществами свободного порта Владивосток уже начинают интересоваться солидные инвесторы. Глава компании DP World после переговоров с вице-премьером РФ Ю. Трутневым решил подготовить предложения по началу работы стивидорной компании на Дальнем Востоке. Его заинтересовали привлекательные условия для развития портов, но окончательные суммы, которые может вложить компания, пока не определены, как и конкретные проекты для финансирования.
Учитывая большой экономический потенциал проекта, В. Путин поручил правительству и губернаторам соответствующих субъектов РФ до 1 февраля 2016 г. определиться с возможностью расширения статуса «свободный порт» на все остальные морские гавани Дальнего Востока. Также до 1 июня 2016 года должна быть разработана концепция Северного морского пути – мощного транспортного коридора для перевозки разных видов грузов.
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