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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Председатель Н. С. Козлова   
10 Апреля 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем

С 90-летием:

Шантурову Галину Николаевну

Коваловскую Прасковью Прокопьевну

С 85-летием:

Качкаеву Нину Емельяновну

Шаманскую Руфину Филаретовну

С 80-летием:

Брюзгину Людмилу Александровну

Стрельникову Капитолину Алексеевну

Зарубаеву Людмилу Яковлевну

Кященко Маргариту Викторовну

Свердлову Нину Васильевну

Шустерзона Гергарда Ильича

Васильеву Галину Александровну

С 75-летием:

Казакову Ларису Николаевну

Погодаеву Людмилу Алексеевну

Лухшаеву Светлану Павловну

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