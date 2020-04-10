Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

В самый разгар пандемии, от которой Штаты страдают чуть ли не более всех, глава американского государства озаботился освоением спутника Земли. Последний «Лунный указ» президента США, действительно, если уж не в оторопь бросает, то заставляет, что называется «крякнуть». Как будто бы Америка прямо сейчас готовится на Луне полезные ископаемые разрабатывать и бесцеремонно просит конкурентов подвинуться. Такое впечатление производит документ под названием «Исполнительный указ о поощрении международной поддержки добычи ресурсов в космосе и их использования».