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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
10 Апреля 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Карпова Анатолия Петровича

Лисицыну Нину Ильиничну

Никитину Маргариту Николаевну

С 75-летием:

Дмитриадий Галину Николаевну

Помарину Лилию Александровну

С днём рождения:

Аникштейн Валентину Ивановну

Астраханцева Николая Николаевича

Воронкину Анну Ивановну

Ермоленко Клавдию Георгиевну

Говорушкину Матрену Константиновну

Грицкевич Александру Яковлевну

Куриленко Галину Савельевну

Михайлову Пелагею Александровну

Прозоровскую Лилию Александровну

Степанову Александру Васильевну

Черниховскую Эльвиру Павловну

Чупрова Людмилу Николаевну

Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа.

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