С юбилейными датами!

"(...) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. "В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности", - говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян", - пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.