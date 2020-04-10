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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
10 Апреля 2020 г.
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С юбилеями и днями рождения!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Колобкову Тамару Гавриловну

С 65-летием:

Макрецову Любовь Федоровну

С днем рождения:

Кравченко Александра Васильевича

Медведеву Варвару Федотовну

Дюбину Зою Николаевну

Халтарову Зою Банаевну

Солдатенкову Светлану Дмитриевну

Бухарова Владислава Васильевича

Газинскую Светлану Иозовну

Рябоконь Клавдию Дмитриевну

Терпугову Надежду Павловну

Немченко Эмилию Михайловну

Воронину Валентину Михайловну

Балахонова Владимира Георгиевича

Шангелию Татьяну Владимировну

Лаунину Галину Михайловну

Игумнову Галину Александровну

Оркину Татьяну Михайловну

Мажугу Татьяну Васильевну

Слауту Людмилу Ивановну

Зуеву Марину Львовну

Здоровья вам, оптимизма, долголетия.

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