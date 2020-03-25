Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С 80-летием:
Полякову Нину Петровну
С 70-летием:
Урсегову Нину Валентиновну
С днем рождения:
Безденежных Эмилию Васильевну
Белинскую Еву Матвеевну
Быкову Антонину Васильевну
Заботину Марию Леонтьевну
Коновалова Виктора Павловича
Крыжановского Владимира Владимировича
Кудрину Галину Александровну
Наумову Наталью Александровну
Познянского Константина Михайловича
Черепанову Марию Михайловну
Черненко Валентину Петровну
Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
Ушла из жизни известная советская и российская актриса Инна Макарова. Народной артистке СССР было 93 года.
-
Мятежный диакон Кураев предлагает и РПЦ о карантине подумать!
Диакон Андрей Кураев объяснил, разумна ли публикация официальной молитвы против коронавируса.
-
Хорошая новость: опекунам-пенсионерам опять будут повышать пенсии
Опекунам-пенсионерам могут вновь начать индексировать пенсии. Предполагающий это законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
-
Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?
Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.
-
Группа «Metallica» из-за коронавируса «ушла в Сеть»
Участники группы «Metallica» заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов «Metallica Mondays». Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.
-
Китай снимает карантин в провинции Хубэй
25 марта китайские власти снимают режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии коронавируса.
-
Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара признали невменяемым
Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудлечение Дениса Поздеева. Он зашел в один из детсадов Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего ребенка, позднее объяснив свои действия «заклинаниями в голове». Мы рассказывали об этой жуткой истории, которая потрясла всех...
-
Мясу и рыбу лучше повторно не замораживать. И вот почему
Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.
-
На портале госуслуг появился полезный сервис по коронавирусу
Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава.
-
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни». Наконец-то!
Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
-
Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.
-
Коронавирус против спорта
Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».
-
Ванесса Паради снова заступилась за экс-супруга
47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.
-
Немного об экологии: что такое санитарно-защитные зоны и любопытные экофакты
Чтобы обеспечивать нашу комфортную жизнь, на свете много работает промышленных предприятий. Есть они и в России, конечно. Так или иначе, промышленные структуры оказывают влияние на всё, что окружает их территорию: на водные источники, землю и воздух. Вокруг промплощадок и иных объектов могут существовать санитарно-защитные зоны. Их размер и рамки определяются на основании СанПиН. Защитная зона отделяет от предприятий жилые дома и коттеджные застройки, а также территории отдыха людей, санатории, курорты, садоводческие кооперативы и т.д.
-
Игры – виртуальные, деньги – настоящие
Карантин по поводу коронавируса опустошил улицы городов. Активность миллионов людей во всем мире перешла в онлайн. Сайты самой разной направленности переживают небывалый наплыв посетителей: кто-то работает дистанционно, кто-то смотрит кино, кто-то читает книги. Однако наибольшее оживление переживают игровые ресурсы, в первую очередь сетевые сражения. Вместе с ними необычайно оживились и электронные системы платежей, поскольку виртуальные игры – это особый мир со своей внутренней экономикой. Прямо сейчас в онлайн-пространстве пролетают такие суммы и на такие цели, что нормальному российскому пенсионеру трудно в это поверить.
-
Путин облачился в защитный костюм и пообщался с больным коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Работой медучреждения глава государства оказался полностью доволен.
-
Дочь маршала Жукова назвала демонтаж памятника отцу аферой
91-летняя Эра Жукова прокомментировала загадочный демонтаж памятника ее отцу с постамента на Манежной площади. По словам дочери полководца, у нее сложилось впечатление, что это «какая-то афера».
-
Гарик Сукачёв: «Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте!»
Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачёв выступил в Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.
-
Летние Олимпийские игры перенесли на следующий год
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры–2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Ранее также отменили конкурс «Евровидение», который должен был пройти в мае в Нидерландах.
-
История про взяточника-управленца: хотел на рельсах обогатиться, да не вышло
Главу муниципального предприятия «Ангарский трамвай» арестовали на два месяца за получение особо крупной взятки.