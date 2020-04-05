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С юбилейными датами!
Председатель В. Г. Дубянский   
05 Апреля 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!!!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 95-летием:

Быкову Антонину Никифоровну

Тарасову Тамару Александровну

С 90-летием:

Пегова Вениамина Николаевича

Левкевича Петра Ивановича

Титову Анну Павловну

С 85-летием:

Селедцову Екатерину Владимировну

Фесюк Александру Никитичну

Широнову Прасковью Антоновну

С 80-летием:

Ефремову Любовь Васильевну

Власенко Галину Петровну

Фукс Алевтину Михайловну

Кислицина Василия Александровича

Кабанову Антонину Семёновну

С 75-летием:

Белокопытова Юрия Яковлевича

Сопрыкину Нину Степановну

Авдюшкина Александра Трофимовича

Мартыненко Елизавету Афанасьевну

Белькову Валентину Ивановну

С 70-летием:

Медведок Нину Иннокентьевну

Копылову Нину Евгеньевну

Ковальчук Елену Владимировну

Скоморохову Ларису Александровну

Прадедову Дарью Фёдоровну

С 65-летием:

Шпичка Алексея Дмитриевича

Чуканову Валентину Ивановну

С 60-летием:

Примак Светлану Николаевну

С днем рождения:

Волчук Валентину Леонтьевну

Попову Валентину Петровну

Зиновьеву Екатерину Дёмьяновну

Милову Августу Ивановну

Бурмину Софью Максимовну

Аксаментову Александру Александровну

Балахонову Тамару Александровну

Украинскую Клару Андреевну

Староверову Валентину Петровну

Чебышеву Наталью Георгиевну

Протас Светлану Владимировну

Нелюбина Алексея Алексеевича

Латышеву Александру Николаевну

Богданову Валентину Петровну

Мишарину Татьяну Степановну

Ходюкову Галину Сидоровну

Волгарёву Эмму Александровну

Корнякова Андрея Петровича

Кашпурову Наталью Павловну

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