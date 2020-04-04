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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
04 Апреля 2020 г.
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С 90-летием:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска

С 90-летием:

Почернина Алексея Ивановича

Чернигову Тамару Ивановну

С 85-летием:

Кудрину Ольгу Никитичну

С 80-летием:

Шайхлисамову Фению Каримовну

С 70-летием:

Виноградову Екатерину Петровну

Грязнухину Нину Федоровну

Пустовитенко Александра Никитовича

Фомину Людмилу Афанасьевну

Янчук Ирину Арсентьевну

С днём рождения:

Болотову Елену Николаевну

Борисову Светлану Геннадьевну

Бутырину Валентину Павловну

Быргазову Тамару Никандровну

Зайцеву Людмилу Ивановну

Кравченко Галину Михайловну

Сударикову Нину Ивановну

Сухареву Марию Николаевну

Шешневу Валентину Григорьевну

Желаем всем крепкого здоровья, материального и семейного благополучия.

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