Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет

Чтобы обеспечивать нашу комфортную жизнь, на свете много работает промышленных предприятий. Есть они и в России, конечно. Так или иначе, промышленные структуры оказывают влияние на всё, что окружает их территорию: на водные источники, землю и воздух. Вокруг промплощадок и иных объектов могут существовать санитарно-защитные зоны. Их размер и рамки определяются на основании СанПиН. Защитная зона отделяет от предприятий жилые дома и коттеджные застройки, а также территории отдыха людей, санатории, курорты, садоводческие кооперативы и т.д.